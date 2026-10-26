Εκλογές-θρίλερ για τον Νετανιάχου με αντίπαλο τον στρατηγό Άιζενκοτ και ο φόβος για πολιτικό αδιέξοδο στη σκιά τριών πολέμων
Εκλογές-θρίλερ για τον Νετανιάχου με αντίπαλο τον στρατηγό Άιζενκοτ και ο φόβος για πολιτικό αδιέξοδο στη σκιά τριών πολέμων
Το Ισραήλ ψηφίζει στις 27 Οκτωβρίου, με τον Νετανιάχου αντιμέτωπο με τον Άιζενκοτ και αβέβαιους κυβερνητικούς συσχετισμούς - Ακρίβεια, στρατιωτική θητεία, πόλεμοι και διεθνής απομόνωση κυριαρχούν, ενώ καμία παράταξη δεν εμφανίζεται να εξασφαλίζει αυτοδύναμη πλειοψηφία
Όταν οι Ισραηλινοί προσέλθουν στις κάλπες στις 27 Οκτωβρίου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα γνώριμο ερώτημα: Πρέπει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, να παραμείνει στην εξουσία;
Σχεδόν κάθε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση έχει εξελιχθεί σε δημοψήφισμα για τον Νετανιάχου. Αυτή τη φορά, όμως, πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι η επιλογή είναι πιο καθοριστική από ποτέ: δεν αφορά μόνο το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Ισραήλ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σχεδόν κάθε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση έχει εξελιχθεί σε δημοψήφισμα για τον Νετανιάχου. Αυτή τη φορά, όμως, πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι η επιλογή είναι πιο καθοριστική από ποτέ: δεν αφορά μόνο το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Ισραήλ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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