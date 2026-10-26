IRIS Payments: Κληρώσεις με έπαθλο 1.300 ευρώ για αγορές στο σούπερ μάρκετ από επτά τράπεζες
IRIS Payments: Κληρώσεις με έπαθλο 1.300 ευρώ για αγορές στο σούπερ μάρκετ από επτά τράπεζες
Η ΔΙΑΣ και επτά τράπεζες ξεκινούν τρίμηνη καμπάνια προώθησης του IRIS Payments, προσφέροντας δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ. Κάθε αγορά μέσω IRIS σε POS εξασφαλίζει συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, ενισχύοντας τη χρήση των ψηφιακών πληρωμών
UPD:
Με έπαθλο δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ για κάθε νικητή, η ΔΙΑΣ και επτά τράπεζες επιχειρούν να ενισχύσουν τη χρήση του IRIS Payments στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών. Η προωθητική ενέργεια ξεκινά σήμερα, 26 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει τρεις μήνες, με κάθε συμμετέχουσα τράπεζα να αναδεικνύει έναν νικητή κάθε μήνα.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank, η Optima bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε μια κοινή προσπάθεια να καθιερωθούν οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS ως εναλλακτική επιλογή στα φυσικά καταστήματα, δίπλα στις κάρτες και τα μετρητά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank, η Optima bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε μια κοινή προσπάθεια να καθιερωθούν οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS ως εναλλακτική επιλογή στα φυσικά καταστήματα, δίπλα στις κάρτες και τα μετρητά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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