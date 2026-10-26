IRIS Payments: Κληρώσεις με έπαθλο 1.300 ευρώ για αγορές στο σούπερ μάρκετ από επτά τράπεζες

Η ΔΙΑΣ και επτά τράπεζες ξεκινούν τρίμηνη καμπάνια προώθησης του IRIS Payments, προσφέροντας δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ. Κάθε αγορά μέσω IRIS σε POS εξασφαλίζει συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, ενισχύοντας τη χρήση των ψηφιακών πληρωμών