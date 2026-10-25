Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο που έσπασε ένα ιστορικό ταμπού – Το Ισλάμ, το παλάτι και η μάχη για ισότητα
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Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο που έσπασε ένα ιστορικό ταμπού – Το Ισλάμ, το παλάτι και η μάχη για ισότητα

Στα 50 της χρόνια, η δικηγόρος και πρώην δήμαρχος του Μαρακές έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία του Μαρόκου

Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο που έσπασε ένα ιστορικό ταμπού – Το Ισλάμ, το παλάτι και η μάχη για ισότητα
Η άνοδός της στην εξουσία αποτυπώνει τις αλλαγές που συντελούνται σε μια μουσουλμανική κοινωνία, αλλά και τις αντιφάσεις ενός βασιλείου όπου ο μονάρχης εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο.

Στο Μαρόκο, μια χώρα όπου ο βασιλιάς είναι ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και ανώτατη θρησκευτική αρχή, μια γυναίκα ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωθυπουργία. Η Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, μια 50χρονη δικηγόρος που είχε ήδη καταφέρει να γίνει δήμαρχος του ιστορικού Μαρακές, βρέθηκε στην κορυφή της κυβέρνησης, γράφοντας μια νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία του βασιλείου.

Ο διορισμός της στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 από τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄ ήρθε μετά τη νίκη του κόμματός της, του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM), στις βουλευτικές εκλογές. Στις 16 Οκτωβρίου ορκίστηκε και η νέα κυβέρνηση συνασπισμού υπό την ηγεσία της.

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