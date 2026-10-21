Ozempic Face: Η νέα «χρυσή» αγορά της ομορφιάς που γεννήθηκε από τα φάρμακα αδυνατίσματος

Η έκρηξη των φαρμάκων αδυνατίσματος δημιουργεί νέα αγορά για L’Oréal, Galderma και Natura, που αναπτύσσουν θεραπείες για χαλάρωση και απώλεια όγκου στο πρόσωπο - Οι ειδικοί επισημαίνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα των καλλυντικών και ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης