Ozempic Face: Η νέα «χρυσή» αγορά της ομορφιάς που γεννήθηκε από τα φάρμακα αδυνατίσματος
Ozempic Face: Η νέα «χρυσή» αγορά της ομορφιάς που γεννήθηκε από τα φάρμακα αδυνατίσματος
Η έκρηξη των φαρμάκων αδυνατίσματος δημιουργεί νέα αγορά για L’Oréal, Galderma και Natura, που αναπτύσσουν θεραπείες για χαλάρωση και απώλεια όγκου στο πρόσωπο - Οι ειδικοί επισημαίνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα των καλλυντικών και ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης
Μια νέα, δυνητικά ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά διαμορφώνεται στη διεθνή βιομηχανία ομορφιάς, καθώς η εκρηκτική εξάπλωση των φαρμάκων απώλειας βάρους δημιουργεί αυξανόμενη ζήτηση για θεραπείες που αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στην εμφάνιση του προσώπου.
Μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η ελβετική Galderma, η γαλλική L’Oréal και η βραζιλιάνικη Natura, δοκιμάζουν προϊόντα και θεραπείες που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι ανησυχούν για τη χαλάρωση του δέρματος και την απώλεια όγκου στο πρόσωπο μετά από σημαντική μείωση του σωματικού τους βάρους.
Η τάση συνδέεται με την ολοένα μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων όπως το Ozempic και το Wegovy της Novo Nordisk, καθώς και το Zepbound της Eli Lilly, τα οποία έχουν μεταμορφώσει την αγορά αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.
Οι αλλαγές στην εμφάνιση που μπορεί να συνοδεύουν τη γρήγορη απώλεια βάρους έχουν γίνει γνωστές με τον όρο «Ozempic face», αν και οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η απώλεια όγκου στο πρόσωπο συνδέεται κυρίως με την ταχύτητα και την έκταση του αδυνατίσματος και όχι με κάποια αποκλειστική δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων στο δέρμα, σύμφωνα με το Reuters.
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Μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η ελβετική Galderma, η γαλλική L’Oréal και η βραζιλιάνικη Natura, δοκιμάζουν προϊόντα και θεραπείες που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι ανησυχούν για τη χαλάρωση του δέρματος και την απώλεια όγκου στο πρόσωπο μετά από σημαντική μείωση του σωματικού τους βάρους.
Η τάση συνδέεται με την ολοένα μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων όπως το Ozempic και το Wegovy της Novo Nordisk, καθώς και το Zepbound της Eli Lilly, τα οποία έχουν μεταμορφώσει την αγορά αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.
Οι αλλαγές στην εμφάνιση που μπορεί να συνοδεύουν τη γρήγορη απώλεια βάρους έχουν γίνει γνωστές με τον όρο «Ozempic face», αν και οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η απώλεια όγκου στο πρόσωπο συνδέεται κυρίως με την ταχύτητα και την έκταση του αδυνατίσματος και όχι με κάποια αποκλειστική δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων στο δέρμα, σύμφωνα με το Reuters.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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