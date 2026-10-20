Τομ Γκόρις: Ο σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, πλουσιότερος Ελληνοαμερικανός, με περιουσία 10,6 δισ. δολάρια που απογειώνει τους Ντιτρόιτ Πίστονς
Τομ Γκόρις: Ο σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, πλουσιότερος Ελληνοαμερικανός, με περιουσία 10,6 δισ. δολάρια που απογειώνει τους Ντιτρόιτ Πίστονς
Στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης 20 Οκτωβρίου αρχίζει η φετινή σεζόν του ΝΒΑ, του μακράν κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη
UPD:
Tο εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί στην, -προφανώς κατάμεστη από 20.000 και πλέον θεατές-, Little Caesars Arena του Ντιτρόιτ, όπου οι Πίστονς θα αναμετρηθούν με τους Σέλτικς της Βοστώνης.
Και ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων, ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας Τομ Γκόρις θα βρίσκεται όπως πάντα στη θέση του, όπως εδώ και 15 χρόνια, από τότε που απέκτησε την ομάδα, στην πρώτη σειρά των courtside seats, -και όχι στην πολυτελή σουίτα του, όπου φιλοξενούνται οι εκάστοτε καλεσμένοι του-, πολύ κοντά στον πάγκο της ομάδας του, της οποίας δεν είναι απλά ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο πιο φανατικός οπαδός της.
Τα πρώτα χρόνια του, στο τιμόνι των Πίστονς, ήταν όμως «πέτρινα». Αλλά από το 2024-25 όλα άλλαξαν. Ήταν η εκκίνηση ενός σχεδίου του Γκόρις, που έδωσε τα «κλειδιά» της ομάδας το 2024 στους Τράτζιαν Λάνγκτον, στη θέση του προέδρου της ομάδας (President of Basketball Operations) και του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ ως προπονητή. Αυτοί έφτιαξαν μια σούπερ ομάδα γύρω από τον ταλαντούχο πόιντ γκαρντ Κέιντ Κάνινγκχαμ, που πρόσφερε σπουδαίο θέαμα και επανήλθε στο δρόμο των επιτυχιών.
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Και ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων, ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας Τομ Γκόρις θα βρίσκεται όπως πάντα στη θέση του, όπως εδώ και 15 χρόνια, από τότε που απέκτησε την ομάδα, στην πρώτη σειρά των courtside seats, -και όχι στην πολυτελή σουίτα του, όπου φιλοξενούνται οι εκάστοτε καλεσμένοι του-, πολύ κοντά στον πάγκο της ομάδας του, της οποίας δεν είναι απλά ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο πιο φανατικός οπαδός της.
Τα πρώτα χρόνια του, στο τιμόνι των Πίστονς, ήταν όμως «πέτρινα». Αλλά από το 2024-25 όλα άλλαξαν. Ήταν η εκκίνηση ενός σχεδίου του Γκόρις, που έδωσε τα «κλειδιά» της ομάδας το 2024 στους Τράτζιαν Λάνγκτον, στη θέση του προέδρου της ομάδας (President of Basketball Operations) και του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ ως προπονητή. Αυτοί έφτιαξαν μια σούπερ ομάδα γύρω από τον ταλαντούχο πόιντ γκαρντ Κέιντ Κάνινγκχαμ, που πρόσφερε σπουδαίο θέαμα και επανήλθε στο δρόμο των επιτυχιών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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