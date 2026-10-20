Τομ Γκόρις: Ο σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, πλουσιότερος Ελληνοαμερικανός, με περιουσία 10,6 δισ. δολάρια που απογειώνει τους Ντιτρόιτ Πίστονς

Στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης 20 Οκτωβρίου αρχίζει η φετινή σεζόν του ΝΒΑ, του μακράν κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη