Wall Street: Ράλι ανακούφισης στην τεχνολογία - Επιστρέφουν οι αγοραστές στις μετοχές AI

Οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μετά τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας – Στο μικροσκόπιο τα χρέη των εταιρειών AI, οι προειδοποιήσεις της Gartner και η άνοδος του πετρελαίου