Αυξήσεις συντάξεων 2027: Ποιοι θα δουν μεγαλύτερο καθαρό όφελος και ποιοι χάνουν από τη φορολογία

Η αύξηση θα υπολογιστεί στις μικτές αποδοχές, ωστόσο οι κρατήσεις υγείας και η φορολογία θα καθορίσουν το τελικό ποσό που θα εισπράξει κάθε συνταξιούχος