Σε νέο πόλο επενδύσεων εξελίσσεται ο Βοτανικός γύρω από το γήπεδο (pics)

Η διετία 2027-2028 πρόκειται να σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη αλλαγή για τον Βοτανικό, σε μια περιοχή μια ανάσα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ολο το σχέδιο από το νέο γήπεδο του ΠΑΟ και τους νέους «πράσινους» γραφειακούς χώρους στα 50 στρέμματα του πρώην ακινήτου της Softex μέχρι την προοπτική για δημιουργία προσιτής κατοικίας