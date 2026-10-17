Σε νέο πόλο επενδύσεων εξελίσσεται ο Βοτανικός γύρω από το γήπεδο (pics)
Σε νέο πόλο επενδύσεων εξελίσσεται ο Βοτανικός γύρω από το γήπεδο (pics)
Η διετία 2027-2028 πρόκειται να σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη αλλαγή για τον Βοτανικό, σε μια περιοχή μια ανάσα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ολο το σχέδιο από το νέο γήπεδο του ΠΑΟ και τους νέους «πράσινους» γραφειακούς χώρους στα 50 στρέμματα του πρώην ακινήτου της Softex μέχρι την προοπτική για δημιουργία προσιτής κατοικίας
Ενας νέος πόλος αθλητικών, ψυχαγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, με στόχο να προσελκύει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως κι ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο που δημιουργείται τώρα σε μία περιοχή μόλις στα 3 χιλιόμετρα από την Ομόνοια.
Η διετία 2027-2028 πρόκειται να σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη αλλαγή για τον Βοτανικό, σε μια περιοχή μια ανάσα από το κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία φιγουράρει κατά καιρούς ακόμη και ως η πολεοδομική… τρύπα στην πίσω αυλή της Αθήνας. Τώρα αποκτά σταδιακά νέα εικόνα με καθοριστική την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί και προωθούνται στην περιοχή. Από το πρώτο χρονικό ορόσημο σε ένα χρόνο από σήμερα, το φθινόπωρο του 2027, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού μέχρι το επόμενο, του 2028, για τους νέους «πράσινους» γραφειακούς χώρους στα 50 στρέμματα του πρώην ακίνητου της Softex, αλλά και αργότερα, την προοπτική για τη δημιουργία προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο των προτάσεων που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος του στεγαστικού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η διετία 2027-2028 πρόκειται να σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη αλλαγή για τον Βοτανικό, σε μια περιοχή μια ανάσα από το κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία φιγουράρει κατά καιρούς ακόμη και ως η πολεοδομική… τρύπα στην πίσω αυλή της Αθήνας. Τώρα αποκτά σταδιακά νέα εικόνα με καθοριστική την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί και προωθούνται στην περιοχή. Από το πρώτο χρονικό ορόσημο σε ένα χρόνο από σήμερα, το φθινόπωρο του 2027, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού μέχρι το επόμενο, του 2028, για τους νέους «πράσινους» γραφειακούς χώρους στα 50 στρέμματα του πρώην ακίνητου της Softex, αλλά και αργότερα, την προοπτική για τη δημιουργία προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο των προτάσεων που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος του στεγαστικού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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