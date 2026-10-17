Θεόδωρος Γεροστεργιούδης (CEO Μασούτης): «Mε την εξαγορά της Κρητικός είμαστε πλέον παντού»
Θεόδωρος Γεροστεργιούδης (CEO Μασούτης): «Mε την εξαγορά της Κρητικός είμαστε πλέον παντού»
Στα 50 της χρόνια η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα περνά στην εποχή των 2 δισ. ευρώ - Τι αλλάζει με την ενοποίηση των δύο δικτύων, ο στόχος για κερδοφορία από τον πρώτο χρόνο και οι νέες επενδύσεις - Κέντρο διανομής 60.000 τ.μ. στην Αττική, μεγάλο κατάστημα στην Αθήνα και ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εξαγοράς
Η Μασούτης συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής την ίδια στιγμή που επιχειρεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της. Από μια αλυσίδα που για δεκαετίες έχτιζε την ισχύ της στη Βόρεια Ελλάδα μετατρέπεται σε πανελλαδικό όμιλο πωλήσεων άνω των 2 δισ. ευρώ, με περίπου 800 εταιρικά και 600 συνεργαζόμενα σημεία και 16.000 εργαζομένους.
Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός δεν πρόσθεσε απλώς περίπου 836 εκατ. ευρώ πωλήσεων στο 1,2 δισ. ευρώ της Μασούτης, αλλά ολοκλήρωσε τη γεωγραφική επέκταση δίνοντας στην εταιρεία πλήρη πανελλαδική κάλυψη, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, διαφορετικές υποδομές και μια δεύτερη εταιρική κουλτούρα που τώρα πρέπει να ενωθεί με την πρώτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός δεν πρόσθεσε απλώς περίπου 836 εκατ. ευρώ πωλήσεων στο 1,2 δισ. ευρώ της Μασούτης, αλλά ολοκλήρωσε τη γεωγραφική επέκταση δίνοντας στην εταιρεία πλήρη πανελλαδική κάλυψη, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, διαφορετικές υποδομές και μια δεύτερη εταιρική κουλτούρα που τώρα πρέπει να ενωθεί με την πρώτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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