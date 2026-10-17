Θεόδωρος Γεροστεργιούδης (CEO Μασούτης): «Mε την εξαγορά της Κρητικός είμαστε πλέον παντού»

Στα 50 της χρόνια η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα περνά στην εποχή των 2 δισ. ευρώ - Τι αλλάζει με την ενοποίηση των δύο δικτύων, ο στόχος για κερδοφορία από τον πρώτο χρόνο και οι νέες επενδύσεις - Κέντρο διανομής 60.000 τ.μ. στην Αττική, μεγάλο κατάστημα στην Αθήνα και ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εξαγοράς