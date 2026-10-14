Rust-out είναι το νέο burnout
Rust-out είναι το νέο burnout
Αργά αλλά σταθερά ο εργαζόμενος «σκουριάζει» στο γραφείο του και χάνει το ενδιαφέρον του για την εργασία του
Είστε στο γραφείο και το βλέμμα σας πέφτει στην ώρα που αναγράφει η οθόνη του υπολογιστή σας. Μετράτε τις ώρες μέχρι να φύγετε και δυσκολεύεστε να βρείτε κάτι που να σας κινητοποιεί. Και αυτό, συνειδητοποιείτε ότι συμβαίνει συχνά μέσα στην ημέρα. Όχι επειδή δε σας ικανοποιεί η δουλειά σας ή οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας είναι προβληματικές. Το πιθανότερο είναι να νιώθετε πως οι ικανότητές σας δεν αξιοποιούνται, ότι δεν υπάρχουν ερεθίσματα που θα αναδείξουν τα προσόντα σας και δεν έχετε ευκαιρίες να εξελιχθείτε. Με λίγα λόγια αισθάνεστε να «σκουριάζετε».
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