Τα «οικόπεδα» του Internet: Γιατί ένα domain name μπορεί να αξίζει εκατομμύρια
Τα «οικόπεδα» του Internet: Γιατί ένα domain name μπορεί να αξίζει εκατομμύρια
Στον κόσμο των domain names, λίγα γράμματα μπορούν να μετατραπούν σε ψηφιακούς χώρους αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Κανένα τετραγωνικό. Καμία θερμοκρασία ή καιρική μεταβολή. Άυλη γη. Ο χώρος μπορεί να έχει διεύθυνση και μπορεί να κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια. Στην αγορά των domain names, μια λέξη με την κατάληξη .com μπορεί να λειτουργήσει σαν προνομιακό οικόπεδο στο ψηφιακό σύμπαν.
Στις 30 Μαΐου 2019 άλλαξε χέρια μια λέξη. Η αμερικανική MicroStrategy, εταιρεία κατασκευής λογισμικού που βοηθά επιχειρήσεις να αναλύουν τα δεδομένα τους, πούλησε το όνομα Voice.com στην Block.one, μια εταιρεία τεχνολογίας, έναντι περίπου 26,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Block.one είχε πια δικαίωμα να χρησιμοποιεί το domain. Τι ήταν το Voice.com; Ένα κοινωνικό δίκτυο που φιλοδοξούσε να αποτελέσει εναλλακτική σε πλατφόρμες όπως το Facebook. Η υπηρεσία έκλεισε το 2023, αφού προηγουμένως είχε στραφεί περισσότερο προς τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου και τα ψηφιακά πιστοποιητικά ιδιοκτησίας που μπορούν να συνδέονται, για παράδειγμα, με ψηφιακά έργα ή άλλα συλλεκτικά αντικείμενα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στις 30 Μαΐου 2019 άλλαξε χέρια μια λέξη. Η αμερικανική MicroStrategy, εταιρεία κατασκευής λογισμικού που βοηθά επιχειρήσεις να αναλύουν τα δεδομένα τους, πούλησε το όνομα Voice.com στην Block.one, μια εταιρεία τεχνολογίας, έναντι περίπου 26,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Block.one είχε πια δικαίωμα να χρησιμοποιεί το domain. Τι ήταν το Voice.com; Ένα κοινωνικό δίκτυο που φιλοδοξούσε να αποτελέσει εναλλακτική σε πλατφόρμες όπως το Facebook. Η υπηρεσία έκλεισε το 2023, αφού προηγουμένως είχε στραφεί περισσότερο προς τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου και τα ψηφιακά πιστοποιητικά ιδιοκτησίας που μπορούν να συνδέονται, για παράδειγμα, με ψηφιακά έργα ή άλλα συλλεκτικά αντικείμενα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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