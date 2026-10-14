Λάστιχα από χρυσάφι: Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από το φυσικό καουτσούκ
Λάστιχα από χρυσάφι: Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από το φυσικό καουτσούκ
Η στροφή των παραγωγών της Ινδονησίας προς το φοινικέλαιο, η κλιματική αλλαγή, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και οι νέοι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί κανόνες αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά ελαστικών
Όταν γίνεται λόγος για γεωπολιτικές αναμετρήσεις και εμπορικούς πολέμους, το μυαλό πάει σε καύσιμα, πολύτιμα ορυκτά ή σπάνιες γαίες, όχι στο καουτσούκ. Κι όμως, χωρίς αυτό, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θα αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται εύκολα με την αύξηση της παραγωγής στα εργοστάσια. Το φυσικό καουτσούκ αποτελεί βασικό συστατικό των ελαστικών και η προμήθειά του εξαρτάται από μια αλυσίδα παραγωγής που εκτείνεται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία, από εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές μέχρι μεγάλες βιομηχανίες και διεθνείς εμπορικούς ομίλους.
Αυτή η αλυσίδα που λειτουργούσε επί δεκαετίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις. Η παραγωγή σε ορισμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης υποχωρεί, οι κλιματικές συνθήκες απειλούν τις σοδειές και οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις παραγωγών και αγοραστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα, ετοιμάζεται να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες για την προέλευση των πρώτων υλών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Για εταιρείες-κολοσσούς του χώρου, όπως η Michelin, η Pirelli και η Bridgestone, η εξασφάλιση καουτσούκ δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα τιμής, αλλά και πρόσβασης σε αγορές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτή η αλυσίδα που λειτουργούσε επί δεκαετίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις. Η παραγωγή σε ορισμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης υποχωρεί, οι κλιματικές συνθήκες απειλούν τις σοδειές και οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις παραγωγών και αγοραστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα, ετοιμάζεται να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες για την προέλευση των πρώτων υλών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Για εταιρείες-κολοσσούς του χώρου, όπως η Michelin, η Pirelli και η Bridgestone, η εξασφάλιση καουτσούκ δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα τιμής, αλλά και πρόσβασης σε αγορές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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