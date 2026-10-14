Λάστιχα από χρυσάφι: Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από το φυσικό καουτσούκ

Η στροφή των παραγωγών της Ινδονησίας προς το φοινικέλαιο, η κλιματική αλλαγή, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και οι νέοι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί κανόνες αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά ελαστικών