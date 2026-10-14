Η Κιμπ, το παρασκήνιο και ο αντικαταστάτης στην Πρεσβεία, τα γκάλοπ και τα 17 πέτρινα χρόνια, το κατώφλι του Αλέξη, το Mandarin στο Ελληνικό

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Τις επιπτώσεις στην υπόθεση Κάθετος Διάδρομος μη με ρωτάτε να σας μαντέψω, αλλά βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα τα οποία μπορεί και να ισχύουν ταυτοχρόνως, ίσως και όχι. Ότι το όλον project είναι αμερικάνικο και «ευλογημένο» από τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Μπέργκαμ είναι βέβαιον. Τώρα βέβαια τα πρόσωπα και οι επαφές παίζουν έναν ρόλο -όπως αντιλαμβάνεστε- και πιθανώς να υπάρξουν αναταράξεις. Ειδικά αν υπάρχουν στοιχεία από τη WSJ ή στραβώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ή και τα δύο.Στα χέρια του Χακ η Πρεσβεία-Η αποχώρηση της Κίμπερλι μπορεί να προκαλεί διαφόρων ειδών αντιδράσεις εδώ και εκεί, όμως για εμάς εδώ υπάρχουν ορισμένα πρακτικά ερωτήματα, με πρώτο ποιος θα τρέχει το εδώ μαγαζί. Ρώτησα αρμοδίως γιατί δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο, όπως αυτό με την καρατόμηση της πρέσβεως, και μου απάντησαν ότι για τους επόμενους αρκετούς μήνες τη δουλειά θα κληθεί να βγάλει το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο Τζος Χακ. Έμπειρος διπλωμάτης και στέλεχος του State Department, ο Χακ έχει έρθει στα μέρη μας εδώ και περίπου έναν χρόνο και είχε ως βασική δουλειά να κάνει τη δουλειά της Πρεσβείας, πέρα από τα PR και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει αυτό το καθεστώς, καθώς δεν θα είναι εύκολο να διορίσει άμεσα νέο πρέσβη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα δημιουργήσουν νέους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.Γκάλοπ-Τα γκάλοπ τα βλέπετε, τα ξέρετε και τα διαβάζετε εδώ και ημέρες, εγώ πάντως μίλησα με την πηγή μου (επί των ερευνών κοινής γνώμης) και άκουσα με προσοχή αυτά που μου είπε: «Η ΝΔ επιδεικνύει μία σταθερότητα εδώ και 18 μήνες γύρω στο 30% λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι γρήγορα έπιασε το ταβάνι του που ήταν οι ψήφοι του 2023 και έπεσε λίγο, αλλά φαίνεται να επιδεικνύει μια σταθερότητα εκεί κοντά στο 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12% σήμερα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 17 χρόνια ποτέ δεν το ξεπέρασε. Οπότε εσύ τι λες ότι μετά από 17 χρόνια… θα κάνει τη διαφορά με Ανδρουλάκη;». Η αλήθεια είναι ότι βρήκα αυτή την απλή λιτή απάντηση πολύ λογική.Στην Μπανγκόκ για ΔΝΤ και G7 ο Πιερρακάκης-Στην Μπανγκόκ είναι στραμμένα για τις επόμενες δύο μέρες τα βλέμματα της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς στο περιθώριο της φθινοπωρινής συνόδου του ΔΝΤ συνεδριάζουν οι G7. Αντικείμενο της συνεδρίασης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup, δεν είναι άλλο από τον συντονισμό των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναφορικά με την αντιμετώπιση της «δίδυμης κρίσης» που πλήττει συνολικά τον πλανήτη. Πάντως, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ φρόντισε να κάνει σαφείς της προθέσεις του για τη στήριξη των πολιτών, καθώς λίγο προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, παραπέμποντας στη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το δίδυμο Παπασταύρου – Πετραλιά, οι οποίοι αναμένεται να εξαγγείλουν και άλλες παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια αύξηση μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά αναμενόταν, που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» για τους πολίτες και που ταυτόχρονα δείχνει την κατεύθυνση της ατζέντας με την οποία ο Πιερρακάκης προσέρχεται στη συγκεκριμένη κρίσιμη συζήτηση. Πέρα από την G7, κατά την παραμονή του στην Ασία ο υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί στο κεντρικό πάνελ της συνόδου, δίπλα στη γενική διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ενώ αναμένεται να έχει και σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του, επικεφαλής οργανισμών, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών φορέων.Οι επιδοτήσεις και η "πλάτη" από τα διυλιστήρια-Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που ανακοινώθηκε χθες είναι πολύ σημαντική και αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητό. Σήμερα ακολουθούν οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και βενζίνη. Να σας πω τη βασική λογική και τα νούμερα θα τα εξειδικεύσουν αργότερα μέσα στη μέρα ο Πετραλιάς (alter ego Πιερρ) και ο Παπασταύρου: από τα 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 15 λεπτά τα βάζει η κυβέρνηση και τα 20 τα βάζουν τα διυλιστήρια που βάζουν γερή πλάτη ενόψει χειμώνα. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να είναι μεταξύ 1,55 και 1,60. Ως προς το diesel κίνησης, θα παραταθεί το ισχύον καθεστώς επιδότησης συνδυαστικά από κράτος και διυλιστήρια μέχρι τέλος Οκτωβρίου και τότε το ξαναβλέπουμε, αν και κανείς δεν περιμένει σοβαρή αποκλιμάκωση. Τώρα, ως προς τη βενζίνη και με δεδομένη την πλάτη των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, το βάρος της στήριξης των 10 λεπτών στην αντλία θα πέσει στον κρατικό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης -που σίγουρα θα κάνει σήμερα σχετικές αναφορές από τη Λάρισα- είχε ιεραρχήσει ως προτεραιότητες το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το diesel και τέλος τη βενζίνη.Νότης ρωτάει Χρίστο-Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης με φόντο την εισροή υδάτων στο νέο κτήριο του Αεροδρομίου Χίου «Όμηρος». Δηλαδή, καινούργιο κτήριο και στην πρώτη βροχή έβαλε νερά και μάλιστα στην αίθουσα επιβατών. Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, «νερά εισέρχονταν από την οροφή», δημιουργώντας προβλήματα στους χώρους αναμονής, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό και επιβάτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν ομπρέλες ακόμη και εντός του κτηρίου. Ο κ. Μηταράκης χαρακτηρίζει «προφανώς απαράδεκτη» μια τέτοια εικόνα σε ένα καινούριο και προσφάτως παραδοθέν δημόσιο έργο, η οποία «δεν συνάδει με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αεροδρομίου» και δημιουργεί «εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα κατασκευής ή/και τη συντήρηση του έργου». Όπως αντιλαμβάνεστε, η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και η ερώτηση αυτή καθ' αυτή.Το βιβλίο για τους πρωθυπουργούς