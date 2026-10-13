ΑΙ και νέο εργασιακό περιβάλλον: ο Άνθρωπος στο επίκεντρο του Ομίλου ΔΕΗ
ΑΙ και νέο εργασιακό περιβάλλον: ο Άνθρωπος στο επίκεντρο του Ομίλου ΔΕΗ
Οι δεξιότητες στην εποχή του AI – Η τεχνολογία αλλάζει την εργασία. Οι άνθρωποι δημιουργούν την αξία
Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν με ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Δημιουργούν νέες ανάγκες σε δεξιότητες, αλλά και νέες προσδοκίες από τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους. Σε αυτό το περιβάλλον, ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας δεν αφορά μόνο την τεχνολογία και τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να τον κάνουν πράξη.
Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στη νέα στρατηγική Employer Value Proposition με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Ο Όμιλος ΔΕΗ από το 2019 μετασχηματίζεται συνεχώς και σήμερα υλοποιεί ένα νέο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους €24 δισ. έως το 2030, στην καρδιά του οποίου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του.
Οι τρεις πυλώνες της ΔΕΗ για ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
Το όραμα του Ομίλου για τους ανθρώπους του οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: «Εμπειρίες που εξελίσσουν», «Έργα με αποτύπωμα στο αύριο» και «Μια ομάδα που στηρίζει». Από τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα data centers, οι διαφορετικές δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας με ουσιαστικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εμπειρία, όμως, συμπληρώνεται και από ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
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Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στη νέα στρατηγική Employer Value Proposition με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Ο Όμιλος ΔΕΗ από το 2019 μετασχηματίζεται συνεχώς και σήμερα υλοποιεί ένα νέο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους €24 δισ. έως το 2030, στην καρδιά του οποίου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του.
Οι τρεις πυλώνες της ΔΕΗ για ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
Το όραμα του Ομίλου για τους ανθρώπους του οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: «Εμπειρίες που εξελίσσουν», «Έργα με αποτύπωμα στο αύριο» και «Μια ομάδα που στηρίζει». Από τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα data centers, οι διαφορετικές δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας με ουσιαστικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εμπειρία, όμως, συμπληρώνεται και από ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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