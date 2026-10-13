ΑΙ και νέο εργασιακό περιβάλλον: ο Άνθρωπος στο επίκεντρο του Ομίλου ΔΕΗ

Οι δεξιότητες στην εποχή του AI – Η τεχνολογία αλλάζει την εργασία. Οι άνθρωποι δημιουργούν την αξία