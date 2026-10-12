Ψηφιακές ταυτότητες: Ανάβει η «μάχη» για 5 στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ
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Ψηφιακές ταυτότητες: Ανάβει η «μάχη» για 5 στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ

«Παρών» από το «βαρύ πυροβολικό» της ελληνικής τεχνολογικής αγοράς με τις κοινοπραξίες των ΟΤΕ, Space Helllas- Nova ICT, Uni Systems – Οι ξένοι «παίκτες» και η έκπληξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ψηφιακές ταυτότητες: Ανάβει η «μάχη» για 5 στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ
Τα επόμενα βήματά του διανύει πλέον ο μεγάλος διαγωνισμός για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Μετά από 3 διαδοχικές παρατάσεις της καταληκτικής προθεσμίας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (α’ φάση), λόγω αιτημάτων από την πλευρά εταιρειών για την καλύτερη προετοιμασία των υπό αποσφράγιση φακέλων τους, δεν δόθηκε άλλη στη διαδικασία που τρέχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Και έτσι, 5 σχήματα τελικά δήλωσαν το «παρών» στη διεκδίκηση του έργου-μαμούθ με τον προϋπολογισμό των 515,4 εκατ. ευρώ, αντί 4 όπως ήταν -μέχρι πρόσφατα- η αίσθηση ότι θα συμβεί.

Η «μάχη» ανάβει, τώρα, για τους υποψηφίους αναδόχους: τις κοινοπραξίες μεταξύ ιδιαίτερα ισχυρών ελληνικών και ξένων τεχνολογικών ομίλων δηλαδή οι οποίοι θα αναμείνουν για ένα διάστημα την ολοκλήρωση της Προεπιλογής και ακολούθως, όσοι περάσουν, θα εισέλθουν στην β’ φάση (Διάλογος- Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών), προ της «τελικής ευθείας».

Η αλήθεια είναι ότι εκτυλίχθηκε ένα νέο μίνι- «σίριαλ» γύρω από τον mega διαγωνισμό.

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