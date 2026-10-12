Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο

Με βάση τα στοιχεία των αγγελιών από τη Χρυσή Ευκαιρία, για τις πωλήσεις κατοικιών στην περιοχή της Αθήνας επίσης καταγράφεται πτώση της προσφοράς όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στα ενοίκια