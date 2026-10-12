Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο
Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο
Με βάση τα στοιχεία των αγγελιών από τη Χρυσή Ευκαιρία, για τις πωλήσεις κατοικιών στην περιοχή της Αθήνας επίσης καταγράφεται πτώση της προσφοράς όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στα ενοίκια
Μειώνονται κι άλλο οι διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων για την Αθήνα, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε για ενοικιάσεις κατοικιών με τα σπίτια που προορίζονται ειδικά για μίσθωση να έχουν παρουσιάσει μέσα σε ένα χρόνο διψήφιο ποσοστό μείωσης.
Το έλλειμμα της διαθέσιμης προσφοράς αποτυπώνεται στα νούμερα για την περιοχή της Αθήνας: Στην πολύ δημοφιλή κατηγορία των σπιτιών έως 80 τετραγωνικά μέτρα η μείωση στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με ένα χρόνο πρίν είναι σχεδόν στο 10% -για την ακρίβεια στο -9,5%- φτάνοντας τις 10.169 αγγελίες και στην αμέσως επόμενη κατηγορία των 81- 120 τ.μ. η μείωση αντιστοιχεί στο -11,9% μέσα σε ένα χρόνο φτάνοντας τα 2.863 διαθέσιμα ακίνητα.
Έστω κι αν ο αριθμός των αγγελιών είναι κατά πολύ μικρότερος, στα 643 διαθέσιμα σπίτια, στη μεγάλη κατηγορία άνω των 120 τ.μ. καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση, στο 26,9%, αποτυπώνοντας ως ένα βαθμό και την στροφή των κατασκευαστών σε μικρότερου μεγέθους κατοικίες όταν πρόκειται για νέες κατασκευές σε συνέχεια και των τάσεων της ζήτησης από το υποψήφιο αγοραστικό κοινό.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνει η πλατφόρμα αγγελιών της «Χρυσής Ευκαιρίας» για το γ’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας τόσο τις διαθέσιμες αγγελίες ανά την Ελλάδα όσο και την πορεία των τιμών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του γ’ τριμήνου του 2025.
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Το έλλειμμα της διαθέσιμης προσφοράς αποτυπώνεται στα νούμερα για την περιοχή της Αθήνας: Στην πολύ δημοφιλή κατηγορία των σπιτιών έως 80 τετραγωνικά μέτρα η μείωση στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με ένα χρόνο πρίν είναι σχεδόν στο 10% -για την ακρίβεια στο -9,5%- φτάνοντας τις 10.169 αγγελίες και στην αμέσως επόμενη κατηγορία των 81- 120 τ.μ. η μείωση αντιστοιχεί στο -11,9% μέσα σε ένα χρόνο φτάνοντας τα 2.863 διαθέσιμα ακίνητα.
Έστω κι αν ο αριθμός των αγγελιών είναι κατά πολύ μικρότερος, στα 643 διαθέσιμα σπίτια, στη μεγάλη κατηγορία άνω των 120 τ.μ. καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση, στο 26,9%, αποτυπώνοντας ως ένα βαθμό και την στροφή των κατασκευαστών σε μικρότερου μεγέθους κατοικίες όταν πρόκειται για νέες κατασκευές σε συνέχεια και των τάσεων της ζήτησης από το υποψήφιο αγοραστικό κοινό.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνει η πλατφόρμα αγγελιών της «Χρυσής Ευκαιρίας» για το γ’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας τόσο τις διαθέσιμες αγγελίες ανά την Ελλάδα όσο και την πορεία των τιμών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του γ’ τριμήνου του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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