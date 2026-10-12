Η απάτη εκατομμυρίων πίσω από τις «επαναστατικές» εξετάσεις αίματος
Η απάτη εκατομμυρίων πίσω από τις «επαναστατικές» εξετάσεις αίματος
Η ταινία που ξεκινά 34 ημέρες πριν από τη φυλάκιση της ιδρύτριας της Theranos, Elizabeth Holmes
Στη Silicon Valley το «προσποιήσου μέχρι να τα καταφέρεις», δηλαδή ξεκίνα με μια μεγάλη ιδέα και βρες στην πορεία τον τρόπο να την κάνεις πραγματικότητα, είναι μια μάλλον γνώριμη επιχειρηματική λογική. Η Elizabeth Holmes πήρε αυτή τη λογική και την έβαλε μέσα σε ένα ιατρικό εργαστήριο. Η ιστορία της επιστρέφει στην επικαιρότητα με έναν μάλλον απρόβλεπτο τρόπο.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, στο New York Film Festival, έκανε πρεμιέρα το You Can See Everything, το νέο ντοκιμαντέρ των Nathan Fielder και Lance Oppenheim. Δεν πρόκειται για δραματοποίηση της υπόθεσης ούτε για μια ακόμη αναδρομή στην άνοδο και την πτώση της Theranos. Η ίδια η Holmes είναι μπροστά στην κάμερα, μαζί με τον σύντροφό της William «Billy» Evans και τα παιδιά τους, 34 ημέρες πριν από την έναρξη της ποινής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στις 30 Σεπτεμβρίου, στο New York Film Festival, έκανε πρεμιέρα το You Can See Everything, το νέο ντοκιμαντέρ των Nathan Fielder και Lance Oppenheim. Δεν πρόκειται για δραματοποίηση της υπόθεσης ούτε για μια ακόμη αναδρομή στην άνοδο και την πτώση της Theranos. Η ίδια η Holmes είναι μπροστά στην κάμερα, μαζί με τον σύντροφό της William «Billy» Evans και τα παιδιά τους, 34 ημέρες πριν από την έναρξη της ποινής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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