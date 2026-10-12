Ο θρίαμβος της ιδιωτικής ετικέτας στο μεγάλο ντέρμπι των σούπερ μάρκετ
Ο θρίαμβος της ιδιωτικής ετικέτας στο μεγάλο ντέρμπι των σούπερ μάρκετ
Οι αλυσίδες εμπλουτίζουν διαρκώς τη γκάμα τους με ιδιαίτερες και πιο ποιοτικές προτάσεις, ενώ οι παραδοσιακές εταιρείες καλούνται να αποδείξουν τι είναι αυτό που κάνει τα προϊόντα τους να αξίζουν τη διαφορά
Η τιμή παραμένει βασικό κριτήριο στις αγορές μας, ιδιαίτερα όταν προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, οι επιλογές στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν εξαντλούνται πλέον στις οικονομικές σειρές ιδιωτικής ετικέτας. Οι αλυσίδες εμπλουτίζουν τις γκάμες τους με προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την προέλευση των συστατικών ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Σύμφωνα με την έκθεση The State of Grocery Retail Europe 2026 της McKinsey, η ιδιωτική ετικέτα έφτασε το 2025 στο 40% της αξίας των πωλήσεων στις 11 ευρωπαϊκές αγορές που εξετάζει η έρευνα, σημειώνοντας αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024.
Η τιμή παραμένει ένας σημαντικός λόγος για να βάλουμε ένα προϊόν στο καλάθι μας όμως δεν είναι ο μοναδικός, αφού τα σούπερ μάρκετ εμπλουτίζουν διαρκώς τις σειρές τους με περισσότερα νέα προϊόντα. Αυτό φαίνεται στον αριθμό όσων φτάνουν στα ράφια. Σύμφωνα με τη McKinsey, στη Δυτική Ευρώπη σχεδόν 1 στα 2 νέα προϊόντα που λανσαρίστηκαν ή προστέθηκαν σε υπάρχουσες σειρές ήταν ιδιωτικής ετικέτας. Στα τρόφιμα, το ποσοστό έφτασε το 70%, δηλαδή 7 στα 10 προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η τιμή παραμένει ένας σημαντικός λόγος για να βάλουμε ένα προϊόν στο καλάθι μας όμως δεν είναι ο μοναδικός, αφού τα σούπερ μάρκετ εμπλουτίζουν διαρκώς τις σειρές τους με περισσότερα νέα προϊόντα. Αυτό φαίνεται στον αριθμό όσων φτάνουν στα ράφια. Σύμφωνα με τη McKinsey, στη Δυτική Ευρώπη σχεδόν 1 στα 2 νέα προϊόντα που λανσαρίστηκαν ή προστέθηκαν σε υπάρχουσες σειρές ήταν ιδιωτικής ετικέτας. Στα τρόφιμα, το ποσοστό έφτασε το 70%, δηλαδή 7 στα 10 προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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