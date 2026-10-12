Ο θρίαμβος της ιδιωτικής ετικέτας στο μεγάλο ντέρμπι των σούπερ μάρκετ

Οι αλυσίδες εμπλουτίζουν διαρκώς τη γκάμα τους με ιδιαίτερες και πιο ποιοτικές προτάσεις, ενώ οι παραδοσιακές εταιρείες καλούνται να αποδείξουν τι είναι αυτό που κάνει τα προϊόντα τους να αξίζουν τη διαφορά