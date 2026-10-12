Πλειστηριασμοί: Ο Ισραηλινός επενδυτής, το διαμέρισμα στο Κολωνάκι και το… νέο σφυρί

Για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να βγει πολυτελές διαμέρισμα σε προνομιακό σημείο με ανεμπόδιστη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα - Τα χρέη, η μεταβίβασή τους και η ανατροπή στην τιμή με αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ