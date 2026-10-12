Πλειστηριασμοί: Ο Ισραηλινός επενδυτής, το διαμέρισμα στο Κολωνάκι και το… νέο σφυρί
Πλειστηριασμοί: Ο Ισραηλινός επενδυτής, το διαμέρισμα στο Κολωνάκι και το… νέο σφυρί
Για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να βγει πολυτελές διαμέρισμα σε προνομιακό σημείο με ανεμπόδιστη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα - Τα χρέη, η μεταβίβασή τους και η ανατροπή στην τιμή με αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ
Ένας Ισραηλινός επενδυτής, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Κολωνάκι, σε προνομιακό σημείο με ανεμπόδιστη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα και κάποια χρέη που οδηγούν σε πλειστηριασμό είναι τα βασικά στοιχεία μιας υπόθεσης που χαρακτηρίζεται από εύλογα ερωτήματα, αλλά και εντυπωσιακές ανατροπές.
Ο επιχειρηματίας και τα χρέη
Πρωταγωνιστής είναι, -όπως πρώτη αποκάλυψε η στήλη Darkroom τον περασμένο Δεκέμβριο-, ο M.W., επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε και στο εγχείρημα της έλευσης και ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο επιχειρηματίας και τα χρέη
Πρωταγωνιστής είναι, -όπως πρώτη αποκάλυψε η στήλη Darkroom τον περασμένο Δεκέμβριο-, ο M.W., επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε και στο εγχείρημα της έλευσης και ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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