Κούστας: Εξετάζει ξεχωριστή εισαγωγή του στόλου ξηρού φορτίου στο Όσλο

Η εταιρεία του Γιάννη Κούστα σχεδιάζει τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού σε νέα εταιρεία με 15 bulk carriers, διατηρώντας τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην εισηγμένη της Νέας Υόρκης