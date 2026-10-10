Άντεξε στις γεωπολιτικές πιέσεις ο Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, ισχυρότερη κερδοφορία το 2025

Παρότι η διακίνηση containers μειώθηκε κατά 5,95%, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 317,9 εκατ. ευρώ





Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός terminal που επιχειρεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνέχισαν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις και ανακατατάξεις στις εμπορευματικές ροές.







Η εταιρεία αποδίδει την ανθεκτικότητα των οικονομικών μεγεθών στη διαχείριση του κόστους, στις τιμολογιακές συνθήκες και στη συνεχή βελτιστοποίηση των λειτουργιών του σταθμού.



Στο μήνυμά του που συνοδεύει την έκθεση, ο διευθύνων σύμβουλος της PCT, Chen Dong, επισημαίνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Πειραιά ως κομβικής πύλης του διεθνούς εμπορίου, συνδυάζοντας οικονομική ανάπτυξη, λειτουργική αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.



Στροφή στην παραγωγικότητα







Η PCT συνδέει τη βελτίωση της επιχειρησιακής της επίδοσης με την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καταγράφοντας μείωση κατά 2,77% στον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών.



Η εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, διαχειρίζεται τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά βάσει 35ετούς σύμβασης παραχώρησης.



Κλείσιμο



Eκπομπές και ενεργειακή κατανάλωση



Σημαντικό μέρος της έκθεσης αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του terminal.



Το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της PCT για το 2025 ανήλθε σε 57.627,43 τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ισοδύναμο CO₂. Από αυτούς, 13.825,82 τόνοι αφορούσαν άμεσες εκπομπές, 12.655,80 τόνους έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια και 31.145,81 τόνους εκπομπές της αλυσίδας αξίας.



Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 54% του συνολικού αποτυπώματος, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικό μέρος των εκπομπών συνδέεται με δραστηριότητες προμηθευτών, εξωτερικών υπηρεσιών και άλλων κρίκων της αλυσίδας αξίας.



Με βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, παρά την υποχώρηση του όγκου διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, έκλεισε το 2025 για την Piraeus Container Terminal (PCT) , σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρείας.Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός terminal που επιχειρεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνέχισαν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις και ανακατατάξεις στις εμπορευματικές ροές.Παρότι η διακίνηση containers μειώθηκε κατά 5,95%, τα έσοδα της PCT αυξήθηκαν στα 317,9 εκατ. ευρώ, έναντι 282,7 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 12%.Το EBITDA ενισχύθηκε στα 94,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 36,1 εκατ. ευρώ, από 26,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.Η εταιρεία αποδίδει την ανθεκτικότητα των οικονομικών μεγεθών στη διαχείριση του κόστους, στις τιμολογιακές συνθήκες και στη συνεχή βελτιστοποίηση των λειτουργιών του σταθμού.Στο μήνυμά του που συνοδεύει την έκθεση, ο διευθύνων σύμβουλος της PCT, Chen Dong, επισημαίνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Πειραιά ως κομβικής πύλης του διεθνούς εμπορίου, συνδυάζοντας οικονομική ανάπτυξη, λειτουργική αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.Ένα από τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται στην έκθεση είναι η μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού.Η PCT συνδέει τη βελτίωση της επιχειρησιακής της επίδοσης με την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καταγράφοντας μείωση κατά 2,77% στον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών.Η εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, διαχειρίζεται τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά βάσει 35ετούς σύμβασης παραχώρησης.Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν αυξήσει τη συνολική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων από περίπου 1,6 εκατ. TEU σε περίπου 6,2 εκατ. TEU, ενισχύοντας τη θέση του Πειραιά στις εμπορευματικές ροές μεταξύ Ασίας, Ευρώπης, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας.Σημαντικό μέρος της έκθεσης αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του terminal.Το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της PCT για το 2025 ανήλθε σε 57.627,43 τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ισοδύναμο CO₂. Από αυτούς, 13.825,82 τόνοι αφορούσαν άμεσες εκπομπές, 12.655,80 τόνους έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια και 31.145,81 τόνους εκπομπές της αλυσίδας αξίας.Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 54% του συνολικού αποτυπώματος, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικό μέρος των εκπομπών συνδέεται με δραστηριότητες προμηθευτών, εξωτερικών υπηρεσιών και άλλων κρίκων της αλυσίδας αξίας.

Συνολικά, οι εκπομπές περιορίστηκαν κατά 3,94%, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,33%, στα 46,06 εκατ. kWh.



Ωστόσο, καθώς η μείωση της διακίνησης containers ήταν μεγαλύτερη από την πτώση της κατανάλωσης ρεύματος, η ενεργειακή κατανάλωση ανά TEU αυξήθηκε κατά 2,79%.



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξέλιξη των στόχων απανθρακοποίησης.



Οι εκπομπές των Κατηγοριών 1 και 2 ήταν το 2025 κατά 35,24% χαμηλότερες σε σχέση με το έτος βάσης 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο μείωσης κατά 30% που έχει τεθεί για το 2030.



Ο επόμενος ενδιάμεσος στόχος προβλέπει μείωση κατά 60% έως το 2040, ενώ ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.



Λιγότερο νερό και απόβλητα



Βελτίωση καταγράφεται και στην κατανάλωση νερού, η οποία μειώθηκε συνολικά κατά 21,21%, από 128,91 μεγάλιτρο(ML) το 2024 σε 101,57 ML το 2025.



Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στις ίδιες τις εγκαταστάσεις του terminal, όπου η κατανάλωση περιορίστηκε κατά 38,32%.Η συνολική ποσότητα αποβλήτων μειώθηκε κατά 17,01%.



Εργαζόμενοι και εκπαίδευση



Στο τέλος του 2025 η PCT απασχολούσε 349 εργαζομένους, έναντι 348 το 2024.Ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε από 55 σε 57, με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 16,3% του συνολικού προσωπικού.Ιδιαίτερη αύξηση παρουσίασε η επένδυση στην εκπαίδευση. Οι συνολικές ώρες κατάρτισης ανήλθαν σε 10.142, αυξημένες κατά 44,5%, ενώ οι μέσες ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 20,28 σε 29,37.



Παράλληλα, η DPort Services, που αποτελεί βασικό συνεργάτη της PCT στη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, έχει αναφέρει ότι το εργατικό δυναμικό της υπερβαίνει τις 2.000 θέσεις εργασίας.



Έμφαση στην ασφάλεια



Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, η PCT αναφέρει ότι το 2025 δεν καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες.



Οι χαμένες ημέρες εργασίας λόγω καταγεγραμμένων περιστατικών μειώθηκαν κατά περίπου 41%, ενώ συνεχίστηκαν οι προετοιμασίες για την πιστοποίηση κατά ISO 45001.



Ταυτόχρονα προωθείται η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος Permit-to-Work(σύστημα άδειας εκτέλεσης εργασιών για δραστηριότητες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο) με στόχο τον ενισχυμένο έλεγχο.



Κοινωνικές παρεμβάσεις και εταιρική διακυβέρνηση



Περισσότερα από 140.000 ευρώ διατέθηκαν για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πέντε υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ η καθεμία, καθώς και περίπου 22.000 ευρώ για την υποστήριξη σχολικών μονάδων σε Πέραμα και Κερατσίνι.



Στον πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης, η PCT αναφέρει μηδενικά περιστατικά διαφθοράς και παραβιάσεων επιχειρηματικής δεοντολογίας.



Παράλληλα καταγράφηκαν 444 συμμετοχές εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούσαν την εταιρική διακυβέρνηση, την επιχειρηματική δεοντολογία και την κανονιστική συμμόρφωση.



Η συνολική εικόνα της έκθεσης δείχνει ότι η PCT επιχειρεί να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής της όχι αποκλειστικά στην αύξηση της διακίνησης, αλλά περισσότερο στην παραγωγικότητα, στην καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών, στην ψηφιακή διαχείριση και στη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10.10.2026, 12:21