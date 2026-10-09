Δημόσιο: Ερχονται αυξήσεις στις αποδοχές μέσω του νέου μηχανισμού για τον κατώτατο μισθό
Δημόσιο: Ερχονται αυξήσεις στις αποδοχές μέσω του νέου μηχανισμού για τον κατώτατο μισθό
Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις - Η σύνδεση που δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό αναπροσαρμογής των μισθών στο Δημόσιο
Νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου 2027, καθώς βρίσκεται σε ισχύ η σύνδεση των μισθών στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού.
Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των βασικών μισθών των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Η σύνδεση των μισθών του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό θεσπίστηκε το 2024, μέσω του ν. 5163/2024, με στόχο κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού να μεταφέρεται αντίστοιχα στις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των βασικών μισθών των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Η σύνδεση των μισθών του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό θεσπίστηκε το 2024, μέσω του ν. 5163/2024, με στόχο κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού να μεταφέρεται αντίστοιχα στις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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