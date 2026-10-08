«Φωτιά» στην… αυλή του Ερντογάν βάζει το σκάνδαλο των funds
«Φωτιά» στην… αυλή του Ερντογάν βάζει το σκάνδαλο των funds
Φλέγονται τα θεμέλια της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και της οικονομίας της γείτονος από το σκάνδαλο. «Αν καώ, θα τους πάρω όλους μαζί μου», απειλεί η αντιπρόεδρός του, που είναι στο επίκεντρο - 85 οι προφυλακίσεις
Σε «πυρκαγιά» η οποία μαίνεται στην… αυλή του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξελίσσεται το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων, το μεγαλύτερο του είδους και ένα από τα μεγαλύτερα… γενικότερα στην ιστορία της Τουρκίας.
«Αγγίζοντας» πλέον τον ίδιο τον «σουλτάνο», καθώς στη δίνη του βρίσκονται στελέχη του κυβερνώντος AKP, η προσοχή πλέον στρέφεται στον «λογαριασμό», ο οποίος είναι πολύ βαρύς για την τουρκική οικονομία: Σε εκκαθάριση έχουν τεθεί 131 funds με ενεργητικό περίπου 16-18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 500.000 επενδυτές που έχουν εκτεθεί στο σκάνδαλο δεν ξέρουν πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω (εάν θα τα πάρουν), ενώ το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης αντιδρά με μια θεαματική βουτιά, καταγράφοντας χαμηλά εξαμήνου.
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«Αγγίζοντας» πλέον τον ίδιο τον «σουλτάνο», καθώς στη δίνη του βρίσκονται στελέχη του κυβερνώντος AKP, η προσοχή πλέον στρέφεται στον «λογαριασμό», ο οποίος είναι πολύ βαρύς για την τουρκική οικονομία: Σε εκκαθάριση έχουν τεθεί 131 funds με ενεργητικό περίπου 16-18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 500.000 επενδυτές που έχουν εκτεθεί στο σκάνδαλο δεν ξέρουν πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω (εάν θα τα πάρουν), ενώ το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης αντιδρά με μια θεαματική βουτιά, καταγράφοντας χαμηλά εξαμήνου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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