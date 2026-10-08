«Φωτιά» στην… αυλή του Ερντογάν βάζει το σκάνδαλο των funds

Φλέγονται τα θεμέλια της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και της οικονομίας της γείτονος από το σκάνδαλο. «Αν καώ, θα τους πάρω όλους μαζί μου», απειλεί η αντιπρόεδρός του, που είναι στο επίκεντρο - 85 οι προφυλακίσεις