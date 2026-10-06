Η ζωή με το μήνα: Γιατί όλο και περισσότερα πράγματα τα νοικιάζουμε αντί να τα αγοράζουμε
Η ζωή με το μήνα: Γιατί όλο και περισσότερα πράγματα τα νοικιάζουμε αντί να τα αγοράζουμε
Από το αυτοκίνητο μέχρι το κινητό, το πλυντήριο και τη γκαρνταρόμπα, η έννοια του «το αγόρασα για πάντα» υποχωρεί. Καλώς ορίσατε στον κόσμο του «δικό μου, για έναν μήνα»
Η ιδέα της ιδιοκτησίας δίνει τη θέση της στη μηνιαία μίσθωση αγαθών; Η διόγκωση του φαινομένου επανακαθορίζει την ιδέα της ιδιοκτησίας όπως τη γνωρίζαμε. Η έννοια της συνδρομής εξαπλώνεται. Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Σπίτια και αυτοκίνητα νοικιάζονται εδώ και δεκαετίες. Η κλίμακα αλλάζει. Περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερες λύσεις. Ένα smartphone. Ένα PlayStation. Ένα πλυντήριο. Ένα ποδήλατο. Ένα παιδικό καρότσι. Ακόμη και ένα μέρος μιας γκαρνταρόμπας. Η πρακτικότητα αναμένεται να καθορίσει όλο και περισσότερο τον τρόπο που καταναλώνουμε στο μέλλον.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη βαπτίσει το φαινόμενο. Το λένε: Product-as-a-Service. Ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε ένα προϊόν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η ιδιοκτησία του παραμένει στην εταιρεία. Μίσθωση, συνδρομή, leasing, sharing: διαφορετικές εκδοχές μιας μετατόπισης στην οποία η προσωρινότητα αποθεώνεται. Δεν αγοράζεις ένα πράγμα. Αγοράζεις το δικαίωμα χρήσης του για όσο σου είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο αριθμός των εταιρειών στην ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση και leasing προσωπικών και οικιακών αγαθών αυξήθηκε κατά 13% από το 2021 έως το 2023, ξεπερνώντας τις 46.000. Ο τζίρος τους αυξήθηκε κατά 26%, φτάνοντας τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ακινησία της ιδιοκτησίας και η ευελιξία της χρονοχρέωσης. Ποιος θέλει να αγοράσει κάτι που στο μέλλον θα πιάνει χώρο στην αποθήκη του για πάντα;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη βαπτίσει το φαινόμενο. Το λένε: Product-as-a-Service. Ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε ένα προϊόν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η ιδιοκτησία του παραμένει στην εταιρεία. Μίσθωση, συνδρομή, leasing, sharing: διαφορετικές εκδοχές μιας μετατόπισης στην οποία η προσωρινότητα αποθεώνεται. Δεν αγοράζεις ένα πράγμα. Αγοράζεις το δικαίωμα χρήσης του για όσο σου είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο αριθμός των εταιρειών στην ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση και leasing προσωπικών και οικιακών αγαθών αυξήθηκε κατά 13% από το 2021 έως το 2023, ξεπερνώντας τις 46.000. Ο τζίρος τους αυξήθηκε κατά 26%, φτάνοντας τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ακινησία της ιδιοκτησίας και η ευελιξία της χρονοχρέωσης. Ποιος θέλει να αγοράσει κάτι που στο μέλλον θα πιάνει χώρο στην αποθήκη του για πάντα;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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