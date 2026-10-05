Πώς τα Sebago έγιναν κλασικό παπούτσι της ανδρικής γκαρνταρόμπας
Πώς τα Sebago έγιναν κλασικό παπούτσι της ανδρικής γκαρνταρόμπας
Ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Sebago εξακολουθεί να πουλά ουσιαστικά την ίδια ιδέα: ανθεκτικά δερμάτινα παπούτσια και αμερικανική παράδοση
Η ιστορία αρχίζει το 1946 στο Ουέστμπρουκ του Μέιν, όπου οι Daniel J. Wellehan Sr., William Beaudoin και Joseph Cordeau ίδρυσαν τη Sebago-Moc Company. Το πρώτο μεγάλο της προϊόν δεν ήταν το ναυτικό παπούτσι αλλά ένα χειροποίητο penny loafer. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα: σύμφωνα με το αρχείο της εταιρείας, μέχρι το 1952 η παραγωγή του SebagoMoc είχε φτάσει τα 2.000 ζευγάρια ημερησίως. Το παπούτσι που θα καθόριζε πραγματικά την εικόνα της Sebago εμφανίστηκε το 1970. Το Docksides ήταν ένα δερμάτινο boat shoe σχεδιασμένο για χρήση πάνω και έξω από το σκάφος, με αντιολισθητική λαστιχένια σόλα, χειροποίητες ραφές και δερμάτινο κορδόνι που αγκαλιάζει το παπούτσι. Η πρακτική καταγωγή του είχε σημασία. Δεν σχεδιάστηκε αρχικά ως νοσταλγικό αντικείμενο μόδας.
Σύντομα, όμως, βγήκε από τις μαρίνες. Το boat shoe συνδέθηκε με τα πανεπιστήμια της αμερικανικής Ανατολικής Ακτής, τα chinos, τα Oxford πουκάμισα και ολόκληρη την κουλτούρα του preppy ντυσίματος. Το 1980, τόσο τα Docksides όσο και τα penny loafers της Sebago συμπεριλήφθηκαν στο Official Preppy Handbook. Αργότερα η σχέση με την ιστιοπλοΐα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο: η Sebago συνδέθηκε με τον Gary Jobson και το America’s Cup του 1983, ενώ τη δεκαετία του 1990 έγινε επίσημος προμηθευτής της αμερικανικής εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας.
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Σύντομα, όμως, βγήκε από τις μαρίνες. Το boat shoe συνδέθηκε με τα πανεπιστήμια της αμερικανικής Ανατολικής Ακτής, τα chinos, τα Oxford πουκάμισα και ολόκληρη την κουλτούρα του preppy ντυσίματος. Το 1980, τόσο τα Docksides όσο και τα penny loafers της Sebago συμπεριλήφθηκαν στο Official Preppy Handbook. Αργότερα η σχέση με την ιστιοπλοΐα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο: η Sebago συνδέθηκε με τον Gary Jobson και το America’s Cup του 1983, ενώ τη δεκαετία του 1990 έγινε επίσημος προμηθευτής της αμερικανικής εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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