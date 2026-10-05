Πώς τα Sebago έγιναν κλασικό παπούτσι της ανδρικής γκαρνταρόμπας

Ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Sebago εξακολουθεί να πουλά ουσιαστικά την ίδια ιδέα: ανθεκτικά δερμάτινα παπούτσια και αμερικανική παράδοση