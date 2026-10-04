Δυτική Αττική: Eργα εκατομμυρίων σε υποδομές, logistics και τουρισμό (pics)

Μια περιοχή της πρωτεύουσας που μέχρι τώρα ήταν υποβαθμισμένη μπαίνει στο επίκεντρο νέων projects, δημόσιων και ιδιωτικών - Το Θριάσιο, το λιμάνι της Ελευσίνας, οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η δημιουργία καρνάγιου για γιοτ στη Νέα Πέραμο