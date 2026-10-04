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Δυτική Αττική: Eργα εκατομμυρίων σε υποδομές, logistics και τουρισμό (pics)
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Δυτική Αττική: Eργα εκατομμυρίων σε υποδομές, logistics και τουρισμό (pics)

Μια περιοχή της πρωτεύουσας που μέχρι τώρα ήταν υποβαθμισμένη μπαίνει στο επίκεντρο νέων projects, δημόσιων και ιδιωτικών - Το Θριάσιο, το λιμάνι της Ελευσίνας, οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η δημιουργία καρνάγιου για γιοτ στη Νέα Πέραμο

Δυτική Αττική: Eργα εκατομμυρίων σε υποδομές, logistics και τουρισμό (pics)
Ενα μέγαλο στοίχημα που μένει να φανεί προσεχώς αν θα κερδηθεί. Η Δυτική Αττική έχει μπει πλέον για τα καλά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων και αναβάθμισης υποδομών, από τις μεταφορές και τα logistics μέχρι τις λιμενικές δραστηριότητες, κλείνοντας το μάτι ακόμη και στον θαλάσσιο τουρισμό.

Ο δρόμος μπροστά είναι πολύ μακρύς και δύσβατος, όπως αποδεικνύεται στην πράξη για τις πιο σύνθετες υποδομές, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πολυαναμενόμενου Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωση φέτος, ωστόσο το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω τεχνικών δυσχερειών με μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, διοικητικών και αδειοδοτικών εκκρεμοτήτων και δικαστικών εμπλοκών. Το κυβερνητικό επιτελείο δήλωσε μέσα στο καλοκαίρι ότι έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και η αγορά πλέον αναμένει το νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας (στα τέλη Ιουλίου είχε ολοκληρωθεί περίπου το 53% του φυσικού αντικειμένου).

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