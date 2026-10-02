Skyline Havens: Από 10.330 ευρώ το τετραγωνικό οι πωλήσεις για το project των Τσουβελεκάκη- Γονέου στο The Ellinikon
Skyline Havens: Από 10.330 ευρώ το τετραγωνικό οι πωλήσεις για το project των Τσουβελεκάκη- Γονέου στο The Ellinikon
Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου συνολικά 28 κατοικίες έχουν δεσμευθεί μέσω των σχετικών συμφωνιών, συνολικής τελικής αξίας πώλησης 43,6 εκατ. ευρώ και συνολικής επιφάνειας 4.223 τ.μ.
Στα 10.330 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντιστοιχεί η μέση τιμή στην οποία έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής τα σπίτια στο μεγάλο συγκρότημα Skyline Havens που είναι ήδη υπό κατασκευή εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου συνολικά 28 κατοικίες έχουν δεσμευθεί μέσω των σχετικών συμφωνιών, συνολικής τελικής αξίας πώλησης 43,6 εκατ. ευρώ και συνολικής επιφάνειας 4.223 τ.μ..
Το Skyline Havens, που περιλαμβάνει συνολικά 150 κατοικίες σε οκτώ κτίρια σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects, βρίσκεται στο East Village του The Ellinikon, ενώ την ευθύνη ανάπτυξης του έργου έχει η Hellenic Estates Α.Ε.. Σημειώνεται εδώ ότι η Hellenic Estates ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Δημήτρη Γονέο και, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η διοίκησή της «αποτελεί μια εταιρεία ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Μονακό». Ο κ. Δημήτρης Γονέος ηγείται της EUROERGO A.E., κατασκευαστικής εταιρείας με πορεία δεκαετιών στον κλάδο των κατασκευών με τα πρώτα έργα ήδη από τη δεκαετία του ’60 και παρουσία σε Αττική, Κυκλάδες κ.ο.κ.. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, το λιανεμπόριο και το yachting. Ειδικά στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται από το 2005 με έργα σε Μονακό, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο λιανεμπόριο έχει διαχειριστεί ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από το 1981, εκπροσωπώντας διεθνή brands (Replay, Brooks Brothers κ.α.) πέραν και της συμμετοχής του στα Attica Department Stores.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το Skyline Havens, που περιλαμβάνει συνολικά 150 κατοικίες σε οκτώ κτίρια σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects, βρίσκεται στο East Village του The Ellinikon, ενώ την ευθύνη ανάπτυξης του έργου έχει η Hellenic Estates Α.Ε.. Σημειώνεται εδώ ότι η Hellenic Estates ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Δημήτρη Γονέο και, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η διοίκησή της «αποτελεί μια εταιρεία ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Μονακό». Ο κ. Δημήτρης Γονέος ηγείται της EUROERGO A.E., κατασκευαστικής εταιρείας με πορεία δεκαετιών στον κλάδο των κατασκευών με τα πρώτα έργα ήδη από τη δεκαετία του ’60 και παρουσία σε Αττική, Κυκλάδες κ.ο.κ.. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, το λιανεμπόριο και το yachting. Ειδικά στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται από το 2005 με έργα σε Μονακό, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο λιανεμπόριο έχει διαχειριστεί ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από το 1981, εκπροσωπώντας διεθνή brands (Replay, Brooks Brothers κ.α.) πέραν και της συμμετοχής του στα Attica Department Stores.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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