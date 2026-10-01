Απόλυτο… χάσμα στην κατοικία: Eως 100 χιλ. ευρώ για το 71,9% των σπιτιών στην Κοζάνη, μόλις 1,9% στα βόρεια προάστια της Αθήνας

Σε Κοζάνη, Ημαθία και Σέρρες τα 2/3 των σπιτιών προς πώληση έχουν ζητούμενη τιμή κάτω από 100.000 ευρώ σύμφωνα με ανάλυση της ReDataset - Στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας το ποσοστό πέφτει στο 17,7%, στον Πειραιά στο 15,4% και στα νότια προάστια στο 4,5%