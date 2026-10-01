Απόλυτο… χάσμα στην κατοικία: Eως 100 χιλ. ευρώ για το 71,9% των σπιτιών στην Κοζάνη, μόλις 1,9% στα βόρεια προάστια της Αθήνας
Απόλυτο… χάσμα στην κατοικία: Eως 100 χιλ. ευρώ για το 71,9% των σπιτιών στην Κοζάνη, μόλις 1,9% στα βόρεια προάστια της Αθήνας
Σε Κοζάνη, Ημαθία και Σέρρες τα 2/3 των σπιτιών προς πώληση έχουν ζητούμενη τιμή κάτω από 100.000 ευρώ σύμφωνα με ανάλυση της ReDataset - Στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας το ποσοστό πέφτει στο 17,7%, στον Πειραιά στο 15,4% και στα νότια προάστια στο 4,5%
Μπορεί οι τιμές των κατοικιών πανελλαδικά να συνεχίζουν το ράλι της ανόδου, ωστόσο υπάρχουν τρείς περιοχές της χώρας όπου 2 στα 3 σπίτια προς πώληση είναι κάτω των 100.000 ευρώ, αποτυπώνοντας και το «χάσμα» των τιμών που επικρατεί στις επιμέρους αγοράς κατοικίας στην Περιφέρεια σε σύγκριση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το 71,9% των κατοικιών πώλησης έχει ζητούμενη τιμή κάτω από 100.000 ευρώ, όταν πανελλαδικά, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,9%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και στις Σέρρες, το μερίδιο ξεπερνά επίσης τα δύο τρίτα των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών. Πού βρίσκονται τα αντίστοιχα μερίδια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το 71,9% των κατοικιών πώλησης έχει ζητούμενη τιμή κάτω από 100.000 ευρώ, όταν πανελλαδικά, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,9%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και στις Σέρρες, το μερίδιο ξεπερνά επίσης τα δύο τρίτα των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών. Πού βρίσκονται τα αντίστοιχα μερίδια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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