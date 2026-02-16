ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Αυτά είναι τα καλύτερα σπαγγέτι στον κόσμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα καλύτερα σπαγγέτι στον κόσμο

Είναι το σύμβολο της ιταλικής κουζίνας που ενώνει τις οικογένειες γύρω από το τραπέζι και αφηγείται την ιστορία της χώρας

Αυτά είναι τα καλύτερα σπαγγέτι στον κόσμο
«Όλα όσα βλέπετε τα οφείλω στα σπαγγέτι». Αυτή είναι η ατάκα που αποδίδεται στην ιέρεια του ιταλικού κινηματογράφου, Σοφία Λόρεν. Πράγματι, η αιώνια ντίβα, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για το ιταλικό φαγητό και δη τα ζυμαρικά. Στις ταινίες όπου πρωταγωνίστησε συχνά υπήρχαν σκηνές με φαγητό, ενώ πριν λίγα χρόνια ίδρυσε το πρώτο της εστιατόριο που φέρει το όνομά της, Sophia Loren Restaurant, στη Φλωρεντία, το οποίο της εξασφάλισε και το κλειδί της πόλης.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης