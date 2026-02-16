Αυτά είναι τα καλύτερα σπαγγέτι στον κόσμο
Αυτά είναι τα καλύτερα σπαγγέτι στον κόσμο
Είναι το σύμβολο της ιταλικής κουζίνας που ενώνει τις οικογένειες γύρω από το τραπέζι και αφηγείται την ιστορία της χώρας
«Όλα όσα βλέπετε τα οφείλω στα σπαγγέτι». Αυτή είναι η ατάκα που αποδίδεται στην ιέρεια του ιταλικού κινηματογράφου, Σοφία Λόρεν. Πράγματι, η αιώνια ντίβα, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για το ιταλικό φαγητό και δη τα ζυμαρικά. Στις ταινίες όπου πρωταγωνίστησε συχνά υπήρχαν σκηνές με φαγητό, ενώ πριν λίγα χρόνια ίδρυσε το πρώτο της εστιατόριο που φέρει το όνομά της, Sophia Loren Restaurant, στη Φλωρεντία, το οποίο της εξασφάλισε και το κλειδί της πόλης.
