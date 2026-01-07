Βρετανία: Πώς επιχειρεί να «σβήσει» δημόσιο χρέος με χρήματα από φιλανθρωπικό ταμείο του 1927

Κλείσιμο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αξιοποιεί κεφάλαια από ένα φιλανθρωπικό ταμείο που ιδρύθηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα, προκειμένου να διαγράψει ένα μικρό μέρος του εθνικού χρέους.Η Υπηρεσία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Debt Management Office – DMO) ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα ακυρώσει κρατικά ομόλογα ύψους 607 εκατ. λιρών, χρησιμοποιώντας έσοδα από το National Fund, ένα ταμείο που δημιουργήθηκε το 1927 με φιλόδοξο στόχο τη συγκέντρωση επαρκών πόρων για την πλήρη αποπληρωμή του εθνικού χρέους.Τα ομόλογα που ακυρώνονται λήγουν τον Ιανουάριο του 2027 και βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής Μείωσης του Εθνικού Χρέους (Commissioners for the Reduction of the National Debt), του δημόσιου φορέα που διαχειρίζεται τέτοιου είδους δωρεές. Αγοράστηκαν έπειτα από μεταφορά κεφαλαίων από το National Fund κατά την προηγούμενη δημοσιονομική χρήση, όπως έκανε γνωστό η DMO.Η ιστορία του ταμείου αποκαλύφθηκε αναλυτικά σε δικαστική απόφαση του 2020, σύμφωνα με την οποία ο Γκασπάρ Φάρερ, εταίρος της τότε ισχυρής αλλά πλέον ανενεργής Barings Bank, ήταν ο ιδρυτής του. Το αποθεματικό ξεκίνησε με περίπου 500.000 λίρες και αυξήθηκε σημαντικά με το πέρασμα των δεκαετιών· ωστόσο, κατέστη σαφές ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να καλύψει το σύνολο του δημόσιου χρέους.Σήμερα, το εθνικό χρέος προσεγγίζει τις 3 τρισ. λίρες, από περίπου 500 δισ. λίρες πριν από είκοσι χρόνια. Η εκρηκτική αυτή αύξηση οδήγησε στην απόφαση να αξιοποιηθούν νωρίτερα τα διαθέσιμα του National Fund, ώστε να αποπληρωθεί ένα πολύ μικρό έστω μέρος του χρέους.Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από μια μακρά νομική διαμάχη για το κατά πόσον τα κεφάλαια μπορούσαν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για μείωση του χρέους. Το 2023, το Εφετείο επιβεβαίωσε απόφαση του Ανωτέρου Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου μπορούν να μεταφερθούν προς τον συγκεκριμένο σκοπό.Η DMO διατηρεί ειδικό λογαριασμό Δωρεών και Κληροδοτημάτων για συνεισφορές «πολιτών με δημόσιο πνεύμα» που επιθυμούν να συμβάλουν στη μείωση του χρέους. Μέρος της ίδιας δωρεάς είχε ήδη χρησιμοποιηθεί τον Ιούλιο για την ακύρωση ομολόγων περίπου 22 εκατ. λιρών.Δεν κατέστη σαφές γιατί επιλέχθηκε ειδικά το ομόλογο λήξης 2027 για ακύρωση, καθώς η κίνηση αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται από την προηγούμενη στρατηγική. Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της Επιτροπής, τα κεφάλαια του National Fund είχαν προηγουμένως κατευθυνθεί στην αγορά ομολόγου λήξης 2025 με στόχο την ακύρωσή του.Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της DMO, «κατά τη λήξη του τίτλου 3,5% Treasury Gilt 2025, τα έσοδα – που περιλάμβαναν το ποσό εξόφλησης, τους τόκους και τα υπόλοιπα του λογαριασμού Donations & Bequests – χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αγορά και μετέπειτα ακύρωση του τίτλου 4 1/8% Treasury Gilt 2027».