Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε χαμηλές ταχύτητες οδεύοντας προς το φινάλε του 2025

Εκτός ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς, επιστρέφει στις 22 Δεκεμβρίου - Η προσοχή στον ΟΠΑΠ μετά την τροποποίηση του deal με την Allwyn και στη Lamda Development λόγω των αποτελεσμάτων 9μήνου που ανακοινώνει αύριο