Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε χαμηλές ταχύτητες οδεύοντας προς το φινάλε του 2025
Εκτός ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς, επιστρέφει στις 22 Δεκεμβρίου - Η προσοχή στον ΟΠΑΠ μετά την τροποποίηση του deal με την Allwyn και στη Lamda Development λόγω των αποτελεσμάτων 9μήνου που ανακοινώνει αύριο
Με συγκρατημένες κινήσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης (17/12) στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει στην περιοχή των 2.080-2.090 μονάδων. Η εγχώρια αγορά κατεβάζει σταδιακά ταχύτητα, με αρκετούς επενδυτές να έχουν «κλείσει τα βιβλία» τους για φέτος, εστιάζοντας πλέον στο 2026.
Ειδικότερα, ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.088,64 μονάδες. Σε περίπου έξι μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.083,34 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.089,03 μονάδες.
Απώλειες σχεδόν -1% κατέγραψε η Λεωφόρος Αθηνών στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/12), με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της πτώσης -4,4% που σημείωσε, αλλά και του μεγάλου όγκου πακέτων που διακινήθηκε στο ταμπλό για το 1,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα νέα ρεκόρ (ΔΕΗ, Titan, Viohalco, ElvalHalcor, Noval Property, Performance Technologies). Το ΧΑ καταγράφει οριακή άνοδο εντός του Δεκεμβρίου και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται κοντά στο +42%, με άλλες 8 συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, που θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος ανόδου.
