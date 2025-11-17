Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein – Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein – Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin

Καταργούνται από το 2026 οι δασμολογικές εξαιρέσεις και για τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που έρχονται από την Κίνα, την Τουρκία και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης

Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein – Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin
Oποιος πρόλαβε πρόλαβε τα φθηνά πακέτα αγορών χωρίς τελωνείο από Κίνα, Τουρκία ή άλλες χώρες. Από τις αρχές του 2026, το καθεστώς των δασμολογικών εξαιρέσεων για μικροδέματα τελειώνει. Μαζί του, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει οριστικά στην Ευρώπη και η «εποχή των θαυμάτων», με αγορές σε ευτελές κόστος από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Temu και Shein. Από τη νέα χρονιά ξεκινούν καθολικοί έλεγχοι στα τελωνεία και όλες οι παραγγελίες που περνούσαν «ατελώνιστες» θα επιβαρύνονται πλέον με δασμούς.

