Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein – Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin

Καταργούνται από το 2026 οι δασμολογικές εξαιρέσεις και για τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που έρχονται από την Κίνα, την Τουρκία και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης