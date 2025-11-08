Η αρχιτέκτονας πίσω από τα εστιατόρια Pharaoh και Ιώδιο

Pharaoh, μια αρχιτεκτονική ιστορία φωτός, ήχου και μνήμηςΗ Χρυσοκώνα Μαύρου είχε εντυπωσιάσει το αθηναϊκό κοινό με το «Pharaoh», ένα wine bar-restaurant που κατάφερε να συνδέσει την αθηναϊκή παράδοση με μια σύγχρονη αισθητική ωριμότητα. Το έργο αυτό, βραβευμένο στα Grail Awards ως καλύτερος χώρος εστίασης του 2024, θεωρείται σήμερα ορόσημο για τη νέα γενιά ελληνικής αρχιτεκτονικής εστιατορίων.Η αρχιτέκτονας αντιμετώπισε το «Pharaoh» σαν μια άσκηση ειλικρίνειας. Η επιλογή των ακατέργαστων υλικών, η εκτεταμένη χρήση μπετόν και ξύλου, οι εμφανείς φθορές και οι πατίνες δεν αποτελούν αισθητικά “τρικ”, αλλά οργανικά στοιχεία ενός χώρου που μιλά τη δική του γλώσσα -της Αθήνας των αντιθέσεων και της ανεπιτήδευτης γοητείας. Στο κέντρο του «Pharaoh» δεσπόζει το μπαρ, γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται όλη η ζωή του χώρου. Το φως είναι χαμηλό, με έμφαση στα σημεία δραστηριότητας, ενώ ο ήχος, προερχόμενος αποκλειστικά από βινύλια, δημιουργεί μια σχεδόν αναλογική ατμόσφαιρα. «Ήθελα ο επισκέπτης να αισθάνεται ότι ο χρόνος εδώ κυλά αλλιώς· πιο αργά, πιο συνειδητά», αναφέρει η αρχιτέκτονας. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που μοιάζει να υπήρχε πάντα εκεί, σαν κομμάτι της ίδιας της γειτονιάς.Η σύνθεση του Pharaoh αντλεί έμπνευση από την έννοια της “τελετουργίας”. Η προετοιμασία του φαγητού στις ξυλόσομπες, τα φυσικά κρασιά, ο ήχος της βελόνας πάνω στο βινύλιο, όλα λειτουργούν σαν κομμάτια ενός ενιαίου συστήματος αισθήσεων. «Ο στόχος δεν ήταν να εντυπωσιάσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε μια αυθεντική εμπειρία», σημειώνει. Ο χώρος, χωρίς ίχνος επιτήδευσης, αποπνέει μια γήινη πολυτέλεια που συνδυάζει την ατμόσφαιρα παλιού αθηναϊκού καφενείου με τη φινέτσα μιας σύγχρονης μπρασερί.Η επιτυχία του «Pharaoh» έδειξε πως η ουσία της αρχιτεκτονικής δεν βρίσκεται πάντα στην καινοτομία, αλλά στη δύναμη της απλότητας. «Δεν με ενδιαφέρει να δημιουργώ τάσεις· με ενδιαφέρει οι χώροι να αντέχουν στον χρόνο», λέει η Χρυσοκώνα Μαύρου.