Η «θεωρία των πτηνών» και τι αποκαλύπτει για τη σχέση σας
Η «θεωρία των πτηνών» και τι αποκαλύπτει για τη σχέση σας
Εξετάζουμε αν αυτά τα viral τεστ στο TikTok είναι πραγματικός δείκτης για τη σχέση ενός ζευγαριού
Περιηγούμενοι στο TikTok αυτές τις μέρες, ίσως έχετε παρατηρήσει μια τάση: το τεστ «Bird Theory» (θεωρία των πτηνών). Πρόκειται για μια απλή άσκηση που ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει αν τα ζευγάρια είναι πραγματικά συνδεδεμένα. Η διαδικασία είναι απλή: ο ένας σύντροφος περιγράφει στον άλλον μια ψεύτικη συνάντηση με ένα πουλί νωρίτερα την ίδια μέρα και περιμένει την απάντηση. Ο σύντροφος που ανταποκρίνεται με περιέργεια ή ενδιαφέρον «περνά» το τεστ. Ο σύντροφος που αγνοεί ή απορρίπτει το σχόλιο «αποτυγχάνει».
Επιφανειακά, φαίνεται σχεδόν παράλογο. Πώς μπορεί ένα φευγαλέο σχόλιο για ένα πουλί να υποδηλώνει τη δυναμική ή το μέλλον μιας ρομαντικής σχέσης; Ωστόσο, η Θεωρία των πτηνών βασίζεται σε μια καθιερωμένη έννοια της ψυχολογίας των σχέσεων, γνωστή ως «προσπάθειες σύνδεσης», που έγινε δημοφιλής από τον ερευνητή γάμου John Gottman. Στη δεκαετή δουλειά του με χιλιάδες ζευγάρια, ο Gottman διαπίστωσε ότι οι πιο υγιείς και ευτυχισμένες σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια απλή, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά: οι σύντροφοι ανταποκρίνονται στις προσπάθειες του άλλου για σύνδεση, είτε λεκτικές ή μη λεκτικές, είτε μεγάλες ή μικρές. Ο ίδιος θεωρούσε ότι κάθε μέρα, οι άνθρωποι δημιουργούν εκατοντάδες μικρές προσφορές για προσοχή ή αγάπη. Αυτές μπορεί να είναι μικρά σχόλια, χειρονομίες ή ακόμα και ματιές. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ένας σύντροφος ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται μπορεί να επηρεάσει σωρευτικά τη συνολική υγεία της σχέσης. Στις μελέτες του Gottman, τα ζευγάρια που παρέμειναν μαζί ανταποκρίνονταν σταθερά στις προσφορές του άλλου περίπου στο 86% των περιπτώσεων. Τα ζευγάρια που χώρισαν το έκαναν μόνο στο 33% των περιπτώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Επιφανειακά, φαίνεται σχεδόν παράλογο. Πώς μπορεί ένα φευγαλέο σχόλιο για ένα πουλί να υποδηλώνει τη δυναμική ή το μέλλον μιας ρομαντικής σχέσης; Ωστόσο, η Θεωρία των πτηνών βασίζεται σε μια καθιερωμένη έννοια της ψυχολογίας των σχέσεων, γνωστή ως «προσπάθειες σύνδεσης», που έγινε δημοφιλής από τον ερευνητή γάμου John Gottman. Στη δεκαετή δουλειά του με χιλιάδες ζευγάρια, ο Gottman διαπίστωσε ότι οι πιο υγιείς και ευτυχισμένες σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια απλή, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά: οι σύντροφοι ανταποκρίνονται στις προσπάθειες του άλλου για σύνδεση, είτε λεκτικές ή μη λεκτικές, είτε μεγάλες ή μικρές. Ο ίδιος θεωρούσε ότι κάθε μέρα, οι άνθρωποι δημιουργούν εκατοντάδες μικρές προσφορές για προσοχή ή αγάπη. Αυτές μπορεί να είναι μικρά σχόλια, χειρονομίες ή ακόμα και ματιές. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ένας σύντροφος ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται μπορεί να επηρεάσει σωρευτικά τη συνολική υγεία της σχέσης. Στις μελέτες του Gottman, τα ζευγάρια που παρέμειναν μαζί ανταποκρίνονταν σταθερά στις προσφορές του άλλου περίπου στο 86% των περιπτώσεων. Τα ζευγάρια που χώρισαν το έκαναν μόνο στο 33% των περιπτώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα