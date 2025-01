Το Μ.Μ, τα Τέμπη και οι καρδερινόψυχοι, οι φήμες για εξαγορά από την Τρ. Πειραιώς, η ΔΕΗ και οι Νορβηγοί, τα… προοδευτικά λόμπι του ΧΑ

-Δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, αλλά φαίνεται πως οι φήμες στην αγορά για ολιγομελές λόμπι που έχει πιάσει τη μετοχή της Προοδευτικής και την έχει κάνει πύραυλο, δεν κυκλοφορούν αδίκως. Πάντως η μετοχή της Προοδευτικής έχει κάνει 5 σερί ανοδικά κλεισίματα. Από τα 0,28 ευρώ πήγε στα 0,376 (+34%). Από τις 5 συνεδριάσεις οι δυο έκλεισαν με άνοδο πάνω από 9% και χθες έκλεισε στο +5,6%. Η Προοδευτική παλιά ήταν κατασκευαστική εταιρεία, σήμερα δεν ξέρω με τι ασχολείται (κάτι για ακίνητα λένε) αλλά μπορεί να ασχολείται και με την αεροδιαστημική.Το DeepSeek μιλάει και Ελληνικά-Οι εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης τις τελευταίες ημέρες, έχουν το δικό τους ξεχωριστό και ελληνικό ενδιαφέρον. Λειτουργεί στην Ελλάδα μια νεοφυής (start up) εταιρεία, η AI-Employee, η οποία πραγματοποίησε ήδη το δικό της soft-launch εδώ και 10 μέρες. Τι κάνει; «Ενοικιάζει» ΑΙ στελέχη της, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μπαίνουν στις επιχειρήσεις έχοντας το δικό τους hardware, αλλά και προσαρμοσμένα τοπικά ΑΙ μοντέλα. Μάλιστα η AI-Employee -όπως ανακοίνωσε στο LinkedIn ο ιδρυτής της John Doxaras- "ξεπούλησε" μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, καταφέρνοντας να βρει θέσεις σε ΟΛΑ τα διαθέσιμα στελέχη της. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι εξοπλισμένοι με AI Agents, εργάζονται μέσα στους οργανισμούς που τους προσλαμβάνουν, λύνουν επιτόπου τα προβλήματα, αναπτύσσουν νέες εφαρμογές και λύσεις, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σε εκτενή εκπαίδευση προσωπικού στο prompting. Ήδη η ελληνική start up εταιρεία (ξεκίνησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες), έχει στο πελατολόγιό της εταιρείες από τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς...Η εξόρμηση των Ελλήνων στο Παρίσι και το κλίμα αστάθειας στη Γαλλία-Πάμε τώρα στο Παρίσι και συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στο Palais-Royal όπου βρίσκεται το Espace Clery, εκεί δηλαδή όπου πραγματοποιήθηκε το Greek Roadshow της Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Στο event συμμετείχαν οι μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες και το ενδιαφέρον των Γάλλων fund managers ήταν έντονο καθώς πραγματοποιήθηκαν 150 συναντήσεις με διαχειριστές από 30 funds, όταν πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 116 συναντήσεις με τη συμμετοχή 24 funds. Όπως εξηγούσε επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων γνωστής εταιρείας που συμμετείχε, επενδυτικά η γαλλική αγορά είναι δύσκολη καθώς διαθέτει μεγάλο εύρος στο επίπεδο των επενδυτών, με ορισμένα funds πολύ στοχευμένα, long term που βλέπουν προοπτικές στην Ελλάδα και άλλα που οι αναλυτές και οι διαχειριστές τους ξεκινάνε «from scratch», όπως χαρακτηριστικά έλεγε, χωρίς να γνωρίζουν καλά την αγορά μας. Αυτό πάντως που έκανε εντύπωση σε αρκετά στελέχη, IR και μη, ήταν το κλίμα της αστάθειας για τις προοπτικές της Γαλλίας, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, κάτι που αποτυπώθηκε στις συζητήσεις που έγιναν στο Παρίσι. Όσο για τα ελληνικά assets, οι Γάλλοι επεσήμαναν ως σαφή πλεονεκτήματα την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τη συγκριτικά με την ΕΕ υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, τα υψηλά μερίσματα κ.ά.Η ΔΕΗ και το Norges Fund-Ολοταχώς προς την κεφαλαιοποίηση των 5 δισ. € οδεύει η ΔΕΗ, ενώ η τιμή της μετοχής στα 13,27 ευρώ αποτελεί υψηλό 11 ετών. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας Norges Fund θεωρείται ως το απόλυτο «long only fund», τοποθετείται συστηματικά σε «πράσινες επενδύσεις» και επισήμως πλέον κατέχει το 0,14% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, αν και οι φήμες της αγοράς θέλουν τη συμμετοχή του μεγαλύτερη. Γεγονός είναι ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουν αλλάξει χέρια 23,5 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ και η τιμή της αυξήθηκε περισσότερο από 10,6%. Αυτή η κινητικότητα έχει δημιουργήσει έναν νέο κύκλο φημών γύρω από τη ΔΕΗ και το επόμενο μεγάλο deal που θα κλείσει ο Γιώργος Στάσσης, τον οποίο ελάχιστοι βλέπουν από κοντά τώρα τελευταία.Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ξαναβρίσκει τα μεγέθη της-Περίπου 14% έχει κερδίσει τον τελευταίο μήνα η μετοχή της μητρικής εταιρείας του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (6,1 ευρώ). Η χρηματιστηριακή αξία ξεπέρασε το 1,58 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η κατά 72% θυγατρική της εταιρεία Cenergy έχει ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ (χθες +2,24% στα 9,6 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλλες θυγατρικές του Ομίλου (ElvalHalkor, Noval Property κ.λπ.) αξιολογούνται με μηδενική συνεισφορά στον Όμιλο που παράγει το 8% του ΑΕΠ της χώρας μας.Ολοκληρώνεται σήμερα η 6η διαδοχική ανοδική εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη-Αν δεν πέσει σήμερα ο ουρανός στο κεφάλι μας, ο Γενικός Δείκτης θα καταγράψει την 4η διαδοχική ανοδική εβδομάδα του 2025 και την 6η διαδοχική εβδομάδα από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2024. Από τις 7 Απριλίου του μακρινού 2011 είχε να δει ο Γενικός Δείκτης κλείσιμο συνεδρίασης υψηλότερο των 1.550,72 μονάδων (+0,3%) μολονότι η αξία των συναλλαγών στα 108,9 εκατ. ευρώ (από τα οποία τα 8,2 εκατ. σε πακέτα) δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστική. Γεγονός είναι ότι οι αγοραστές απεργούσαν χθες κατά το μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης και εμφανίστηκαν μόνον μετά τις 4 το απόγευμα για να διατηρήσουν τους δεικτοβαρείς τίτλους σε θετικό πρόσημο. Coca Cola, Eurobank και Motor Oil στήριξαν τον Γενικό Δείκτη, ενώ οι άλλες βαριές μετοχές περιορίστηκαν στην ανατροπή του αρνητικού τους προσήμου και τη σταθεροποίηση των τιμών.Κλονίζεται ο νέος, λάμπει ο παλιός-Ούτε ένα ούτε δύο αλλά… 35 ολόκληρα λεπτά της ώρας (!) καθυστέρησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η ΜΕΤΑ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (ο οποίος αναζητεί κατοικία στην Ουάσιγκτον για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον Τραμπ) και αυτή η καθυστέρηση προκάλεσε νευρικό κλονισμό στη Wall Street. Μέσα σ’ αυτή τη μισή ώρα η μετοχή της META ανεβοκατέβηκε τρεις φορές με βάση φήμες και διαδόσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τελικά η META ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη ανά μετοχή ( 8,02$/μτχ) με έσοδα 48,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ίδια πέρασε και η μετοχή της Microsoft η οποία ανακοίνωσε κέρδη πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών, αλλά κατέγραψε αδύναμα έσοδα από το cloud και τώρα που ήρθαν οι ανατροπές της τεχνητής νοημοσύνης όλα μετράνε. Μέσα στη νευρικότητα της ψηφιακής οικονομίας, λάμπει κυριολεκτικά η σταθερή (;) αξία του χρυσού που έγραψε νέο υψηλό όλων των εποχών στα 2.840 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 40% σε 12 μήνες…Πόλεμος Τραμπ εναντίον Πάουελ-«Αν η Fed είχε ξοδέψει λιγότερο χρόνο για το DEI -τη στρατηγική διαφορετικότητας (Diversity), Ισότητας (Equity) και Συμπερίληψης (Inclusion)- την ιδεολογία των φύλων, την ''πράσινη'' ενέργεια και την ψεύτικη κλιματική αλλαγή, ο πληθωρισμός δεν θα ήταν ποτέ πρόβλημα. Αντ' αυτού, υποφέραμε από τον χειρότερο πληθωρισμό στην Ιστορία της χώρας μας». Η θητεία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτη Τζερόμ Πάουελ τελειώνει σε 15 μήνες, τον Μάιο του 2026. Ο πόλεμος του προέδρου Τραμπ εναντίον της FED ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της θητείας του. Η άποψη του Αμερικανού προέδρου είναι ότι αυξάνοντας την προσφορά πετρελαίου («drill baby drill») θα μειώσει τις τιμές της Ενέργειας και με τον τρόπο αυτόν θα μειώσει τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε μείωση των επιτοκίων. Από τις 20 Ιανουαρίου, τόσο οι τιμές του αργού πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου έχουν μειωθεί περισσότερο από -10%. Η Ενέργεια επηρεάζει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή περίπου κατά 8%. Το ενεργειακό κόστος επηρεάζει όμως και τις τιμές των τροφίμων και άλλων υπηρεσιών. Μετά την επανεκλογή Τραμπ, τον Νοέμβριο, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 3,08 δολάρια το γαλόνι, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Κατά συνέπεια: Μια μείωση 10 δολαρίων στις τιμές του πετρελαίου, θα μείωνε τον αμερικανικό πληθωρισμό κατά 0,2%. Εάν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν κοντά στα 50 δολάρια, τότε ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου μισή μονάδα. Ωστόσο, προτεραιότητα της FED δεν είναι μόνον η σταθερότητα των τιμών. Είναι και η απασχόληση και η οικονομική σταθερότητα. Υπάρχουν κεντρικοί τραπεζίτες που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της FED που είναι Ρεπουμπλικάνοι (π.χ. ο τραπεζίτης του Σαιντ Λούις), αλλά δεν συμμερίζονται τη βιασύνη του Τραμπ να ρίξει τα επιτόκια του δολαρίου, γιατί το μεγάλο δημόσιο χρέος υποχρεώνει τη FED να πληρώνει ακριβά τον δανεισμό της. Ο πόλεμος Τραμπ-Πάουελ βρίσκεται απλώς στην πρώτη του φάση.Κατήφεια στην προεκλογική Γερμανία-Προχθές, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 με δυσκολία θα ξεπεράσει το +0,3%, παρά τις αρχικές προβλέψεις για +1,6% που αργότερα περιορίστηκαν στο +1,1% και τελικά διαψεύστηκαν. Χθες, ανακοινώθηκε επισήμως ότι κατά το 4ο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας ήταν αρνητικός (-0,2%) ακόμη χειρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις (-0,1%). Κορυφαίοι οικονομικοί δείκτες όπως το επιχειρηματικό κλίμα Ifo ή οι εισερχόμενες παραγγελίες, δεν προσφέρουν έδαφος για αισιόδοξες προβλέψεις. Οι εκλογές στη Γερμανία πραγματοποιούνται σ΄ ένα κλίμα γενικότερης ανασφάλειας, που όλοι ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση οδηγεί.Πηγή: newmoney.gr