Τα Τέμπη και η αλήθεια, ο Πούτιν ο Τσίπρας στο Κρεμλίνο και πώς μείναμε με τα… καλαμπαλίκια (αληθινή ιστορία), η Εθνική Ασφαλιστική και ο Μάρης

-Μπορεί να μην έχει προχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, η εξαγορά του Open από τον Δημήτρη Μάρη, αφού η πλευρά Σαββίδη δήλωσε -για μια ακόμη φορά- ότι το κανάλι δεν πωλείται. Ωστόσο ο Δ. Μάρης, που η αγορά πιστεύει ότι έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, αλλά αξιόπιστοι φίλοι μού λένε ότι τώρα μένει στου Φιλοπάππου, φαίνεται ότι έχει αποφασίσει την πιο έντονη επαναδραστηριοποίησή του επί ελληνικού εδάφους και δίνει το «παρών» με στοιχηματικές εταιρείες και media (έχει τα news247.gr και sports24.gr). Έτσι, όπως έμαθα, την περασμένη Παρασκευή 24 Ιανουαρίου συστάθηκε η εταιρεία Deep Capital Holding Μ.Α.Ε., με έδρα στη Β. Σοφίας και με δραστηριότητα τις «υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου», δηλαδή Holding, ώστε να μπορεί να «στεγάσει» πολλά και διάφορα. Τώρα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 700.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 70.000 μετοχές των 10 ευρώ και το οποίο κατέβαλε ο Δημήτρης Μάρης, ενώ στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Πρόεδρος και οι Αλέξανδρος Χατζόπουλος και Πολυτίμη Δαλαμάγκα ως μέλη. Η Π. Δαλαμάγκα είναι παλαιά συνεργάτιδα του Δ. Μάρη, ενώ ο νομικός Αλ. Χατζόπουλος, εντάχθηκε στο δυναμικό του Deep Capital Group από τον Νοέμβριο του 2022 ως γενικός διευθυντής εταιρικών υποθέσεων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει στέλεχος της Philip Morris International και της Παπαστράτος, γενικός διευθυντής του ΣΕΒ και παλαιότερα (από το 2009 έως το 2011) σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής επικοινωνίας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού επί θητείας του ΓΑΠ. Προφανώς, η νέα εταιρεία αποτελεί «παράρτημα» του Deep Capital Group του Δ. Μάρη που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 10 χώρες μέσα από τις συμμετοχές του στην Kaizen Gaming, την 24 Media Συμμετοχών και άλλες επιχειρήσεις, επικεντρώνοντας στους κλάδους της τεχνολογίας, των media και του real estate.Επίτιμος Διδάκτωρ του ΠΑΠΕΙ ο Χρ. Μεγάλου-Σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγορεύει σε Επίτιμο διδάκτορα τον CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου. Υπάρχει στενή συνεργασία της τράπεζας με το πανεπιστήμιο, καθώς οι δύο φορείς δημιούργησαν από κοινού το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, “MBA in Sustainability” powered by Piraeus, το οποίο θα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συντονίζει το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου και ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβριο.Τα επόμενα σχέδια της Hochtief στην Ελλάδα και οι φήμες ότι... κουνά μαντήλι-Ο εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατασκευαστικός όμιλος Hochtief εδώ και καιρό απέχει συστηματικά από τη διεκδίκηση νέων μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Πριν από δύο μήνες, ο γερμανικής καταγωγής όμιλος ήρθε σε συμφωνία με τους συνεταίρους του στην Ολυμπία Οδό (Vinci, AVAX, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ) και τους πώλησε το 17% της "Ολυμπίας Οδού") έναντι 100 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού αποτιμήθηκε περίπου 600 εκατ. ευρώ, όσα λεφτά δηλαδή εκτιμά ότι θα εισπράττει ως λειτουργικά κέρδη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -κάθε χρόνο- από τις δύο μεγάλες της συμβάσεις, της "Αττικής Οδού" και της "Εγνατίας Οδού". Η Hochtief αναπτύσσει δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αμερική και την Αυστραλία. Από το 2007 στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει και ο μεγάλος ισπανικός κατασκευαστικός όμιλος ACS, ο οποίος σήμερα κατέχει το 75,7%. Φαίνεται πως Ισπανοί και Γερμανοί δεν βλέπουν ότι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά και γι’ αυτό ήδη κυκλοφορούν φήμες ότι η επόμενη κίνηση της Hochtief είναι να βγάλει προς πώληση και τη συμμετοχή που έχει (38,89%) στο σχήμα "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου". Στη συγκεκριμένη κοινοπραξία η Hoctief έχει τη μεγαλύτερη θέση και ακολουθούν η AVAX (23,61%), η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 22% και ο γαλλικός όμιλος Vinci Concessions με 15,28%. Οι ίδιοι συνεταίροι απαρτίζουν και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Vinci με 36,03%, AVAX με 23,01% και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από 20,48%).Στο Χρηματιστήριο (που κάνει ρεκόρ) μπαίνει φρέσκο χρήμα-Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται όλο και πιο έντονο πως στο Χρηματιστήριο μπαίνει φρέσκο χρήμα και οι υφιστάμενοι παίκτες ενισχύουν τις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να πιάνουμε διαρκώς νέες κορυφές, Αρχικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέο ρεκόρ 14ετίας, βάζοντας «πλώρη» για τις 1.550 μονάδες, τις οποίες έχει να δει από τις 7 Απριλίου 2011. Επίσης, σε υψηλό 11 και 15 ευρώ βρίσκεται ο FTSE 25 / Large Cap και ο Mid Cap αντίστοιχα. Πάμε τώρα στις μετοχές όπου σε υψηλό περίπου 15 ετών δεσπόζει η ΔΕΗ, πιάνοντας τελικά το 13άρι αφού άγγιξε και τα 13,14 ευρώ μέσα στην ημέρα, για να κλείσει στα 12,95 ευρώ που αποτελεί το καλύτερο κλείσιμο από τις 19 Αυγούστου 2010. Το περσινό ρεκόρ των 8,52 ευρώ (20 Μαΐου 2024) ισοφάρισε η Εθνική Τράπεζα, ενώ για να βρούμε τις επόμενες κορυφές πρέπει να «ταξιδέψουμε» πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου 2015 και τα 12,1 ευρώ. Ρεκόρ 4ετίας και για την Τράπεζα Πειραιώς που ανέβηκε πάνω από τα 4,4 ευρώ και στο υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2021. Επίσης σήμερα η IDEAL Holdings θα εξηγήσει σε αναλυτές και μετόχους τα μυστικά του deal Μπάρμπα Στάθης που αγόρασε.EKT, FED και τράπεζες «χρωματίζουν» την εβδομάδα-Την Τετάρτη η αμερικανική FED και την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια Δολαρίου και Ευρώ. Στην Αμερική δεν υπάρχουν προσδοκίες μείωσης των επιτοκίων. Αντιθέτως στην Ευρώπη, οι πιέσεις των πολιτικών προς τους κεντρικούς τραπεζίτες είναι αφόρητες. Αν η Λαγκάρντ μειώσει τα επιτόκια του Ευρώ, θα πάρουν μια ακόμη βαθιά ανάσα ανακούφισης οι υπερδανεισμένες επιχειρήσεις. Αν δεν μειώσει τα επιτόκια, κερδίζουν οι τράπεζες που έτσι κι αλλιώς οδηγούν την άνοδο των Χρηματιστηρίων. Στην Ευρώπη, με επίκεντρο την Ιταλία, ξεκίνησαν οι σεισμικές δονήσεις τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Μετά τη Unicredit που περιμένει το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών για να ολοκληρώσει τον γάμο της με την Commerzbank, ήρθε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η Banco BPM, η οποία προσφέρθηκε να αγοράσει τη διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων Anima Holding τον Νοέμβριο, ενώ λίγο αργότερα έγινε η ίδια στόχος εξαγοράς της UniCredit. Την περασμένη εβδομάδα στην επίθεση πέρασε η Banca Monte dei Paschi di Siena που κατέθεσε προσφορά 13,3 δισ. € για την εξαγορά της ανταγωνίστριας Mediobanca, ύψους 13,3 δισ. ευρώ.Λύση και εκκαθάριση για την Tupperware στην Ελλάδα-Τίτλοι τέλους για την Tupperware στην Ελλάδα! Τι κι αν ήταν απ’ τις κερδοφόρες θυγατρικές του αμερικανικού ομίλου, τελικά το λουκέτο δεν απετράπη λόγω των τεράστιων βαρών της αμερικανικής μητρικής. Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στη χώρα μας, έρχεται και η παύση δραστηριοτήτων συνολικά. Η μητρική αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της ελληνικής θυγατρικής διορίζοντας και τους δύο εκκαθαριστές που θα αναλάβουν όλες τις διαδικασίες!Το capital day του Attica Group-Σε μια βδομάδα από σήμερα, η Attica Συμμετοχών ξεκινά στο Λονδίνο τον δικό της Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες, με τελικό προορισμό ένα καλό placement που θα βελτιώσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και θα την προσαρμόσει στους νέους κανόνες free float που έχει θέσει το Χρηματιστήριο. Στην παρουσίαση της ερχόμενης Δευτέρας έχουν προσκληθεί (από τη UBS, τη Euroxx και την Piraeus Securities που συνδιοργανώνουν το πρώτο Capital Day της νέας χρονιάς για τη μετοχή) περίπου 30 διαχειριστές κεφαλαίων του Λονδίνου που θα κληθούν να αξιολογήσουν τη δυναμική του Ομίλου υπό το φως της εκπληκτικής πορείας του Ελληνικού Τουρισμού. Ενόψει της συνάντησης του Λονδίνου, η μετοχή της Attica Συμμετοχών «ξύπνησε» την Παρασκευή με άνοδο +7.66% στα 2,39 ευρώ που ανέβασε τη χρηματιστηριακή αξία του μεγαλύτερου (από πλευράς διακίνησης επιβατών) ακτοπλοϊκού Ομίλου της χώρας στα 581,16 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος μέτοχος του Attica Group σήμερα είναι η STRIX Holdings L.P. που ελέγχει άμεσα το 25,4% και έμμεσα το 61,3% μέσω της θυγατρικής της MIG Shipping S.A., οπότε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης του μετοχολογίου, εφόσον φυσικά οι σύμβουλοι δώσουν (αυτή τη φορά) το πράσινο φως.Ελλάδα-Ιταλία-Πολωνία-συμμαχία-Η επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Palais d' Egmont στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ θα συζητήσουν την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη νέα πρόκληση Τραμπ, είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής υπό την Πολωνική Προεδρία της ΕΕ. Εκτός από τα θέματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, θα συζητηθούν και οι νέες προτεραιότητες της κοινής βιομηχανικής πολιτικής. Στο σημείο αυτό Ελλάδα και Ιταλία έχουν διαμορφώσει μια κοινή πλατφόρμα «αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου». Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον Ιταλό ομόλογό του υπουργό Επιχειρηματικότητας Αντόλφο Ούρσο, έχουν ήδη υποβάλει στον προεδρεύοντα Πολωνό Πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, μια κοινή πρόταση για την ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χρονική συγκυρία της Πολωνικής Προεδρίας (μετά την ταραχώδη και αντιπαραγωγική Ουγγρική) είναι εξαιρετικά κρίσιµη, καθώς συµπίπτει µε την έναρξη της νέας τριετούς περιόδου χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2025-2027. Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει το δικό της σχέδιο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην ατζέντα έχει μπει το θέμα της Στρατηγικής Ποιότητας, μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας που είναι προαπαιτούμενο και ορόσημο, για την έγκριση του 6ου αιτήματος πληρωμής του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.Η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, ο Τραμπ και η Ελλάδα-Προχθές το Σάββατο ο Πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε το Λας Βέγκας για έναν ακόμη «γύρο του θριάμβου». Μίλησε σε εκατοντάδες ενθουσιώδεις υποστηρικτές του στο Circa Resort and Casino του Λας Βέγκας. Πρώτη δέσμευση του νέου Προέδρου ήταν ότι θα τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση και θα εξαλείψει τους φόρους στα φιλοδωρήματα που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν. «Θα το πάρουμε για εσάς – όχι φόρος στα φιλοδωρήματα», ανακοίνωσε ο Τραμπ στο ακροατήριο που παραληρούσε, ενώ στεκόταν πίσω από ένα βάθρο με το ίδιο σύνθημα που χρησιμοποίησε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024. Το μήνυμα Τραμπ στη Νεβάδα ήταν σαφές προς τους εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας: Θα καταργήσει τον φόρο επί του εισοδήματος από φιλοδωρήματα. Στο Λας Βέγκας, η 24ωρη οικονομία σε χιλιάδες εργαζόμενους στη βιομηχανία της φιλοξενίας -από τους σερβιτόρους και τους παρκαδόρους, μέχρι τις καμαριέρες ξενοδοχείων, κομμωτές, οδηγούς ταξί και χιλιάδες ακόμη- επιβιώνει χάρη στα φιλοδωρήματα. Η Νεβάδα έχει την υψηλότερη συγκέντρωση εργαζομένων αυτού του κλάδου με περίπου 25,8 σερβιτόρους και σερβιτόρες ανά 1.000 θέσεις εργασίας, ακολουθούμενη από τη Χαβάη και τη Φλόριντα. Με την υπόσχεση της κατάργησης της φορολογίας των φιλοδωρημάτων ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές σε όλες αυτές τις Πολιτείες. Φαίνεται όμως ότι και στην Ελλάδα το θέμα αυτό «καίει», και στο υπουργείο Οικονομικών περιμένουν τη νομοθέτηση Τραμπ τον Μάρτιο, για να πάρουν ιδέες.Η τεχνητή νοημοσύνη κινεί την παγκόσμια πολιτική σκηνή-Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν όλους τους CEOs των τεχνολογικών κολοσσών της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ να υποστηρίζουν ανοικτά τον Ντόναλντ Τραμπ (ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε πριν από μέρες ότι ο Μασκ έφτασε να τρέχει την καμπάνια της Πενσυλβάνια!), είναι η επιταχυνόμενη ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης και, κατά συνέπεια, της τεράστιας ισχύος που σκοπεύουν να αποκομίσουν αυτοί οι τεχνολογικοί κολοσσοί, από τον έλεγχο της ΑΙ. Είναι χαρακτηριστική η συνέντευξη του Ζάκερμπεργκ (οι Νew York Times δημοσίευσαν εκτενέστατο αφιέρωμα), για το πώς σκοπεύει να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ θέσεις εργασίας, τις βαθμίδες προγραμματιστών από τη μέση και κάτω, στη Meta. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ένα κινεζικής προέλευσης υπολογιστικό μοντέλο, με την ονομασία Deepseek, τάραξε τα νερά. Κατάφερε να ανταγωνιστεί μεταδιδακτορικούς φοιτητές μαθηματικών, με το 5% της τιμής του καλύτερου μοντέλου ο1 της OpenAI, χρησιμοποιώντας το 1% της ισχύς GPU για την εκπαίδευσή του. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό επέδειξε καταπληκτική ικανότητα μάθησης, είναι ανοικτό και προσφέρει τη δυνατότητα και σε απλούς υπολογιστές, με μια περίπλοκη διαδικασία συμπίεσης. Η ξαφνική εμφάνιση του Deepseek προκάλεσε την εσπευσμένη ανακοίνωση του project Stargate, φέρνοντας στην επιφάνεια τον Masayoshi Son, τον Έλισον της Oracle να υπόσχεται θεραπεία του καρκίνου, ενώ ο Ελον Μασκ καυγαδίζει με τον Άλτμαν (CEO του OpenAI) στο Χ. Αυτή η ιστορία θα έχει συναρπαστική συνέχεια.