Τα μυστήρια με τους ανύπαρκτους ισολογισμούς του Δημοσίου, το σοκ του Μαρτίνου, τα drones του Δένδια, το Nammos και οι Γάλλοι δυστυχείς

-Αμέσως μόλις υπογράφηκε (προχθές) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ολοκληρώνει και περιγράφει αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση λειτουργίας των Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), σε συνδυασμό με την πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών, η Microsoft μας πληροφορεί ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Η λογική λέει ότι οι ανακοινώσεις της Microsoft θα αφορούν τη μεγάλη επένδυση του 1 δισ. ευρώ σε data centers που εξαγγέλθηκε πανηγυρικά το 2020 και από τότε αντιμετώπισε πολλά πρακτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια (όπως και μια πανδημία) αλλά τελικά φαίνεται πως υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Πέρυσι, τέτοια εποχή, το σχέδιο της Microsoft είχε ενταχθεί στις «στρατηγικές επενδύσεις» με σοβαρά κίνητρα ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης ώστε να δημιουργηθούν 3 κέντρα δεδομένων στα Σπάτα και το Κορωπί που θα προσφέρουν 300 θέσεις εργασίας. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε -μάλλον- συγκεκριμένες ανακοινώσεις και χρονοδιαγράμματα.Η ΔΕΗ πάει για 13άρι-Ρελάνς έκανε η ΔΕΗ μετά τη διόρθωση της Τετάρτης, κλείνοντας στα 12,86 ευρώ που αποτελεί τιμή-ρεκόρ περίπου 14 ετών. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Φεβρουαρίου 2011, όταν το «κοντέρ» είχε σταματήσει στα 12,88 ευρώ. Το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 20 Αυγούστου 2010 και τα 12,9 ευρώ. Ενισχύεται κατά +4,21% μέχρι στιγμής εντός του 2025, προερχόμενη μάλιστα από το +10,6% της περσινής χρονιάς. Πλέον κοιτάει να σπάσει τα 13 ευρώ, με τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου να βρίσκεται μία «ανάσα» από τα 4,75 δισ. ευρώ.Απορροφήθηκε όλη η προσφορά στις τράπεζες-Μια χρηματιστηριακή συνεδρίαση με αξία συναλλαγών υπερδιπλάσια της συνήθους. Με πολλά πακέτα (186 εκατ. ευρώ) και με τη μετοχή της Eurobank σε ρόλο πρωταγωνιστή αφού πουλήθηκαν 80 εκατομμύρια μετοχές (2,2% του μετοχικού κεφαλαίου) σε τιμή 2,33€/μτχ. Η συνολική αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 327,8 εκατ. ευρώ, αλλά και χωρίς τα πακέτα ο τζίρος έφτασε τα 141 εκατ. Ο Γενικός Δείκτης άντεξε στις πιέσεις και κρατήθηκε στις 1.529,57 μονάδες, με οριακή πτώση 0,07%. Η Τράπεζα Πειραιώς κράτησε ψηλά τη σημαία του τραπεζικού κλάδου με κέρδη +1,27% στα 4,31 ευρώ. Είδηση της ημέρας θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκαν πωλητές στη μετοχή του ΤΙΤΑΝ η οποία με συναλλαγές 5,8 εκατ. ευρώ υποχώρησε (!) στα 45,3€, με την κεφαλαιοποίηση να περιορίζεται σε 3,5 δισ. €. Ξεχώρισε η Sarantis με εντυπωσιακή άνοδο +4,2% στα 11,42 ευρώ γιατί στην αγορά υπάρχει η εντύπωση ότι θα υπάρξει γενναιόδωρη μερισματική πολιτική. Η Lavipharm ανακοίνωσε επισήμως τη μεγάλη συμφωνία με την πολυεθνική iNova Pharmaceuticals της Σιγκαπούρης και η αγορά την επιβράβευσε με +5,14% στα 0,838 ευρώ. Η AKTOR εξέφρασε τις προσδοκίες της αγοράς +4,38% πάνω από τα 5 ευρώ. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν καλή για την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το Ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά +1,62%, φτάνοντας τα 22,51 δισ. €, ενώ καταγράφηκαν νέες τοποθετήσεις κεφαλαίων και αγορές μεριδίων αξίας 110,33 εκατ. ευρώ.Η ΕΧΑΕ, τα αυξημένα έσοδα και το μέρισμα-Όπως γράψαμε και προηγουμένως, χθες ήταν μία ακόμη χρηματιστηριακή συνεδρίαση με εντυπωσιακά μεγάλη αξία συναλλαγών λόγω placement της Eurobank. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και χωρίς το placement, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, από την 30ή Δεκεμβρίου πέρυσι μέχρι και προχθές ήταν κατά +37% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα της ΕΧΑΕ αυξάνονται και ενισχύονται οι προσδοκίες για ένα καλό μέρισμα που θα διανεμηθεί την Άνοιξη με βάση τα αυξημένα έσοδα και κέρδη του 2024. Η τιμή της μετοχής οδεύει ολοταχώς προς τα 5 ευρώ (4,86€) και είναι ήδη κατά +10% υψηλότερη από την τιμή που είχε 3 μήνες νωρίτερα.Η Ελληνική Ζύμη “προικίζει” τη Vivartia με 4,5 εκατ. ευρώ-Στις 14 Ιανουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Ελληνική Ζύμη», που ανήκει στον όμιλο της Vivartia, ενέκρινε τη διανομή στους μετόχους (δηλαδή, Vivartia και Μ. Αραπατζή) τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε χθες στο ΓΕΜΗ.Προχωράει η ΑΒΑΞ τη Γραμμή 4Η ΑΒΑΞ προχωρά τα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό και χθες ένας από τους δύο Μετροπόντικες, η «Αθηνά» -που ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ως αποστολή να κατασκευάσει τη σήραγγα 5 χλμ. μέχρι τον Ευαγγελισμό- «έπιασε» το ορόσημο των 2,5 χιλιομέτρων, έχει διανύσει δηλαδή το 50% της διαδρομής του. Αν θέλουμε να το τοποθετήσουμε πάνω στον χάρτη, το υψηλής τεχνολογίας TBM της ΑΒΑΞ έχει ήδη περάσει κάτω από τον σταθμό «Γουδή», έχει αφήσει πίσω του και τον σταθμό «Ζωγράφου» και σε λίγες ημέρες θα φτάσει στον τρίτο κατά σειρά σταθμό, που είναι ο σταθμός «Ιλίσια». Τρεις περιοχές, με τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, που αναμένουν πώς και πώς τη Γραμμή 4. Η κατασκευαστική πρόοδος δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες του Ομίλου σε απαιτητικά έργα, καθώς και ότι εντός του 2026 η σήραγγα της Γραμμής 4, μήκους 12,5 χλμ., θα είναι πραγματικότητα.Ο Σάντσεθ έλαμψε (ελλείψει ανταγωνισμού) στο Νταβός-Σήμερα ολοκληρώνει τις εργασίες το Φόρουμ του Νταβός και ο Σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Σάντσεθ, ο οποίος καταφέρνει να επιβιώνει και να κυβερνά ενώ η πολιτική κατάσταση στην Ισπανία μόνον ομαλή και ήρεμη δεν είναι, εμφανίστηκε στο Νταβός και επανέλαβε διακριτικά την κριτική του προς τον Ελον Μασκ που παρεμβαίνει στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για την Ενωμένη Ευρώπη. Την ίδια περίοδο που ο Σάντσεθ ήταν στο Νταβός, το Ισπανικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές για να δανειστεί 15 δισ. ευρώ με 10ετή ομόλογα. Κατατέθηκαν προσφορές 143 δισ. ευρώ ενώ το spread με τα 10ετή γερμανικά ομόλογα μειώθηκε στις 61 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Ο Γερμανός ομόλογος του Όλαφ Σολτς ήταν προφανώς ένας απερχόμενος ηγέτης στο Νταβός, ο Γάλλος Πρόεδρος όπως και η Μελόνι δεν πήγαν κι έτσι ο Σάντσεθ έλαμψε ως Ευρωπαίος ηγέτης. Η κριτική του προς τον Μασκ ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός επικέντρωσε την κριτική του στα «κοινωνικά δίκτυα» που βλάπτουν τη φιλελεύθερη τάξη και το δημοκρατικό σύστημα. Κατηγόρησε εκείνα τα κοινωνικά δίκτυα που διασπείρουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τον λόγο μίσους και μίλησε για την ανάγκη διαφάνειας στους αλγορίθμους. «Ας κάνουμε τα κοινωνικά δίκτυα μεγάλα ξανά» είπε ο Ισπανός παραφράζοντας το Make America Great Again.Το ιδιωτικό χρέος των Αμερικανών πιέζει ασφυκτικά τον Τραμπ-Το Αμερικανικό Δημόσιο βγήκε χθες στις αγορές με 20ετές ομόλογο και πλήρωσε επιτόκιο 4,9%. Για τον μέσο Αμερικανό πολίτη όμως που χρωστά 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πιστωτικές κάρτες, το μέσο επιτόκιο πλησιάζει το 22%. Οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν την ακρίβεια φορτώνοντας τις πιστωτικές τους κάρτες και οι πολιτικές δασμών που θέλει να επιβάλει ο νέος Πρόεδρος όχι μόνο θα αυξήσουν τις τιμές, αλλά θα επιβαρύνουν και τα επιτόκια καταναλωτικού δανεισμού. Το 2024, το χρέος των πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 51 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα τελευταία 4 χρόνια, το συνολικό χρέος πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά 344 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε αμερικανικό νοικοκυριό χρωστά κατά μέσο όρο 10.563 δολάρια σε πιστωτικές κάρτες. Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν την υπηρεσία "Buy Now, Pay Later", η οποία σημείωσε ρεκόρ 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγορές διακοπών το 2024. Όσο ακριβαίνει η ζωή και τα επιτόκια δεν πέφτουν για να στηρίξουν το ισχυρό δολάριο, τόσο θα αυξάνεται και ο αριθμός των Αμερικανών που καθυστερούν να πληρώσουν τις δόσεις των καρτών για περισσότερες από 90 μέρες. Το ποσοστό καθυστερήσεων ανέβηκε στο 7% του συνολικού υπολοίπου, αυξημένο +2% από το 2023.Τα κυβερνητικά καθήκοντα του Μασκ και η προσωπική του περιουσία-Μόλις θριάμβευσε στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ισχυρό Συμβουλευτικό Όργανο, το DOGE (Department of Government Efficiency) για να «παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στην κυβέρνηση», να βοηθήσει στην ανατροπή των κακών κανονισμών και να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες. Τότε, ο Τραμπ μας είχε πει ότι το DOGE θα διευθύνεται από τους φιλόδοξους δισεκατομμυριούχους Ελον Μασκ και Βιβέκ Ραμασουάμι. Τελικά το Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα είναι διαφορετικό. Δεν είναι μια «Συμβουλευτική Επιτροπή». Είναι μέρος της Κυβέρνησης, κομμάτι του Λευκού Οίκου. Το DOGE αντικατέστησε την Αμερικανική Ψηφιακή Υπηρεσία (USDS) της εποχής Ομπάμα, μια μονάδα που εργάζεται κυρίως για τη βελτίωση των κυβερνητικών ιστότοπων και της τεχνολογίας. Η μονάδα του USDS απασχολούσε 200 υπαλλήλους. Η νέα ομάδα του Μασκ φέρεται να αποτελείται από 20 υπαλλήλους. Ο Ραμασουάμι δεν συμμετέχει στο DOGE, οι πληροφορίες λένε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Οχάιο. Το DOGE υπόκειται πλέον σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας. Επειδή είναι μέλος της κυβέρνησης, ο Μασκ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιδιωτική του περιουσία για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες του DOGE. Αποστολή του DOGE, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, είναι τώρα να «εφαρμόσει την ατζέντα DOGE του Προέδρου, εκσυγχρονίζοντας την ομοσπονδιακή τεχνολογία και τα λογισμικά της κυβέρνησης για τη μεγιστοποίηση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας».Πηγή: newmoney.gr