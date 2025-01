AI, Mobile app, καταστήματα και επέκταση δικτύου, στα άμεσα πλάνα για το 2025





Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της BOX NOW συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς:







• 3πλάσια αύξηση δεμάτων το 2024.



• 3πλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 300 άτομα προσωπικό.







Αυτή τη στιγμή, η BOX NOW, με 2εκ ικανοποιημένους πελάτες, διαθέτει πάνω από 120.000 θυρίδες που αντιστοιχούν σε πάνω από 2.400 BOX NOW Lockers. Συνεργάζεται με περισσότερα από 4.000 e-shops, διεκπεραιώνοντας 11 εκατ. δέματα.



Η BOX NOW προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με γρήγορες παραδόσεις (οι αποστολές από Locker σε Locker με την υπηρεσία «



Σε αυτό έχει συμβάλλει και η πρωτοποριακή υπηρεσία «Στείλε Δέμα» που είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους χρήστες της BOX NOW. Με 3 απλά βήματα, η υπηρεσία αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα που έχουν πολλοί αποστολείς, όπως το ωράριο των καταστημάτων, το βάρος των δεμάτων τους και η αναμονή για την αποστολή του δέματος τους, τα οποία λύνονται μέσω της καινοτόμου εφαρμογής BOX NOW app και των χιλιάδων θυρίδων πανελλαδικά.



Κλείσιμο



Αυτή τη στιγμή η BOX NOW παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, με 150 δρομολόγια καθημερινά. Διαθέτει 8 HUBs στην Ελλάδα και 1 HUB στην Κύπρο, έχοντας ήδη εγκαταστήσει αυτοματισμούς ταξινόμησης στο κεντρικό HUB της Αττικής.



Η τεχνολογία είναι στο DNA της εταιρίας, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές



BOX NOW παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε περισσότερα σημεία και νέες τεχνολογίες.Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της BOX NOW συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς:• 8πλάσια αύξηση του τζίρου το 2024 σε σχέση με το 2023.• 3πλάσια αύξηση δεμάτων το 2024.• 3πλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 300 άτομα προσωπικό.• Η εταιρεία έχει ήδη περάσει σε λειτουργική κερδοφορίαΑυτή τη στιγμή, η BOX NOW, με 2εκ ικανοποιημένους πελάτες, διαθέτει πάνω από 120.000 θυρίδες που αντιστοιχούν σε πάνω από 2.400 BOX NOW Lockers. Συνεργάζεται με περισσότερα από 4.000 e-shops, διεκπεραιώνοντας 11 εκατ. δέματα.Η BOX NOW προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με γρήγορες παραδόσεις (οι αποστολές από Locker σε Locker με την υπηρεσία « Στείλε δέμα » παραδίδονται σε 3 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι αποστολές από e-shop ολοκληρώνονται σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες)Σε αυτό έχει συμβάλλει και η πρωτοποριακή υπηρεσία «Στείλε Δέμα» που είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους χρήστες της BOX NOW. Με 3 απλά βήματα, η υπηρεσία αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα που έχουν πολλοί αποστολείς, όπως το ωράριο των καταστημάτων, το βάρος των δεμάτων τους και η αναμονή για την αποστολή του δέματος τους, τα οποία λύνονται μέσω της καινοτόμου εφαρμογής BOX NOW app και των χιλιάδων θυρίδων πανελλαδικά.Σημαντικό στοιχείο για το 2025 είναι η επέκταση του δικτύου με εγκατάσταση Lockers σε επιπλέον νησιά πανελλαδικά καθώς και η ανάπτυξη των BOX NOW Stores. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 40 καταστήματα σε κομβικά σημεία, όπως Αθήνα – Γκύζη, Θεσσαλονίκη – Ροτόντα και Πάτρα – Κολοκοτρώνη self service και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό θυρίδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στόχος των καταστημάτων είναι η κάλυψη περιοχών στις οποίες υπάρχει πολλή μεγάλη ζήτηση, προσφέροντας ευκολία και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.Αυτή τη στιγμή η BOX NOW παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, με 150 δρομολόγια καθημερινά. Διαθέτει 8 HUBs στην Ελλάδα και 1 HUB στην Κύπρο, έχοντας ήδη εγκαταστήσει αυτοματισμούς ταξινόμησης στο κεντρικό HUB της Αττικής.Η τεχνολογία είναι στο DNA της εταιρίας, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές

AI και Machine Learning - Chatbot υποστήριξης πελατών για άμεσες απαντήσεις



Αλγόριθμος βελτιστοποίησης της χρήσης Lockers, με στόχο την αποδοτική κατανομή των δεμάτων και τον κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδρομών (rerouting), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση σε ακτίνα 750 μέτρων-1χλμ



Εύκολη ενσωμάτωση συνεργαζόμενων e-shops μέσω των έτοιμων plugins μας



Το BOX NOW app είναι η πρώτη εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα αποστολής δέματος σε Ελλάδα και Κύπρο, με 400.000 downloads κατά την διάρκεια των πρώτων 8 μηνών λειτουργίας της. Επίσης προσφέρει πλήρη έλεγχο και ευκολία στις συναλλαγές αποστολής δεμάτων, παρακολούθησης δεμάτων σε πραγματικό χρόνο με live ενημερώσεις, δυνατότητα επιστροφής δεμάτων με απλές διαδικασίες, άνοιγμα θυρίδας παραλαβής μέσω χρήσης PIN ή του Bluetooth κινητού.



Όπως τόνισε ο CEO της BOX NOW, Δημήτρης Ανδριώτης «Aυτό που ξεχωρίζει τη BOX NOW είναι η ευελιξία, το κομβικά συνεχώς διευρυμένο δίκτυο, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη. Με γνώμονα την τεχνολογία και τις καινοτόμες ιδέες και σεβασμό στο περιβάλλον ανανεώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει των πραγματικών αιτημάτων και των ζητούμενων που μας θέτουν οι συνεργάτες και οι καταναλωτές μας, διευρύνουμε τις δυνατότητες μας, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, αλλά και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία όσων μας επιλέγουν».

22.01.2025, 11:00