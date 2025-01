Η εμπειρία στα κορυφαία fashion café του κόσμου

1. The Blue Box Café by Tiffany & Co. – Νέα Υόρκη, ΗΠΑΒρίσκεται στο εμβληματικό κατάστημα της Fifth Avenue. Το The Blue Box Café προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωινό τους σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα του οίκου Tiffany. Το μενού, επιμελημένο από τον βραβευμένο σεφ Daniel Boulud, περιλαμβάνει εποχιακές επιλογές υψηλής γαστρονομίας.2. Bar Luce by Prada – Μιλάνο, ΙταλίαΣχεδιασμένο από τον σκηνοθέτη Wes Anderson, το Bar Luce αναπαράγει την ατμόσφαιρα ενός τυπικού ιταλικού καφέ της δεκαετίας του 1950. Με ρετρό διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανικό μέρος για καφέ ή ελαφρύ γεύμα, συνδυάζοντας την κομψότητα του οίκου Prada με την καλλιτεχνική ματιά του Anderson.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr