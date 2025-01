Το φαρμάκι από το φαρμακείο, Καμμένος reload, ο Πάνος επιστρέφει στην πολιτική (πεθαίνω!) ο υπουργός και ο ανασχηματισμός, η ΔΕΗ, το CVC και η Goldman Sachs

-Στο επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και μέσα στον Φεβρουάριο, σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριμήνου, θα δοθεί το σήμα για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του λιμανιού στο Λαύριο (Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου - ΟΛΛ). Πρόκειται για έναν από τους μεγάλους διαγωνισμούς του Υπερταμείου (που έχει απορροφήσει πλέον το ΤΑΙΠΕΔ) και με προσδοκίες να πετύχει υψηλό τίμημα καθώς θα πωληθεί τουλάχιστον το 50% του ΟΛΛ συν μία μετοχή. Δεδομένου ότι πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και με πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, το ενδιαφέρον που προσέλκυσε η διαδικασία είναι έντονο. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αυτή της υποβολής δεσμευτικών προσφορών έχουν περάσει οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΕΡΚΑΤ (Όμιλος Παπαϊωάννου), οι κοινοπραξίες Jet Plan Shipping (Μ. Ηλιόπουλος) - Άκτωρ Παραχωρήσεις (Reggeborgh), GPH Cruise Port Finance – Promarine, Olympic Marine (Προκοπίου) - MSC Cruises (η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας διεθνώς) και η Israel Shipyards Industries. Φυσικά μένει να φανεί ποιοι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον ΟΛΛ. Το λιμάνι, όπως αναφέρθηκε, διαθέτει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, μπορεί να προσελκύσει εκτός των άλλων δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής, ενώ το Λαύριο συνολικότερα αποτελεί πεδίο σημαντικών επενδύσεων καθώς στο τραπέζι μελλοντικά είναι οι προεκτάσεις της Αττικής Οδού, η επέκταση του Προαστιακού κ.ά. Θυμίζουμε επίσης πως στο Λαύριο, σε έκταση κοντά στο λιμάνι, δρομολογείται ανάπτυξη 300 εκατ. ευρώ σε έκταση 100 στρεμμάτων όπου κάποτε στεγαζόταν το Νηματουργείον Αιγαίον, από την Τρ. Πειραιώς και την Dimand, ενώ στο σχήμα μετέχουν και οι Κέκροψ - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Intracom.Τρ. Πειραιώς: Μερισματική απόδοση 7%-Μερισματική απόδοση στα επίπεδα του 7% προσφέρει η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, καθώς το μέρισμα που θα πληρωθεί το 2025 για τη χρήση του 2024, ανέρχεται σε περίπου 30 λεπτά του ευρώ. Θα καταβληθεί μετά την έγκρισή του από τους μετόχους στην ετήσια γενική συνέλευση, την οποία η τράπεζα έχει φέρει φέτος πιο νωρίς και συγκεκριμένα τον Απρίλιο. Αμέσως μετά θα αρχίσει η τυπική διαδικασία για το κόψιμο και την πληρωμή του, που υπολογίζεται ότι θα γίνει κάποια στιγμή τον Μάιο. Κάποιος λοιπόν που μπαίνει σήμερα στη μετοχή της Τρ. Πειραιώς θα εισπράξει το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο μέρισμα περίπου 30 λεπτά, το οποίο με βάση την τρέχουσα τιμή αντιστοιχεί σε απόδοση 7%, από τις υψηλότερες ανάμεσα στις εισηγμένες. Αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος τιμής από την αρχή του έτους, η απόδοση διαμορφώνεται σε 7,3%.Ρεκόρ για TITAN, ΔΕΗ, AΒΑΞ-Στο Χρηματιστήριο το κλίμα ευφορίας διατηρείται και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου 2011 (1.552,20 μονάδες). Το ρεκόρ 9 και πλέον ετών διεύρυνε ο τραπεζικός δείκτης, για τον οποίο επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 1.682 μονάδες (24 Νοεμβρίου 2015). Την ίδια στιγμή νέο πολυετές ρεκόρ «χτύπησε» η ΔΕΗ, (τα είπαμε παραπάνω) σταματώντας στα 12,81 ευρώ, ενώ «άγγιξε» τα 12,93 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πλέον πλησιάζει με αξιώσεις τα 13 ευρώ, μία τιμή που έχει να δει από τον Φεβρουάριο του 2011 ενδοσυνεδριακά και από τον Αύγουστο του 2010 σε επίπεδο κλεισίματος. Αλλά και η Titan «τρυπάει» συνεχώς την κορυφή της, φτάνοντας αισίως στα 44,5 ευρώ. Στο +10,7% τα κέρδη φέτος, έχοντας προηγηθεί το άκρως εντυπωσιακό +87,4% του 2024, με την τσιμεντοβιομηχανία να δείχνει ότι στην περίπτωσή της... sky is the limit. Τέλος, μαζικά έσπευσαν οι αγοραστές στη μετοχή της ΑΒΑΞ, η οποία όχι μόνο ξεπέρασε το εμπόδιο του 1,8 ευρώ, αλλά προσέγγισε το 1,9 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου 2014.Το +5,75% της Aegean και οι 110.000 Αμερικανοί-Οι συναλλαγές χθες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έφτασαν τα 112,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 5 εκατ. σε πακέτα. Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε την 6η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση του Ιανουαρίου, με συνολικά κέρδη +3,3%, ενώ από τους πρωταγωνιστές της συνεδρίασης, ήταν η μετοχή της Aegean η οποία με υψηλές πτήσεις και συναλλαγές άνω των 4 εκατ. ευρώ, σκαρφάλωσε +5,75% στα 10,66 ευρώ. Πολλοί αποδίδουν αυτή την εκρηκτική άνοδο στα στοιχεία αφίξεων του Νοεμβρίου που δείχνουν ότι 111.000 Αμερικανοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας, μόνο στον 11ο μήνα του έτους δείχνοντας μια συνολικά ανοδική τάση της τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ.Πίεση στη Cenergy… μέσω Δανίας-Όλα ξεκίνησαν προχθές, Δευτέρα βράδυ, στην Κοπεγχάγη. Η Ørsted, που σήμερα θεωρείται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι περιορίζει -ακόμη περισσότερο- τις δραστηριότητές της στην αμερικανική αγορά. Η ανακοίνωση της Ørsted επικαλέστηκε τα επιτόκια που δεν πέφτουν, τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και τις «αβεβαιότητες της αγοράς» που επηρεάζουν την αξία των μισθώσεων του βυθού της. Μετά ήρθε ο Τραμπ που υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που υπογράφηκε το 2016. Οι μετοχές της Ørsted κατέρρευσαν -17% με το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης. Οι Financial Times δημοσίευσαν το ρεπορτάζ επισημαίνοντας ότι τα δύο μεγάλα υπεράκτια έργα της Ørsted στις ΗΠΑ, το Revolution Wind και το Sunrise Wind, έχουν ήδη τις απαιτούμενες ομοσπονδιακές άδειες. Ο Mads Nipper, διευθύνων σύμβουλος της Ørsted, μίλησε στους FT εξηγώντας χωρίς περιστροφές «τις πολυπλοκότητες και τις αβεβαιότητες» που αντιμετωπίζει η Ørsted «σε μια εκκολαπτόμενη υπεράκτια βιομηχανία στη νέα αγορά των ΗΠΑ». Όλα αυτά είχαν φυσικά επιπτώσεις και στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η μετοχή της Cenergy ξεκίνησε από τα 9,7€, κατρακύλησε μέχρι τα 9,5€ για να κλείσει τελικά στα 9,58€ (-1,44%). Η αλήθεια είναι ότι τα εργοστάσια της Cenergy στην Αμερική, καλώδια κατασκευάζουν και σωλήνες. Προϊόντα που κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πιο «παραδοσιακές ενεργειακές αγορές».Η ώρα των αποτελεσμάτων-Μέχρι χθες, περιμέναμε ότι η Piraeus Bank θα ήταν η πρώτη τράπεζα που ανακοινώνει αποτελέσματα του 2024, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 24 Φεβρουαρίου. Χθες η σειρά άλλαξε καθώς η Τράπεζα Κύπρου θα ανακοινώσει αποτελέσματα μια βδομάδα νωρίτερα, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου. Η Alpha Bank έχει ανακοινώσει ότι θα μιλήσει στις 28 Φεβρουαρίου. Οι διοικήσεις όλων των εισηγμένων τραπεζών βιάζονται να δείξουν τα καλά αποτελέσματα του 2024 και τις καλύτερες προοπτικές του 2025. Όσον αφορά το θέμα της διανομής μερισμάτων από τις τράπεζες, οι επόπτες της Φρανκφούρτης έχουν δώσει τις εγκρίσεις τους νωρίτερα και στην επίσκεψη στην Αθήνα των επικεφαλής SSM και SRB απλώς θα επισημοποιηθούν οι αποφάσεις.Πώς η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου επηρεάζει τις αξίες των εισηγμένων-Ο Ντ. Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με πολιτική «America First». Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένη πλέον όσον αφορά τις μειώσεις επιτοκίων και το δολάριο πετά σε υψηλά πολλών ετών. Οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο αναρωτιούνται πώς αυτό επηρεάζει την αξία μετοχών στην Αθήνα. Υπάρχει ο γενικός κανόνας που λέει ότι όσο πιο ισχυρό είναι το δολάριο, τόσο φθηνότερες είναι οι μετοχές στην Αθήνα. Από ‘κει και πέρα ωστόσο οι αναλύσεις είναι κάπως πιο περίπλοκες. Όσες εισηγμένες στηρίζουν τον τζίρο τους σε εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών, προφανώς θα αντιμετωπίσουν το ακριβότερο κόστος. Ευνοημένοι οι παραγωγοί commodities και φυσικά τα διυλιστήρια. Έχουν το εξοδολόγιό τους σε ευρώ, πληρώνουν επιτόκια ευρώ, αλλά εισπράττουν σε δολάριο όπως συμβαίνει και με τα περιθώρια διύλισης που υπολογίζονται σε δολάριο. Αυτό που θεωρείται «σίγουρο» είναι ότι οι νέες εμπορικές και δασμολογικές πολιτικές που έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει ο Τραμπ, θα στηρίξουν βραχυπρόθεσμα το δολάριο και θα ασκήσουν πιέσεις σε άλλα νομίσματα και οικονομίες. Ένα ισχυρό δολάριο θα μπορούσε επίσης να ανοίξει νομισματικούς πολέμους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν πια όλα έδειχναν ξεκάθαρα το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου, μέχρι χθες η ισοτιμία του δολαρίου απέναντι στα 6 ισχυρά νομίσματα του πλανήτη, ενισχύθηκε κατά περίπου +10%.Με άλλον «αέρα» στο Νταβός ο Χαβιέρ Μιλέι-Πέρυσι, τον αντιμετώπιζαν ως ένα αξιοπερίεργο πολιτικό φαινόμενο, ως τον ποδοσφαιριστή που εξελέγη Πρόεδρος επειδή υποσχέθηκε ότι θα κόψει τις περιττές δαπάνες με το αλυσοπρίονο. Σήμερα ο Αργεντίνος Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι εμφανίζεται στο Νταβός, αφού παρακολούθησε την τελετή ενθρόνισης του Ντ. Τραμπ ως εκλεκτός προσκεκλημένος αλλά και με εντυπωσιακά αποτελέσματα της πολιτικής του, στον χαρτοφύλακά του. Η Αργεντινή έκλεισε το 2024 με -ιστορικών διαστάσεων- εμπορικό πλεόνασμα 18,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Αργεντινής. Μόνο τον Δεκέμβριο, η Αργεντινή προσέθεσε πλεόνασμα 1,66 δισ. δολαρίων, εμφανίζοντας 13 διαδοχικούς μήνες θετικού εμπορικού ισοζυγίου. Ο Μιλέι μείωσε φόρους, μείωσε δαπάνες και δημοσίους υπαλλήλους, μείωσε τη γραφειοκρατία. Σήμερα, στο Νταβός εμφανίζεται ως νικητής.Πηγή: newmoney.gr