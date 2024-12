Η δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμο

Η εβδομάδα πολυτέλειας Luxury Week του διάσημου οίκου δημοπρασιών Christie’s στη Νέα Υόρκη συνεχίστηκε με την εορταστική έκδοση της δημοπρασίας Handbags Online: The New York Edit. Η δημοπρασία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, επιτυγχάνοντας συνολικά έσοδα 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, με το 96% των ειδών να πωλούνται. Η συμμετοχή ήταν παγκόσμια, με τους πλειοδότες και αγοραστές να προέρχονται κατά 60% από την Αμερική, 20% από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και 20% από την Ασία-Ειρηνικό.Η δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμοΟι δημοπρασίες, όπως αυτές του οίκου Christie’s, αποδεικνύουν ότι η ζήτηση για εμβληματικά κομμάτια είναι διεθνής και διαρκώς αυξανόμενη. Photo: www.christies.comΤο επίκεντρο της δημοπρασίας αποτέλεσε μια εξαιρετική συλλογή από έναν ιδιώτη συλλέκτη, με τίτλο “An Impressive Private Collection of Handbags”. Η συλλογή αυτή πωλήθηκε στο σύνολό της, αποφέροντας περισσότερα από 680.000 δολάρια, δηλαδή το 132,5% της αρχικής εκτίμησης. Ο Max Brownawell, επικεφαλής του τμήματος Handbags & Accessories του Christie’s, δήλωσε:“Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα εξαιρετικά αποτελέσματα, που όχι μόνο αναδεικνύουν τη δυναμική της αγοράς, αλλά και επιβεβαιώνουν την εξειδίκευση του Christie’s στον τομέα των πολυτελών τσαντών. Αυτά τα επιτεύγματα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και ασύγκριτη εξυπηρέτηση στους συλλέκτες μας.”Οι πρωταγωνιστές της δημοπρασίαςΣτην κορυφή της δημοπρασίας βρέθηκαν δύο εξαιρετικές τσάντες Hermès:Η Rare Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 25 και η Rare Matte Bleu Marine Alligator Faubourg Sellier Birkin 20. Και οι δύο απέφεραν 138.600 δολάρια η καθεμία. Αλλες εντυπωσιακές πωλήσεις περιελάμβαναν: Την Exceptional Shiny Sanguine Porosus Crocodile Birkin 30 με λευκόχρυσα και διαμαντένια εξαρτήματα, που πωλήθηκε για 126.000 δολάρια αλλά και τη Exceptional Shiny Black Porosus Crocodile Birkin 35 από τη συλλογή ιδιώτη, η οποία απέφερε 94.500 δολάρια.Ξεχωριστά αποτελέσματαΑνάμεσα στα highlights της δημοπρασίας ήταν και σπάνιες δημιουργίες από άλλους οίκους. Μια τσάντα Louis Vuitton x Yayoi Kusama Limited Edition Yellow & Black Monogram Leather Pumpkin Bag πουλήθηκε για 40.320 δολάρια, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση κατά τέσσερις φορές. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Rare Chanel Pink Lucite & Crystal Ski Gondola Evening Bag, η οποία έφτασε τα 37.800 δολάρια, πέντε φορές την εκτίμησή της.Η δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμοΣτην κορυφή της δημοπρασίας η Rare Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 25, Hermes

Η δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμοShiny Black Porosus Crocodile Birkin 35 With 18k White Gold & Diamond Hardware, HermèsΗ δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμοShiny Sanguine Porosus Crocodile Birkin 30 with 18K White Gold Diamond, HermesΗ δημοπρασία της χρονιάς για τις πιο ακριβές τσάντες στον κόσμοMatte Bleu Marine Alligator Faubourg Sellier Birkin 20, HermesΗ δυναμική της αγοράςΤα αποτελέσματα της δημοπρασίας αποδεικνύουν την αυξανόμενη ζήτηση για σπάνιες και εμβληματικές τσάντες, καθώς και την ικανότητα του οίκου Christie’s να προσελκύει κορυφαίους συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Οι δημοπρασίες τσαντών δεν αποτελούν πλέον μόνο μια ευκαιρία αγοράς αντικειμένων πολυτέλειας, αλλά και ένα δυναμικό επενδυτικό πεδίο. Οι επώνυμες τσάντες αποτελούν πλέον έναν από τους πιο δυναμικούς και ενδιαφέροντες τομείς της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών ειδών. Περισσότερο από αξεσουάρ μόδας, έχουν εξελιχθεί σε σύμβολα κοινωνικού status, επενδυτικά αντικείμενα και εκφράσεις προσωπικού γούστου. Η σπανιότητα, η χειροποίητη ποιότητα και οι διάσημοι οίκοι όπως οι Hermès, Chanel και Louis Vuitton καθιστούν πολλές τσάντες συλλεκτικά αντικείμενα με αυξανόμενη αξία.Οι δημοπρασίες, όπως αυτές του οίκου Christie’s, αποδεικνύουν ότι η ζήτηση για εμβληματικά κομμάτια είναι διεθνής και διαρκώς αυξανόμενη, προσελκύοντας αγοραστές από όλες τις γωνιές του κόσμου. Ειδικά μοντέλα όπως το Birkin και το Kelly έχουν καθιερωθεί ως “χρυσά πρότυπα” στον τομέα της πολυτέλειας, με τη δυνατότητα να διατηρούν ή και να αυξάνουν την αξία τους με το πέρασμα του χρόνου. Ως εκ τούτου, οι επώνυμες τσάντες συνδυάζουν τη γοητεία της μόδας με τη σοφία της επένδυσης, δημιουργώντας μια αγορά που ανθεί παρά τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις.Με τις πωλήσεις να υπερβαίνουν κάθε προσδοκία, η φετινή έκδοση της Handbags Online: The New York Edit επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον ηγετικό ρόλο του Christie’s στον κόσμο της πολυτέλειας και των συλλεκτικών αντικειμένων.