Η ενόχληση του Κ.Μ για τις βόλτες στο Μανχάταν, μια «μύχια σκέψη» για τον ΠτΔ, ο εμφύλιος στην ΕΥΔΑΠ, τα στέγαστρα του Καλατράβα

-Κατά τα λοιπά, για τη χρηματιστηριακή αγορά, το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποκάλυψε ο Α. Πατέλης πως θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά. Προ μηνός ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε εκδήλωση της ΤτΕ, είχε αναφέρει πως έχει δρομολογηθεί η παρουσίασή του στο υπουργικό συμβούλιο. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, καθώς στόχος είναι να γίνει πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό το ελληνικό Χρηματιστήριο.Εμφύλιος στην ΕΥΔΑΠ-Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον η ΕΥΔΑΠ, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Σχεδόν όλοι, γιατί οι συνδικαλιστές της έχουν άλλη άποψη. Η ΕΥΔΑΠ ως γνωστόν έχει προγραμματίσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει αφαλατώσεις, αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών, αλλά και τη σύνδεση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος που φέρνει το νερό με βαρύτητα στην Αθήνα. Για τη διαχείριση αυτών των επενδύσεων είναι απαραίτητο να αποκτήσει η ΕΥΔΑΠ έναν συντονιστή των οικονομικών της υπηρεσιών, έναν Chief Financial Officer (CFO) όπως όλες οι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η Διοίκηση προκήρυξε τον διαγωνισμό και προσέλαβε έναν σύμβουλο για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο από την αγορά. Οι συνδικαλιστές όμως της ΕΥΔΑΠ πιστεύουν πως ο CFO πρέπει να είναι «ένας δικός τους». Ένας άνθρωπος από τα σπλάχνα της ΕΥΔΑΠ, ανεξαρτήτως αν πληροί ή όχι τις προδιαγραφές. Κι έτσι ξέσπασε ο εμφύλιος στην ΕΥΔΑΠ.Η διαδοχή του Βωβού-Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έκπληξη η διάδοχη κατάσταση στην πολύπαθη εταιρεία του Μπάμπη Βωβού μετά τον θάνατό του τον περασμένο Ιούλιο. Το ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι, αν και ο κάποτε κραταιός κατασκευαστής έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» συνεδρίασε μόλις στις 12 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 μήνες μετά, προκειμένου να αναπληρώσει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου την οποία κατείχε ο εκλιπών. Το δεύτερο και ακόμη πιο… περίεργο είναι ότι επικεφαλής δεν ανέλαβε ο γιος του Άρης, όπως πολλοί θα ανέμεναν. Αντίθετα, σε αυτή τη συνεδρίαση ο Άρης Βωβός εισηγήθηκε να αναλάβει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ο Γεώργιος Παυλάκης, πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε μέχρι τώρα στη διοίκηση της εταιρείας. Έτσι το νέο Δ.Σ., που εξελέγη ομόφωνα μετά την παραπάνω εισήγηση, έχει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γεώργιο Παυλάκη, που είναι και το μόνο εκτελεστικό μέλος, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις ως μη εκτελεστικά μέλη συνεχίζουν οι Αρης Βωβός, Αντώνιος Γεώργας, Κωνσταντίνος Καλαμαράς και Κυριάκος Διακάτος. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δ.Σ. ανέθεσε στον επικεφαλής όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες ώστε να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2026.Έρχεται ο διαγωνισμός για το ΟΑΚΑ και τα στέγαστρα Καλατράβα-Έως το τέλος του έτους αναμένεται η εκκίνηση του μεγάλου διαγωνισμού για το ΟΑΚΑ, ύψους 65 εκατ. ευρώ. Το PPF του ΤΑΙΠΕΔ συνεργάστηκε με το ΤΕΕ και το υπ. Αθλητισμού και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον διεθνή διαγωνισμό που αφορά στη μελέτη και την κατασκευή για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των στεγάστρων Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Στο κεντρικό στάδιο του αθλητικού κέντρου έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των στεγάστρων και του ποδηλατοδρομίου. Στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που θα απαιτηθούν να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι ώστε να μην υπάρχουν αθλητικές ή άλλες διοργανώσεις. Για το έργο, που θα χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλους τεχνικούς ομίλους.Πήρε πράσινο φως η Ικτίνος-Έπειτα από πολύμηνη αναμονή δόθηκε το πράσινο φως για την επέκταση του υφιστάμενου λατομείου της Ικτίνος στον Βώλακα της Δράμας. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη καθώς η επέκταση κατά περίπου 100 στρέμματα θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για την εισηγμένη εταιρεία. Σημειωτέον πως στην Ικτίνος μπορούν άμεσα να αρχίσουν τις εξορύξεις μαρμάρου, αφού έχουν εγκριθεί όλες οι σχετικές μελέτες. Η εταιρεία, σημειωτέον, έχει ενισχύσει την παραγωγή της σε πρώτη ύλη από τις αρχές του 2024 με τη λειτουργία τεσσάρων νέων λατομείων, καθώς η ζήτηση κυρίως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή.Ο ΟΠΑΠ ως επενδυτική ασπίδα-Την εποχή που όλοι οι αναλυτές αναζητούν ασφαλείς επενδυτικές επιλογές για να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες του 2025, η μετοχή του ΟΠΑΠ προσφέρει έναν ευδιάκριτο διάδρομο. Τα έσοδα του ΟΠΑΠ επηρεάζονται από την πορεία του ΑΕΠ (που αναμένεται και πάλι πολλαπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου), την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης (που στην Ελλάδα συνεχίζεται απτόητη) και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με ρυθμό +9,5% ετησίως. Η μετοχή του ΟΠΑΠ -λίγο κάτω από 6 δισ. ευρώ- βρίσκεται μόλις 9% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ξαφνικά ο ΟΠΑΠ αναδύεται ως επενδυτική ασπίδα στα χαρτοφυλάκια του 2025.Συνεχίζεται το στόλισμα του δέντρου-Αν δεν πέσει σήμερα ο ουρανός στο κεφάλι μας, το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα ολοκληρώσει μία ακόμη κερδοφόρο εβδομάδα, μετά την προηγούμενη που προσέφερε εκπληκτικά κέρδη, τα καλύτερα της χρονιάς. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται 0,4% υψηλότερα από την περασμένη Παρασκευή, οι κινήσεις του είναι διακριτικές και χθες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 1.464 μονάδες (+0,44%). Για μία ακόμη συνεδρίαση πρωταγωνιστής ήταν τα πακέτα των προσυμφωνημένων συναλλαγών και όχι οι συναλλαγές στο ταμπλό. Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 137,43 εκατ. ευρώ, αλλά 34 εκατ. ήταν σε πακέτα. Η Piraeus Bank (+1,53%) στα 3,9€ και η Metlen (+2,18%) στα 33,8€ ήταν οι σημαιοφόροι της ανόδου. Διακριτική συμβολή στο θετικό πρόσημο έδωσε η HelleniQ Energy στα 7,08 ευρώ με +1,14%, ΔΕΗ (+1,1%) στα 11,97€, η Cenergy (+1%) στα 9,17 ευρώ και η Aegean) με τη Motor Oil (+0,9%). Ο ΤΙΤΑΝ κρατήθηκε στα 39 ευρώ με +0,78%, ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν ΟΠΑΠ και JUMBO. O στόχος των 1.500 μονάδων παραμένει εφικτός για το τέλος της χρονιάς, ενώ τα πακέτα δείχνουν πως μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το «στόλισμα της βιτρίνας» και του χριστουγεννιάτικου δέντρου των θεσμικών χαρτοφυλακίων που πρέπει να δείξουν στους μεριδιούχους τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.“Διαβάζοντας” τη Λαγκάρντ-Το νέο στοιχείο από τη χθεσινή συνέντευξη της Κριστίν Λαγκάρντ, αφού ανακοίνωσε τη μείωση των επιτοκίων του Ευρώ στο 3%, ήταν ότι δεν ανέφερε πουθενά -για πρώτη φορά- τη φράση ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε «επαρκώς περιοριστικά» επίπεδα. Είναι το πρώτο σημάδι ότι η μεγάλη ανησυχία της Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι η σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη, αλλά η ανάπτυξη και η απασχόληση. Η πιο πρόσφατη έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι βρισκόμαστε σε νέο χαμηλό όλων των εποχών όσον αφορά τις προσδοκίες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Την ερχόμενη εβδομάδα, όλοι έχουν προεξοφλήσει (πιθανότητες 91%) ότι και ο Τζερόμ Πάουελ θα μειώσει κατά ¼ της μονάδας τα επιτόκια του δολαρίου. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν θα ακολουθήσει, θα περιμένει. Γιατί στην αμέσως επόμενη περίοδο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, η σιωπή και η αναμονή θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία. Θα περιμένουν όλοι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και κατόπιν θα σχεδιάσουν τις πολιτικές τους.ΗΠΑ: Ανάπτυξη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης;-Την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (U.S. Bureau of Economic Analysis) έδωσε στη δημοσιότητα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που μάλλον δεν έτυχαν της απαιτούμενης προσοχής. Η αμερικανική οικονομία παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη εξέλιξη που ίσως επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα: Στο τρίτο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ (+2.8%), χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη μείωση της ανεργίας ή έστω αύξηση της απασχόλησης. Πρακτικά έχουμε σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα, αφού η οικονομία μεγεθύνεται χωρίς την ανάγκη πρόσληψης επιπλέον εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης, σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας στο οποίο η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γιατί οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τους περιβόητους «AI agents» και γενικά από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.Το παιχνίδι των Ευρωπαίων με την Κίνα-Στην Ευρώπη είναι πλέον κυρίαρχη η άποψη ότι αφού ο Τραμπ θα προσπαθήσει να αποκλείσει τους Κινέζους από την αμερικανική αγορά, αυτοί θα στραφούν προς την Ευρώπη. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Αυτή την εποχή η κυβέρνηση της Κίνας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη περίοδο αποπληθωρισμού από το 1999. Ετοιμάζεται να ρίξει πολύ χρήμα στην εσωτερική της αγορά για να τονώσει την οικονομία κι αυτό σημαίνει περισσότερα δάνεια, αλλά και εκτύπωση χαρτονομίσματος. Οι τιμές των ακινήτων στην Κίνα έχουν μειωθεί έως και 80% από τα υψηλά τους επίπεδα πριν από 30 μήνες. Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της Κίνας, η Evergrande, βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση προσπαθεί να τονώσει την οικονομία της χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μείωσε τα υποχρεωτικά αποθεματικά των τραπεζών. Μείωσε τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Χρηματοδότησε τις τράπεζες με 142 δισ. δολάρια. Παρεμβαίνει διαρκώς στην τραπεζική αγορά για να μειώσει τα επιτόκια σε όλες τις δραστηριότητες. Προς το παρόν, η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών δεν έχει αποκατασταθεί. Η Κίνα χρειάζεται βοήθεια και η Ευρώπη είναι μια αξιόπιστη επιλογή.