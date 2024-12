Το Μαξίμου για τον Νίκο (καλώς τον κι ας άργησε), οι χαμένες πισίνες των Σπετσών και ο Κασσέλ, το stop loss and then merge(;) ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς, οι φήμες για νέα deals στις Ασφάλειες

-Μιας και είπαμε για τον Κασσέλ, ας πάμε λίγο στα συριζέικα που φαίνεται να περνάνε σε μια φάση πιο ήρεμη, προσπαθούν να αναδιοργανωθούν και να ανασυνταχθούν, αν αυτό μπορεί να γίνει ακόμα. Τους έκανε και μια τονωτική ένεση γνωστός δημοσκόπος, έγκυρος, αλλά και…ευέλικτος, που έβγαλε τον Φάμελλο πιο ψηλά σε δημοτικότητα από τον Μητσοτάκη (ωραίο, ε;) και τους είπε ότι το 6%-7% είναι το πάτωμά τους. Κάτι δηλαδή σαν stop loss, που λένε στις μπίζνες. Τώρα, αφού πέταξε κανένα δυο ηρωικά ο Χαρίτσης του τύπου «δεν πάμε μαζί, συνεχίζουμε ανεξάρτητα κ.λπ.», άρχισε η ζύμωση γιατί χωρίς έδρα στη Βουλή… δεν παίζει. Σάμπως ξέρουν να κάνουν και τίποτα άλλο οι πιο πολλοί απ' αυτούς; Οπότε με το νέο έτος το ξανακοιτάνε πάλι όλο μαζί, γιατί με merge μπορεί και να χτυπήσουν δεκάρικο.Σήμερα ανακοινώνεται η δημόσια πρόταση της Masdar-Μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη, ανοίγει σήμερα ο δρόμος για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά της Masdar σε μετρητά, με στόχο την εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Το 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μεταβιβάστηκε -μέσω Χρηματιστηρίου- στη Masdar στην τιμή των 20 ευρώ και σ’ αυτήν ακριβώς την τιμή θα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρείας. Η μετοχή χθες έκλεισε -με ελάχιστες συναλλαγές- στα 19,85 ευρώ, δηλαδή 24,6% υψηλότερα από πέρυσι τέτοια εποχή.Σενάρια εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο-Η Εθνική Ασφαλιστική, πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι προσέλαβε 3 υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς στη Γενική Διεύθυνση Marketing, στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Συμπτωματικά (;) και τα τρία -γνωστά στην ασφαλιστική αγορά- στελέχη προέρχονται από την Allianz. Η σύμπτωση αυτή τροφοδότησε σενάρια για Δούρειο Ίππο και «επίθεση φιλίας» της Allianz και αυτό επειδή είναι η μόνη εταιρεία σήμερα που διαθέτει τα κεφάλαια και τα μεγέθη για να αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική. Επιπλέον στην αγορά θυμήθηκαν τον διακηρυγμένο στόχο της Allianz να ανεβεί από την 5η θέση σήμερα, στην 1η θέση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.Ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και τα (προσεχώς) 2,5 δισ. της ΕΤΑΔ-Εντός του πρώτου τριμήνου του 2025 αναμένεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με στόχο εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026 να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Για τη μεγάλη ανάπλαση, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ (με δημόσια χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ) μίλησε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo Αναστάσιος Τζήκας, στο «2ο Growthfund Summit» του Υπερταμείου. Εκεί ήταν και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου που αναφέρθηκε στην… πονεμένη ιστορία από τη δεκαετία του ’00 για την αξιοποίηση του Τάε Κβον Ντο στο Φάληρο: Ο χώρος προορίζεται για συνεδριακό ωστόσο, εν προκειμένω, ενεργό ρόλο θα έχει η Περιφέρεια Αττικής δεδομένου ότι αυτή «τρέχει» το ευρύτερο πλάνο ανάπλασης του φαληρικού όρμου. Για την ακόμη πιο μεγάλη πονεμένη ιστορία της ΕΤΑΔ, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρ. Δημητριάδης προέβλεψε ότι η αξία του ενεργητικού της θα διπλασιαστεί, φτάνοντας πέριξ των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2027 μετά την καταγραφή και αποτύπωση της εικόνας των περίπου 36.000 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.Για νέο placement ετοιμάζεται η ΚΡΙ ΚΡΙ-Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή και ολοταχώς κίνηση προς κεφαλαιοποίηση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ εμφανίζει η «μικρή» σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ. Πριν ακριβώς από έναν μήνα, η Eurobank Equities -που είναι και market maker της μετοχής- είχε δημοσιεύσει έκθεση με την εκτίμηση ότι τα μεγέθη της ΚΡΙ ΚΡΙ δικαιολογούν τιμή ανά μετοχή 16,6 ευρώ από τα 13,6 ευρώ στις αρχές Νοεμβρίου. Ήδη η μετοχή έφτασε τα 15 ευρώ και πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ σκοπεύει να διαθέσει ένα ακόμη πακέτο, 3% έως 5% του μετοχικού κεφαλαίου, σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.Με στόχο το 1 δισ. ευρώ κινείται η Attica Bank-Η πρώτη χρηματιστηριακή συνεδρίαση με τη νέα μετοχική σύνθεση υπό τη Thrivest αιφνιδίασε την αγορά που προεξοφλούσε πως θα “βρέξει χαρτιά”, καθώς έφερε για την Attica Bank ένα +10% που οδήγησε τη μετοχή στα 0,59 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι όσοι απέκτησαν τις νέες μετοχές είχαν μέσο κόστος κτήσης 0,44 ευρώ, ο τίτλος της Attica Bank κινήθηκε σταθερά ανοδικά στο +10% δείγμα των προθέσεων της νέας πλειοψηφίας για την κατάκτηση κεφαλαιοποίησης άνω του 1 δισ. Σήμερα, η Thrivest Holdings και το ΤΧΣ ελέγχουν το 65% του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι αμφότεροι δεν έχουν στόχο να πουλήσουν, το free float παραμένει μικρό και οι αγορές οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα. Μετά από 2 χρόνια έντονων διαβουλεύσεων, διεργασιών και συγκρούσεων η Attica Bank δείχνει να βρίσκει τον ρόλο της στο τραπεζικό σύστημα, ξεκινώντας από την κεφαλαιοποίηση των 961 εκατ. ευρώ. Σήμερα το πρωί, η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού -σε ειδική τελετή στο ΧΑ- θα χτυπήσει το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης.Το Eurojackpot του ΟΠΑΠ και στο ίντερνετ-Επεκτείνεται η άδεια που έχει χορηγηθεί στον ΟΠΑΠ για το Eurojackpot με επίγεια μέσα (πρακτορεία), ώστε να καλύπτει και τη διαδικτυακή διεξαγωγή του. Ειδικότερα, προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας στον ΟΠΑΠ με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπό τους ίδιους ακριβώς όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που αφορούν στη χορήγηση άδειας για την επίγεια διεξαγωγή, ενώ παραμένει σταθερό το ποσοστό των εσόδων που εισπράττει το Δημόσιο. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με τις νέες μειώσεις φόρων και τις αυξήσεις αποδοχών το 2025 που υπερψηφίστηκε. Η διάθεση του παιχνιδιού και ιντερνετικά δεν αναμένεται να γίνει άμεσα από τον ΟΠΑΠ ο οποίος έχει την αποκλειστική άδεια διεξαγωγής μέχρι το 2034. Θυμίζουμε πως ο Οργανισμός απέκτησε την άδεια από την ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2022, η οποία και τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του Eurojackpot στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2024. Η επέκταση όμως και στο διαδίκτυο θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ που ήδη βλέπει τις επιδόσεις του στο online κανάλι να ενισχύονται σταθερά. Είναι εντυπωσιακό πως στο τρίτο τρίμηνο 2024 το online GGR κατέγραψε αύξηση 35,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με αιχμή το Τζόκερ και τα παιχνίδια καζίνο.Βράβευση-Η Βίβιαν Μπουζάλη αναδείχθηκε Corporate Affairs and Communication Manager of the Year, ανάμεσα σε στελέχη από όλη τη χώρα. Συχνά η επικοινωνία παραγνωρίζεται στην επιτυχία μιας επιχείρησης, ωστόσο είναι κομβικής σημασίας και αυτό αναγνωρίζεται από διεθνείς εταιρείες όπως η Metlen. Το βραβείο δόθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Manager Of The Year και της το παρέδωσε ο Παύλος Γερουλάνος.Τριβές στην Αθηναϊκή Λέσχη-Tριβές ακούω ότι αρχίζουν να δημιουργούνται στην Αθηναϊκή Λέσχη από μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά και απλά μέλη της Λέσχης για μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τη διαχείριση των χώρων της, τριβές που συνοδεύονται από αρκετή γρίνια για τον πρόεδρο και τη διοίκηση. Υποστηρίζουν ότι η Λέσχη παρακμάζει και όλο και περισσότερο μοιάζει να κινείται με δεδομένα της δεκαετίας του '50. Τα παράπονα που εκφράζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης έχουν να κάνουν με το γεγονός πως ο πρόεδρος τους αγνοεί και λειτουργεί αυτόνομα. Δεν γίνονται λένε τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ όπως προβλέπει το καταστατικό και η κατάσταση αυτή δεν εμπνέει την προσέλκυση και παρουσία δυναμικών μελών, την ανάπτυξη δυνατοτήτων για εκδηλώσεις στους χώρους της που θα βοηθήσουν την ενίσχυση του κύρους και των εσόδων της, ενώ σε σωστές παρεμβάσεις θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα που διατηρεί την παράδοση, αλλά παρακολουθεί και την εποχή του.Οι νέοι μέτοχοι του αεροδρομίου της Καλαμάτας-Αλλάζει… πίστα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που μετά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παίρνει σειρά για αναβάθμιση από το σχήμα των FRAPORT AG - DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ (Κοπελούζος) - ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ (Κωνσταντακόπουλος), που αναδείχθηκε χθες προτιμητέος επενδυτής. Οι συμμετοχές διαμορφώνονται στα 51% για τη Fraport που αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα στην Ελλάδα μετά την πρώτη παραχώρηση των 14 αεροδρομίων του 2017 και από 24,5% για Κοπελούζο και Κωνσταντακόπουλο που «επενδύουν» σε έναν από τους θεωρούμενους ως ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Πελοπόννησος. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025 (NPV). Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου.Intralot-Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά ο “βομβαρδισμός” της Intralot με τους διαγωνισμούς σε Νεμπράσκα, Ιλινόις, Μέριλαντ, Μισούρι κ.ο.κ. μάλλον περισσότερο κουράζει και μπερδεύει παρά βοηθά τους μετόχους- επενδυτές. Ίσως είναι καλύτερα η εταιρεία να μη διακινεί ποιους διαγωνισμούς διεκδικεί, αλλά ποιους κερδίζει.Η Κοινοτική Οδηγία για τα τραπεζικά εμβάσματα-Γίνεται μεγάλη συζήτηση τελευταία για τη μείωση των προμηθειών στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά το πρόβλημα έχει λυθεί από καιρό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κοινοτική Οδηγία 886 της 13ης Μαρτίου 2024 η οποία πρέπει -υποχρεωτικά, για όλα τα κράτη μέλη- να τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή να ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία εντός του 2025. Στο άρθρο 5β της Κοινοτικής Οδηγίας αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα, ότι από το 2025, τα άμεσα εμβάσματα (instant payments μέσω του συστήματος TARGET της ΕΚΤ) δεν θα κοστίζουν για τους Έλληνες πάνω από 1-1,5 ευρώ - όσα δηλαδή χρεώνουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες για το απλό έμβασμα (όπου η μεταφορά χρημάτων ολοκληρώνεται μετά από μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα). Με απλά λόγια, τα άμεσα εμβάσματα δεν θα κοστίζουν ακριβότερα από τα απλά εμβάσματα. Ακόμη και τα κράτη της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νέο κανονισμό. Η Οδηγία επιβάλλει ότι η «μεταφορά πίστωσης» -όπως αποκαλείται το διατραπεζικό έμβασμα- θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 10 δευτερολέπτων, ανεξάρτητα από την ώρα και την ημέρα της εντολής εκτέλεσης, ενώ ο εντολέας θα πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα απόδειξη της συναλλαγής του. Το ποσό που μεταφέρεται θα πρέπει να μετατρέπεται αμέσως σε ευρώ, στις περιπτώσεις όπου το αρχικό ποσό δεν είναι σε ευρώ. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρά συστήματα εντοπισμού της απάτης και να αποτρέπουν λάθος μεταφορές μεταξύ προσώπων. Επίσης θα πρέπει να λάβουν επιπλέον μέτρα ώστε να αποτρέπουν τις εγκληματικές δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος. Αυτά προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία. Η ταχύτητα ενσωμάτωσής της στην Εθνική Νομοθεσία μέσα στο 2025, είναι απλώς θέμα πολιτικής βούλησης. Πάντως η Τράπεζα της Ελλάδος προετοιμάζει το έδαφος και από την 7η Ιανουαρίου 2025 θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της όλα τα στοιχεία και πληροφορίες για τα επιτόκια καταθέσεων, τα επιτόκια πιστώσεων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, περιλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, καθώς και τις προμήθειες και τα έξοδα που χρεώνουν για τις εν λόγω πιστώσεις, και τις χρεώσεις, τις προμήθειες και τα τέλη υπηρεσιών που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών.Υψηλές προσδοκίες για την Τράπεζα Ηπείρου-«Πολύ προχωρημένες» χαρακτηρίζονται πλέον οι συζητήσεις της διοίκησης της Τρ. Ηπείρου με τον ιδιώτη επενδυτή -ελληνικής καταγωγής, με δραστηριότητες στο εξωτερικό και «εξαιρετικά σοβαρό» κατά τις πηγές- ο οποίος θα τοποθετήσει 30 εκατ. ευρώ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τρ. Ηπείρου για να διπλασιάσει τα ίδια κεφάλαιά της και ταυτόχρονα θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο. Τόσο η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος που αξιολογεί την πρόταση για να παραχωρήσει το «fit & proper» όσο και η διοίκηση της Τρ. Ηπείρου, δείχνουν να σέβονται την επιθυμία του επενδυτή να διατηρήσει την ανωνυμία του, μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας - εφόσον δεν υπάρξουν αιφνίδιες ανατροπές - αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου. Ο νέος επενδυτής επιδιώκει απόκτηση άδειας πανελλαδικής εμβέλειας, έξοδο της Τράπεζας από τα στενά όρια της Ηπείρου και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Για να δούμε αν τελικά οι υψηλές προσδοκίες για την Τράπεζα Ηπείρου θα επιβεβαιωθούν στην πράξη.Ρεκόρ πληρωμών από τον Αναπτυξιακό-Το μεγαλύτερο ποσό της τελευταίας 10ετίας έχει εκταμιεύσει το υπουργείο Ανάπτυξης, τους τελευταίους 6 μήνες στα πλαίσια των πληρωμών του Αναπτυξιακού Νόμου. Μέχρι το τέλος του έτους, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα του Αναπτυξιακού, θα έχουν εισπράξει συνολικά 150 εκατ. ευρώ, σε μια προφανή προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στην παραγωγική οικονομία. Προχθές στη Λάρισα ανακοινώθηκαν 63 νέες επενδύσεις, στους 4 νομούς της Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 162 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 90 εκατ. ευρώ αποτελούν κρατική επιδότηση. Η Θεσσαλία εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.Χρηματιστηριακό ντελίριο στην προεκλογική Γερμανία-Νέο ρεκόρ 20ετίας έγραψε -και χθες- ο δείκτης DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, πάνω από τις 20.230 μονάδες. Την ίδια ακριβώς ημέρα, ο ΟΟΣΑ ψαλίδισε τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας -φέτος- στο 0%. Δηλαδή η Γερμανία φέτος θα έχει καλύτερη ανάπτυξη μόνο από την Ιαπωνία και την Αργεντινή. Για το 2025, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ μόλις +0,7%, τοποθετώντας τη Γερμανία στην τελευταία θέση μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ. Υποβάθμισε ακόμη και την περσινή πρόβλεψη του 2025 για +1,2%. Όσον αφορά το 2026, ο ΟΟΣΑ αναμένει ανάπτυξη 1,2%, γεγονός που θα καταστήσει τη Γερμανία την τρίτη πιο αδύναμη οικονομία, πίσω από τη Ρωσία και τη Γαλλία.Πηγή: newmoney.gr