Το Hilton πάει… Μύκονο το 2026, στη γνωστή παραλία Super Paradise – Νέα συμφωνία

Στην Ελλάδα και σε έναν κορυφαίο ελληνικό προορισμό όπως η Μύκονος «επενδύει» η Hilton μέσα από τη νέα συμφωνία franchise για το «Hilton Mykonos Beach Resort & Spa» από το 2026 στο νησί των Ανέμων.Η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία franchise με την εταιρεία Βασίλειος Λάμπρου – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. για ένα resort 75 δωματίων, το οποίο με βάση τον προγραμματισμό αναμένεται να εγκαινιαστεί μέσα στο 2026. Θα περιλαμβάνει δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές βεράντες και μπαλκόνια, εκ των οποίων τα 34 θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Το νέο «Hilton Mykonos Beach Resort & Spa» θα διαθέτει επίσης δύο εστιατόρια και δύο μπαρ, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, σπά, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο κ.α.. Επιπλέον στο χώρο προβλέπεται και χώρος για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 5 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μυκόνου και 4 χλμ. από την πόλη της Μυκόνου. Πρόκειται για το δεύτερο ξενοδοχείο με την υπογραφή του Ομίλου στο νησί, δεδομένου ότι το 2024 έκανε ντεμπούτο το brand του ομίλου «Curio» με το Semeli Coast Mykonos Resort, Curio Collection by Hilton.Η νέα συμφωνία franchise εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο επέκτασης του χαρτοφυλάκιο των resorts της Hilton με τέσσερα νέα ξενοδοχεία σε κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κροατία. Για την Ελλάδα και πέραν του Hilton Mykonos Beach Resort & Spa, το πλάνο των νέων συμφωνιών περιλαμβάνει και το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, στην Κάρπαθο το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ο όμιλος στο νησί, ως μία κίνηση επέκτασης σε προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό, εκτός των δημοφιλών και πολυσύχναστων νησιών.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr