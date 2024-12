Νέα κόντρα Μέσι-Ρονάλντο στο γήπεδο των ανδρικών αρωμάτων

Η εταιρεία Game On, η οποία συνεργάζεται με τις ποδοσφαιρικές ομάδες του NFL και της Premier League, όπως η Λίβερπουλ και η Αρσεναλ, δεν θα διανέμει μόνο Εau de parfum με το όνομα του Λιο αλλά και μια πλήρη σειρά προϊόντων ομορφιάς. Στην ανακοίνωση της εταιρίας η συμφωνία παρουσιάζεται ως «ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια αρωμάτων διασημοτήτων στην ιστορία». Αποδεικνύοντας ότι και στα αρώματα, ο Αργεντινός σταρ, έχει την “καρδιά του πρωταθλητή”.Το άρωμα του Μέσι παρουσιάστηκε φέτος σε εμπορική έκθεση στο Μαϊάμι. Το Messi Eau de parfum είναι τοποθετημένο σε μπουκάλι σε σχήμα V και δημιουργήθηκε από τον Frank Voelkl, αρωματοποιό με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από πολυάριθμες δημιουργίες για τη μάρκα Le Labo (Santal 33, Thé Noir 29, Ylang 49), και ο οποίος “άνοιξε τον δρόμο” για τους ποδοσφαιριστές στη βιομηχανία των αρωμάτων, δημιουργώντας το Summer for Him (2011) για τον David Beckham -ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αντιμετώπισε τον εαυτό του ως brand.“Πάντα ήμουν παθιασμένος με το άρωμα και είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που παράγω το δικό μου. Ενα πραγματικά μοναδικό και εμπνευσμένο άρωμα, σε ένα εξατομικευμένο μπουκάλι, για όλους τους θαυμαστές, σε όλο τον κόσμo” είπε ο Λίο Μέσι. Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει νότες από κάρδαμο και άγριο κυπαρίσσι, ζεστές νότες από δέρμα, ξύλο κέδρου, βανίλιας και συσκευάζεται σε ένα μπλε μπουκάλι με το λογότυπο Messi.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr