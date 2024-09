Wall Street: Κέρδη για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα για S&P 500 και Nasdaq

Κλείσιμο

Κερδοφόρα έκλεισε η εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες της Wall Street και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πολυαναμενόμενη συνεδρίαση συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στις 17 και 18 Σεπτεμεβρίου όπου υπάρχει πλέον σοβαρές ενδείξεις ότι θα προχωρήσει επιτέλους σε μείωση των επιτοκίων πλέον κατά 25 μονάδες ώστε να πάρει ανάσα και η αμερικανική οικονομία. Στόχος να ξεκολλήσει επιτέλους το επιτόκιο της Fed το οποίο βρίσκεται εδώ και περίπου ένα χρόνο στο 5,25% με 5,5%.Οι ενδείξεις και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν όλη την περασμένη εβδομάδα όπου ειδικότερα ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021 ενώ οι τιμές χονδρικής, αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Αύγουστο, ευθυγραμμιζόμενες με τις προσδοκίες συνηγορούν ότι ο πληθωρισμός κινείται πλέον προς τον στόχο του 2%.Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones σημείωσε άλμα 297 μονάδων με άνοδο κατά 0,72% φτάνοντας τις 41.393 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε την πέμπτη συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίασή του καθώς ενισχύθηκε κατά 0,54% στις 5.626 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq με κέρδη της τάξεως του 0,65% φτάνοντας τις 17.683 μονάδες βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1% από το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου.Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 3,64%, όπως και του 2ετούς στο 3,57%.Το κλίμα γενικότερα την Παρασκευή ήταν συγκρατημένα αιοσιόδοξο με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν την Πέμπτη συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίαση, προσθέτοντας στις ισχυρές επιδόσεις τους από την εβδομάδα μέχρι σήμερα. Ειδικότερα σε επίπεδο εβδομάδας ο δείκτης της ευρύτερης αγοράς σημείωσε άνοδο 3,6% ενώ ο Nasdaq έχει εκτιναχθεί κατά 5,3%. Ο Dow αντίθετα έχει προχωρήσει κατά 2,3%.Σ΄αυτό το κλίμα η Bank of America διαμήνυσε την Παρασκευή μην περιμένετε πολλές πληροφορίες για την πορεία της πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα. «Δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από τις προοπτικές, αμφιβάλλουμε ότι θα μάθουμε πολλά για την πορεία της πολιτικής», έγραψε την Παρασκευή ο οικονομολόγος της Bank of America στις ΗΠΑ Aditya Bhave θέλοντας να συγκρατήσει τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία.«Η αγορά προσπαθεί για ένα θετικό κλείσιμο μετά από μια άστατη, αλλά ελπιδοφόρα εβδομάδα ... Οι επενδυτές είναι σε επιφυλακή για περαιτέρω εξάρσεις μεταβλητότητας, ιδίως δεδομένων των προσδοκιών γύρω από τη συνεδρίαση της Fed», δήλωσε στο cnbc ο Quincy Krosby, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. Σημείωσε ότι με βάση τα ιστορικά μοτίβα, οι μετοχές έχουν συνήθως την πιο δύσκολη επίδοση του έτους κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.Στο πεδίο των μετοχών οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι πρώτες ύλες και οι βιομηχανίες οδήγησαν την αγορά σε άνοδο την Παρασκευή, με κάθε τομέα να προσθέτει περισσότερο από 1%.Οι επενδυτές συνέχισαν επίσης να μαζεύουν τεχνολογικές μετοχές κυρίως των μεγάλων ονομάτων και των ημιαγωγών, τα οποία συνέβαλαν στο ράλι ανάκαμψης αυτής της εβδομάδας μετά την πρόσφατη υποαπόδοση της τεχνολογίας. Οι ισχυροί κατασκευαστές τσιπ Super Micro Computer και ARM Holdings προσέθεσαν 3,5% και 6,2% αντίστοιχα. Η Nvidia υποχώρησε οριακά, ενώ η Alphabetπρόσθεσε 1,7% και η Uber σημείωσε άλμα άνω του 5%.