Η Philip Morris International στην 1η θέση στη φετινή λίστα Net Zero Leaders του Forbes

Sponsored contentΗ Philip Morris International (PMI) κατατάσσεται πρώτη, μεταξύ των 10 κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών που οδηγούν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.αναδεικνύει τις(GHG).Η αναγνώριση αυτή περιλαμβάνει τις προσπάθειές τους σε 3 κατηγορίες: Τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) των ίδιων των εταιριών (Scope 1), αυτές που οφείλονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας για τη λειτουργία τους (Scope 2) και όσες είναι αποτέλεσμα όλων των δραστηριοτήτων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των προμηθευτών τους και της χρήσης των προϊόντων τους από τους καταναλωτές (Scope 3).Το Forbes χρησιμοποίησε δεδομένα από τις εταιρείες ερευνώνκαιγια να αξιολογήσει τη δέσμευση των εταιρειών προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.Επιπλέον έλαβε υπόψη τη διοικητική δομή κάθε εταιρείας για την αξιολόγηση των κινδύνων, τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική, τους δείκτες μέτρησης για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης σε Scope 1+2+3, καθώς και την οικονομική ευρωστία για να αντέξει τον ανταγωνισμό στον κλάδο της και την οικονομική αστάθεια.• Συμπερίληψη για 7η συνεχή χρονιά στο Supplier Engagement Leader Board του μη κερδοσκοπικού οργανισμού(Mάρτιος 2024).• Κατάκτηση για 4η συνεχή χρονιά της Triple A βαθμολόγησης από το- μια διάκριση που τοποθετεί την PMI ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνειας και δράσης (Φεβρουάριος 2024).στην υιοθέτηση των συστάσεων της TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), ήδη από τον Ιανουάριο του 2024.• Συμπερίληψη για πρώτη φορά στον δείκτηSustainability World Index (DJSI) και για 4η συνεχή χρονιά στον δείκτη Dow Jones Sustainability North America Composite Index (με ισχύ από 18/12/2023), ενώ παράλληλα απονεμήθηκε η διάκριση "Prime" στην αξιολόγηση ESG Corporate Rating της(με ισχύ από 21/11/2023)• Επιβεβαίωση από την πρωτοβουλία(Science Based Targets initiative) των FLAG (Forest, Land, and Agriculture) στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κάνοντας την PMI μία από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν επιτύχει αυτήν την αναγνώριση (Αύγουστος 2023).«Είναι πολύ τιμητικό το γεγονός ότι το Forbes αναγνωρίζει την PMI ως την εταιρεία με την υψηλότερη κατάταξη, μεταξύ όσων πρωτοστατούν στον αγώνα για την επίτευξη του net zero (μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου). Η στρατηγική μας για το κλίμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικών κλιματικών αλλαγών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (low-carbon future). Η πρόοδός μας είναι μετρήσιμη και δημόσια καταγεγραμμένη. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επίτευξη του σκοπού μας είναι δυνατή μόνον εφόσον ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Αυτό ακριβώς που, ως Παπαστράτος, έχουμε κάνει από το 2021 όταν, στην επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας μας, ανακοινώσαμε τη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Μέρος αυτής είναι και η υπό εξέλιξη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, ύψους 10 εκατ. ευρώ, με στόχο να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο κατά 30% ως το 2025».της PMI δήλωσε: «Καθώς μετασχηματίζουμε την εταιρεία μας προς ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, προσπαθούμε να το κάνουμε με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής μας θέσης στην απανθρακοποίηση».«Η προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα υπερβαίνει τον περιορισμό των αρνητικών εξωτερικών συνεπειών και τη μείωση των κινδύνων. Στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική του μετασχηματισμού μας, η βιωσιμότητα πάντα είχε ως στόχο να αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας», επισήμανε η. «Η αφοσίωσή μας αντανακλά την ανταπόκρισή μας στις ανησυχίες των μετόχων μας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, ενώ η στρατηγική μας για το κλίμα στοχεύει στην αντιμετώπιση σημαντικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (low-carbon future)».Για περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική βιωσιμότητας της PMI επισκεφθείτε το