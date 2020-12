Καινοτομία με νέες τεχνολογίες και διαρκή εξέλιξη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 2020 περισσότερες από εβδομήντα νεοφυείς επιχειρήσεις, από 13 διαφορετικές χώρες, αποδέχτηκαν την πρόκληση και συμμετείχαν στον Διεθνή Διαγωνισμό Καινοτομίας FinQuest που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την Alpha Bank. Από αυτές προκρίθηκαν 7 οι οποίες και εντάχθηκαν στον Accelerator των 5 εβδομάδων. Στόχος τους να παρουσιάσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους, να τις εξελίξουν με την υποστήριξη και υπό την καθοδήγηση μίας μεγάλης ομάδας μεντόρων και coaches και να τις παρουσιάσουν στο τελικό Pitch-Event, που διεξήχθη ψηφιακά στις 9 Δεκεμβρίου για να διεκδικήσουν ένα από τα τρία μεγάλα έπαθλα του διαγωνισμού.Οι 3 μεγάλοι νικητές παρουσίασαν προτάσεις που έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε καινοτόμα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το Customer Experience της Τράπεζας.Όπως και στον περσινό διαγωνισμό, έτσι και φέτος, η Alpha Bank κατάφερε να προσελκύσει καινοτόμες και φιλόδοξες εφαρμογές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από το mentoring, το coaching και τα εξειδικευμένα workshop που προσφέρονταν μέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού, οι καλύτερες εφαρμογές απέκτησαν τη δυναμική να μετεξελιχθούν σε ελκυστικές λύσεις για την Τράπεζα και τους Πελάτες της.Το FinQuest by Alpha Bank 2020 διήρκεσε συνολικά 4 μήνες, προσελκύοντας περισσότερες από 70 συμμετοχές από 13 διαφορετικές χώρες. Και φέτος, ο διαγωνισμός αποτέλεσε ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς αποδείχθηκε έμπρακτα ότι η Alpha Bank όχι μόνο παρακολουθεί το εγχώριο οικοσύστημα, αλλά και στηρίζει ενεργά την καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναδειχθούν. Μέσα από τον ολοκληρωμένο Accelerator, το mentoring, το coaching και τα εξειδικευμένα workshop οι εφαρμογές που διακρίθηκαν, απέκτησαν τη δυναμική να μετεξελιχθούν σε ελκυστικές λύσεις για την Τράπεζα και τους Πελάτες της.Με ένα εντυπωσιακό, αμιγώς ψηφιακό Pitch-Event επισφραγίστηκε η διαδρομή του φετινού διεθνούς διαγωνισμού καινοτομίας της Alpha Bank, FinQuest by Alpha Bank, με την υποστήριξη του Found.ation και άλλων 9 συνεργατών.Το event εγκαινιάστηκε με τον χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Βαΐτσα, Head of Innovation της Alpha Bank, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των τραπεζικών υπηρεσιών του μέλλοντος, καθώς και στη συμβολή δράσεων καινοτομίας με διεθνή εμβέλεια όπως το FinQuest by Alpha Bank, στην περαιτέρω βελτίωση του Customer Experience και της ίδιας της λειτουργίας της τράπεζας.Ο επικεφαλής της Καινοτομίας στην τράπεζα υπογράμμισε, τέλος, ότι κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία πραγματικής αξίας ως αποτέλεσμα του εντοπισμού και της περαιτέρω εξέλιξης εφαρμογών που μπορούν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο στον χρηματοοικονομικό κλάδο.Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Chief Digital Officer της Alpha Bank, ο οποίος επισήμανε ότι κεντρική στρατηγική της τράπεζας είναι να βρίσκεται δίπλα στις Fintech εταιρείες και όχι απέναντί τους και, επιπλέον, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο του Financial Technology και να είναι "quick adopter".Συμπλήρωσε, επιπλέον, ότι η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται πρωτίστως να βελτιώσει την Εξυπηρέτηση του Πελάτη, που εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης, κατάστημα, web και mobile banking κ.λπ.Την κορυφαία στιγμή του FinQuest παρακολούθησαν online περισσότερα από 300 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 7 ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις από 7 διαφορετικές χώρες παρουσίασαν τις τελικές, καινοτόμες προτάσεις τους, οι οποίες είχαν ήδη ωριμάσει στον Accelerator του διαγωνισμού, με τη συνδρομή επιλεγμένων μεντόρων, στελεχών της Alpha Bank και των συνεργατών της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και διεκδικώντας μία από τις τρεις πρώτες θέσεις και ένα από τα χρηματικά έπαθλα των 5.000, 3.000 και 2.000 Ευρώ.Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Wealthyhood των Αλέξανδρου Χριστοδουλάκη και Κωνσταντίνου Φαλιάγκα, με έδρα στην Αγγλία και την Ελλάδα, παρουσιάζοντας μία έξυπνη και καινοτόμο εφαρμογή διαχείρισης επενδύσεων Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Finqware των Cosmin Cosma, Elena Cosma, Danut Covalciuc, με έδρα στη Ρουμανία, με μία Cloud based, εξατομικευμένη πλατφόρμα για Open Banking.Το έπαθλο της τρίτης θέσης απονεμήθηκε στην ελληνική Finloup με μέλη τους Αντώνη Πρέντζα, Μάριο Νούτσο, Κυριάκο Γεωργίου και Στέλιο Γασπαρινάτο. Η εφαρμογή με την οποία διακρίθηκαν αφορά μία πλατφόρμα πιστοληπτικής αξιολόγησης και παροχής μικροδανείων στο σημείο πώλησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.Την 8μελή κριτική επιτροπή, που αξιολόγησε τις προτάσεις, συγκρότησαν οι Άρης Γεωργόπουλος(Vodafone), Γιώργος Δουκίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου (Velocity Partners), Ευάγγελος Καλαμάκης (Alpha Bank), Χάρης Λιναρδάκης (ΙΒΜ), Αλμπέρτος Μπουρλάς (Microsoft), Δαμιανός Χαραλαμπίδης (Alpha Bank) και Νίκος Χριστοδούλου (Deloitte).Οι ομάδες αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή βάσει τεσσάρων κριτηρίων:1. Του εντοπισμού συγκεκριμένου προβλήματος ή κενού στην αγορά που η εφαρμογή/λύση καλείται να αντιμετωπίσει και των κύριων χαρακτηριστικών της2. Του βαθμού καινοτομίας της εφαρμογής σε σύγκριση με παρεμφερείς εφαρμογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά3. Της ευκολίας υλοποίησης της εφαρμογής από την τράπεζα, σε συνάρτηση με τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται4. Τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών της τράπεζας ή/και των πελατών της.Στο ψηφιακό event προβλήθηκαν βίντεο που κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μεντόρων κατά τη σημαντική φάση του Accelerator των 5 εβδομάδων, τη συμβολή των συνεργατών της τράπεζας στον διαγωνισμό (Found.ation, Alpha Ventures, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Deloitte, IBM, Microsoft, MITEF, Uni.fund, Velocity Partners, Vodafone) καθώς και την περαιτέρω εξέλιξη της πορείας των νικητών του πρώτου FinQuest.Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και ζωντανή συνομιλία του Κωνσταντίνου Βαΐτσα με τον Νίκο Παλαγγιά, ιδρυτή της Quadible κι έναν από τους τρεις νικητές του FinQuest 2019, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του διαγωνισμού στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας του, μέσα από την εξέλιξη της εφαρμογής της και τη σύναψη νέων συνεργασιών.Τέλος, κατά τη διάρκεια του ψηφιακού Pitch-Event πραγματοποιήθηκαν poll, ερωτήσεις προς το κοινό, που είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά. Στο ίδιο πλαίσιο δόθηκε στο κοινό η δυνατότητα ζωντανής δικτύωσης καθώς και διατύπωσης ερωτήσεων προς τις διαγωνιζόμενες ομάδες.Μάθετε περισσότερα για το FinQuest by Alpha Bank 2020 στο www.finquest.gr