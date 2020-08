Κορωνοϊός - Κομισιόν: Πρότεινε €2,7 δισ. για την Ελλάδα - μέσω SURE - για την προστασία εργαζόμενων κι επιχειρήσεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

υπέβαλε προτάσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE.Το μέσοαποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Αποτελεί ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προστασία τωντων επιχειρήσεων και των χωρών.Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη που έχουν ζητήσει στήριξη και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ως εξής: Βέλγιο 7,8 δισ. ευρώ, Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ, Τσεχία 2 δισ. ευρώ,Ισπανία 21,3 δισ. ευρώ, Κροατία 1 δισ. ευρώ, Ιταλία 27,4 δισ. ευρώ, Κύπρος 479 εκατ. ευρώ, Λετονία 192 εκατ. ευρώ, Λιθουανία 602 εκατ. ευρώ, Μάλτα 244 εκατ. ευρώ, Πολωνία 11,2 δισ. ευρώ, Ρουμανία 4 δισ. ευρώ, Σλοβακία 631 εκατ. ευρώ και Σλοβενία 1,1 δισ. ευρώ.Το SURE μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη έως και 100 δισ. ευρώ συνολικά για όλα τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο με σκοπό την έκδοση αποφάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης ισοδυναμούν με κονδύλια ύψους 81,4 δισ. ευρώ και καλύπτουν 15 κράτη μέλη. Η Πορτογαλία και η Ουγγαρία έχουν ήδη υποβάλει επίσημα αιτήματα που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αναμένει ότι σύντομα θα υποβληθούν προτάσεις για τη χορήγηση στήριξης στις δύο χώρες. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημα αιτήματα μπορούν να το πράξουν.Τα δάνεια που θα χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του μέσουSURE θα συνοδεύονται από σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία για την οριστικοποίηση από τα κράτη μέλη των συμφωνιών εγγύησής τους με την Επιτροπή θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομιών, το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα ως δάνειο ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ- υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις- και με αυτό θα καλυφθούν μέτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, τα οποία ήδη εφαρμόζονται από τον περασμένο Μάρτιο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τους επόμενους μήνες.Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων, και την υλοποίηση του προγράμματοςΗ εκταμίευση των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.Η Πρόεδρος κ.δήλωσε: «Έχουμε χρέος να πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας και να προστατεύσουμε τις ζωές των συμπολιτών μας. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση: τέσσερις μόλις μήνες αφότου πρότεινα τη δημιουργία του, η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση κονδυλίων ύψους 81,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού σε όλη την ΕΕ. Το SURE αποτελεί σαφή ένδειξη της αλληλεγγύης μας απέναντι στην άνευ προηγουμένου κρίση. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της για την προστασία των πολιτών της».Ο κ.Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τη στιγμή αυτή τεράστια ανασφάλεια και πρέπει να τους στηρίξουμε για να αντεπεξέλθουμε στην παρούσα κρίση και να επανεκκινήσουμε τις οικονομίες μας. Γι' αυτό η Επιτροπή πρότεινε το μέσοSURE, ώστε να προστατεύσει τους εργαζομένους και να διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη. Σήμερα χαιρετίζουμε το έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους των κρατών μελών για την πρόσβαση σε φτηνή χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη μέσω του SURE, ώστε να στηρίξουν τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα και αναμένουμε την ταχεία λήψη αποφάσεων, ώστε να αρχίσει η εκταμίευση των κονδυλίων».Ο κ., Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, πρόσθεσε: «Το SURE είναι ένα από τα πρώτα δίχτυα ασφαλείας που αποφασίσαμε να θεσπίσουμε, ώστε να εγγυηθούμε ένα εισόδημα στους εργαζομένους, για όσο διαρκεί η αναστολή των θέσεων εργασίας τους, και να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους. Κατά συνέπεια, τοSURE θα συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη. Όλα τα κράτη μέλη θα έχουν σύντομα παράσχει αθροιστικά 25 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις και προτείνουμε τα 15 κράτη μέλη που υπέβαλαν αίτημα στήριξης να λάβουν συνολικά 81,4 δισ. με τη μορφή δανείων. Αυτή είναι απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, του γεγονότος ότι μαζί είμαστε δυνατότεροι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών».Ο κ.Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας τουCOVID-19 στις θέσεις εργασίας. Το μέσοSURE αποτελεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ζωτικά δίχτυα ασφαλείας. Θα συμβάλει στην προστασία των εργαζομένων από την ανεργία και θα θωρακίσει τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που θα χρειαστούμε τον καιρό της ανάκαμψης των οικονομιών μας. Η υψηλή ζήτηση από τα κράτη μέλη επιβεβαιώνει την ζωτική σημασία του εν λόγω μέσου».