Θεατρικά βραβεία κοινού από το «Αθηνόραμα»: Σάρωσε το Τζόνι Μπλε του Γιώργου Τσουρή, δείτε όλους τους νικητές

Η παράσταση του Γιωργή Τσουρή απέσπασε πέντε βραβεία – Ξεχώρισαν επίσης ο «Οιδίποδας» και το «Cleansed» – Τιμήθηκαν η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης

«Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή ολοκληρώθηκε η 28η απονομή των Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2026 του «Αθηνοράματος», σε μια βραδιά αφιερωμένη και στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του περιοδικού.



Η παράσταση, που συνεχίζεται στο θέατρο Άνεσις, κατέκτησε το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης και τέσσερις ακόμη διακρίσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες της σκηνοθεσίας και του δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη. Σημαντική παρουσία στα φετινά βραβεία είχαν επίσης ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ, με τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να κατακτούν τα πρώτα βραβεία ερμηνείας, και το «Cleansed» του Δημήτρη Καραντζά.



«Τζόνι Μπλε»



Για πρώτη φορά απονεμήθηκε βραβείο καλύτερης παιδικής παράστασης, το οποίο κέρδισε «Ο Ραφτάκος των Λέξεων», ενώ ειδικές τιμητικές διακρίσεις για τη συνολική προσφορά τους απονεμήθηκαν στην Ξένια Καλογεροπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη.



Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Νίκος Κουρής στον «Οιδίποδα»



Την επετειακή τελετή παρουσίασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, με τη μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Οικονόμου.



Κλείσιμο Αναλυτικά όλοι οι νικητές των Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2026 Καλύτερη παράσταση

1. «Τζόνι Μπλε»

2. «Οιδίποδας»

3. «Cleansed»



Σκηνοθεσία

Με μεγάλο νικητή τοτουολοκληρώθηκε η 28η απονομή των, σε μια βραδιά αφιερωμένη και στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του περιοδικού.Η παράσταση, που συνεχίζεται στο θέατρο Άνεσις, κατέκτησε το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης και τέσσερις ακόμη διακρίσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες της σκηνοθεσίας και του δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη. Σημαντική παρουσία στα φετινά βραβεία είχαν επίσης οτου Ρόμπερτ Άικ, με τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να κατακτούν τα πρώτα βραβεία ερμηνείας, και τοτου Δημήτρη Καραντζά.Για πρώτη φορά απονεμήθηκε βραβείο καλύτερης παιδικής παράστασης, το οποίο κέρδισε «Ο Ραφτάκος των Λέξεων», ενώ ειδικές τιμητικές διακρίσεις για τη συνολική προσφορά τους απονεμήθηκαν στην Ξένια Καλογεροπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη.Την επετειακή τελετή παρουσίασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, με τη μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Οικονόμου.1. «Τζόνι Μπλε»2. «Οιδίποδας»3. «Cleansed»

1. Γιωργής Τσουρής – «Τζόνι Μπλε»

2. Δημήτρης Καραντζάς – «Cleansed»

3. Στάθης Λιβαθινός – «Το Τρίτο Στεφάνι»



Ανδρικός ρόλος

1. Νίκος Κουρής – «Οιδίποδας»

2. Ιωσήφ Ιωσηφίδης – «Τζόνι Μπλε»

3. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – «Η Δίκη»



Γυναικείος ρόλος

1. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – «Οιδίποδας»

2. Μαρία Σαββίδου – «Το Τρίτο Στεφάνι»

3. Μαίρη Μηνά – «Cleansed»



Μουσική

1. Ευανθία Ρεμπούτσικα – «Αλεξάνδρεια»

2. Θοδωρής Οικονόμου – «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – το Μιούζικαλ»

3. Φώτης Σιώτας – «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση»



Σκηνογραφία

1. Μανόλης Παντελιδάκης – «Αλεξάνδρεια»

2. Hildegard Bechtler – «Οιδίποδας»

3. Ζωή Μολυβδά Φαμέλη – «Τζόνι Μπλε»



Ενδυματολογία

1. Αλεξία Θεοδωράκη – «Astoria»

2. Ελένη Μανωλοπούλου – «Το Τρίτο Στεφάνι»

3. Ηλένια Δουλαδίρη – «Η Δίκη»



Σχεδιασμός φωτισμού

1. Στέλλα Κάλτσου – «Astoria»

2. Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου – «Τζόνι Μπλε»

3. Στέφανος Δρουσιώτης – «Η Δίκη»



Σχεδιασμός ήχου



Κώστας Μπώκος – «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας – το Μιούζικαλ»



Καλύτερη παιδική παράσταση



«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα



Τιμητικά βραβεία συνολικής προσφοράς



- Ξένια Καλογεροπούλου – Για τη σημαντική συμβολή της στην ανάπτυξη και ανανέωση του παιδικού θεάτρου στην Ελλάδα.

- Σταμάτης Κραουνάκης – Για την πολυετή δημιουργική πορεία του στη μουσική και τη συνεισφορά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.